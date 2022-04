LA HABANA, Cuba. – “A mí nadie me va doblegar, ya lo dije allá dentro en prisión”, asegura la activista Yeilis Torres Cruz durante una entrevista concedida a CubaNet a pocos días de cumplirse un año de su entrada a la cárcel por emplazar en la vía pública al vocero oficialista Humberto López.

El pasado jueves 21 de abril, Torres Cruz quedó exonerada de cargos penales tras 10 meses en prisión. No obstante, fue multada con 3 000 pesos por el incidente.

“Cuando fui liberada [el 4 de marzo de 2022] salí con un cambio de medida. Me pusieron una fianza y me mantuvieron bajo prisión domiciliaria. Al cabo del mes y pico, el jueves [21 de abril de 2022] me citaron para 100 y Aldabó [Unidad Territorial de Investigaciones del Ministerio del Interior] y me dieron la libertad. Me informaron que no tenía que presentarme a juicio ni responder a cargos penales”, explicó la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

Torres Cruz también dijo que su estancia en prisión fue muy “triste y dolorosa”. Sin embargo, asegura que a pesar de estar tras las rejas y en las manos del régimen cubano, se fortaleció como persona.

“En prisión, la represión, la tortura física y mental contra los activistas de la oposición es grande, es inhumana. No respetan el sueño, no respetan que te sientas mal, que tengas un dolor, ellos [los carceleros] no respetan nada”, lamentó.

De acuerdo con Torres Cruz, los oficiales del penal utilizan a los reos comunes para agredir a activistas con la intención de involucrarlos en exabruptos y enjuiciarlos por otros delitos.

“Hay presas que los guardias te tiran para arriba para que te busquen problemas y abrirte otra causa dentro de prisión. Los guardias quieren pasar por encima de ti y no respetan ningún derecho; allí no existe ni el derecho al sueño, lo mismo entran a hacer una requisa a las 2:00 de la mañana que a las 3:00”.

Según la opositora, “esas requisas solamente las realizaban en las galeras donde habían opositores o manifestantes del 11 de julio”, explicó

La entrevistada también califica sus 10 meses en prisión como “momentos duros” para su familia.

“Que en la escuela del niño le dijeran ‘Tu mamá está presa’ en tono de burla, que le hagan bullying… eso duele. Mis hijos sufrieron mucho mi encarcelamiento”, lamentó.

