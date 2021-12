LA HABANA, Cuba. – Desde el centro penitenciario Combinado del Este, en la capital cubana, donde lleva ya más de un año encarcelado por ejercer su derecho a la libertad de expresión, el prisionero de conciencia Luis Robles Elizástegui aseguró a CubaNet vía telefónica que irá a juicio “consciente” de que no ha cometido delito, y de que “será un proceso amañado”.

El juicio de Robles Elizástegui está programado para el 16 de diciembre a las 9:00 de la mañana en el Tribunal Provincial Popular de La Habana, conocido comúnmente como Audiencia de La Habana, sito en Teniente Rey y Prado, frente al Capitolio.

“Estoy preparado para lo que pase en el juicio. Ya cumplí un año de prisión sin haber sido condenado”, declaró este sábado el prisionero político. “Ya estaba preparado desde que decidí salir a la calle a manifestar mi criterio en un pedazo de cartón. Y esta fue una decisión mía, pues nunca he tenido ninguna relación con la oposición ni con organizaciones del exilio”, explicó.

El joven guantanamero, informático de profesión, también recalcó: “Tengo voz propia, elegí un camino diferente al que nos imponen, porque el camino de la mentira y de la doble moral nos ha denigrado como sociedad. Decidí romper el silencio que muchos quisieran romper, pero no lo hacen por miedo a que les pase lo que a mí. Pero estoy preparado y sigo con mi forma de pensar y de actuar”, aseveró.

“He estado un año preso injustamente, he sufrido tortura física y psicológica, me han tratado de humillar, pero no lo han logrado”, terminó.

Robles Elizástegui se refiere a los innumerables tratos crueles, inhumanos y degradantes que ha padecido durante su cautiverio, principalmente de manos de los oficiales del Combinado del Este, donde ha transcurrido la mayor parte de su encierro.

Según ha denunciado en varias ocasiones, le han puesto cucarachas en la comida, lo han paseado desnudo cada dos o tres horas delante de los demás reclusos, lo han amenazado y lo han golpeado. A menudo, ha asegurado, lo sacan de su celda a cualquier hora de la noche para interrogarlo agresivamente. También lo han mantenido incomunicado durante meses, lo han encerrado en celda de castigo, donde lo han hecho dormir desnudo sobre el piso frío, sin colchón ni sábanas (lo cual le ha provocado graves episodios de dermatitis alérgica). También ha sufrido ataques a su reputación en medios oficiales del Gobierno.

Robles Elizástegui, de 29 años de edad, fue declarado prisionero de conciencia por la organización no gubernamental Prisoners Defenders a comienzos de enero de 2021. La Fiscalía demanda para él una condena de seis años de cárcel por el supuesto delito de propaganda enemiga más un año por el supuesto delito de resistencia, para una sanción conjunta de seis años de prisión.

