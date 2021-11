MADRID, España.- El dramaturgo cubano y líder del grupo Archipiélago, Yunior García, ofreció hoy sus primeras declaraciones oficiales tras su llegada a España, en conferencia de prensa realizada en el Centro Cultural Galileo de Madrid.

“Haré que el mundo entienda lo que está pasando en Cuba”, dijo a CubaNet durante el encuentro el impulsor de la marcha del 15N.

“Si he dormido poco en los últimos meses y en el último año, aquí quizás tenga que dormir menos. Esto que estamos haciendo es el principio. Es necesario hablar de Cuba y sacudir a la gente de la hipocresía y de la inmadurez. Sin forzar a nadie. No estamos forzando a nadie. Simplemente estamos diciendo: ahí están los hechos, mírelos sin hipocresía”, respondió a CubaNet ante la interrogante de cómo aprovechará estar fuera de Cuba, de estar en un contexto totalmente diferente, para continuar con sus acciones.

Yunior García comenzó sus declaraciones saludando a todos con “un abrazo” para luego destacar que es tiempo de madurar la visión sobre un país que vive en una dictadura.

“El próximo año Cuba va a cumplir 70 años sin democracia. Desde el golpe de Estado del dictador Batista estamos viviendo en una país sin democracia”, agregó.

Sobre su decisión de salir de Cuba y los días previos a su llegada a España explicó: Cuando decidí marchar en solitario el día 14 no me permitieron salir de mi casa. Mi casa amaneció rodeada a las 5 de la mañana y estuvo así hasta la madrugada… Estoy seguro de que la estrategia del régimen era mantenerme preso en mi casa totalmente incomunicado. Su estrategia era silenciarme… Si lo único que tengo es mi voz y me la quitan, ellos ganan. Sentí que no podía quedarme callado y por eso estoy aquí, a pesar de todos los ataques que podían venir.

En ningún caso esto significa renunciar a lo que creo, renunciar a mis principios o renunciar a lograr construir un país mejor. Yo no voy a renunciar a eso. Ya lograré perdonarme yo mismo por no haber tenido el valor de convertirme en piedra, en estatua de bronce, agregó.

No obstante, manifestó que su decisión es regresar a la Isla: No he pedido asilo en España, ya lo saben… Yo estoy pensando en volver, y cuando esté preparado voy a volver.

“La razón por la que me dejaron salir era porque pensaban que tenían una victoria, pero el problema que tiene Cuba no se llama Yunior García, se llama dictadura, se llama falta de democracia”, insistió.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.