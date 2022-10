LA HABANA, Cuba. – “Una, como madre, tiene aspiraciones con sus hijos: que logren ser mejores cada día, tratando de que vean la parte linda de la vida; la parte oscura nos corresponde asumirla como padres. Y, de momento, verlos envueltos en este calvario, me ha resultado desgarrador”, declaró a CubaNet Ibis Plasencia Torres, madre de Frank Artola y Hillary Gutiérrez, de 18 y 26 años respectivamente, detenidos el 1 de octubre último por participar en las protestas de la calle Línea y F, en el Vedado, La Habana.

“Francito ya regresaba a casa y, aprovechando la oscuridad de la noche, le cayeron encima cuatro hombres vestidos de civil. Yo no estaba en Cuba, regresé a los dos días desesperada por lo que estaba pasando, pero todos los vecinos que me han contado lo sucedido coinciden en el relato, que lo desmayaron de tantos golpes”, relata la madre.

Plasencia ha podido visitarlos en tres ocasiones en el centro de detenciones conocido como 100 y Aldabó, en La Habana, donde permanecen detenidos bajo medida cautelar de “prisión preventiva”, acusados de los presuntos delitos de “desorden público” y “desacato”. La sanción, en ambos casos, es la privación de libertad de tres meses a un año, o multa de 100 a 300 cuotas.

“La primera vez que los vi apenas había pasado una semana de la detención. Hillary estaba bien, pero Francito estaba muy mal, apenas hablaba, me decía que le dolía mucho la cara, debía ser por los golpes. También tenía muchas heridas en los pies pues lo arrastraron por el suelo unos 20 metros ese día de la detención”, contó Ibis.

Las visitas apenas han durado unos 10 minutos en cada caso y sin privacidad. Al menos dos guardias los acompañan y vigilan todo lo que hablan. En el último encuentro con sus hijos, la pasada semana, Ibis afirma que los vio mejor pero evidentemente “coaccionados”.

La madre reside en Estados Unidos desde hace dos años y regresó a Cuba al conocer lo sucedido con sus hijos. “He perdido mi trabajo pero mis hijos están primero, ellos me necesitan”, señaló.

Ibis ha recurrido a instancias como la Fiscalía Provincial y autoridades de 100 y Aldabó, exigiendo justicia por la golpiza a su hijo y libertad para ambos.

“Si ellos hubiesen cometido delito alguno yo no tendría vergüenza de estar pidiendo que los liberen; pero ellos son inocentes, manifestarse pacíficamente no es delito”, afirmó.

Hillary tiene una niña de apenas seis años que, aunque presiente lo que pasa, ha sido protegida por su familia. Le cuentan que su madre está filmando una película, por eso no está a su lado. Frank acaba de terminar el preuniversitario y todo parece indicar que no podrá presentarse a las pruebas de ingreso a la universidad en noviembre próximo.

Como madre, el mayor miedo de Ibis es que “acaben con sus vidas, porque son niños con un futuro por delante. Apelo a la justicia divina y a los medios de prensa porque no me queda otra alternativa. Están acabando con las vidas de mis hijos”.

La mujer expone que ha permanecido en silencio todo este tiempo esperando respuestas satisfactorias. “No me han dejado más alternativa que denunciar; mi hijo fue brutalmente golpeado y nadie me sabe explicar eso, solo me dicen que están investigándolo; no comprendo que lo mantengan encerrado cuando él es una víctima. Entiendo que la gente tenga miedo a denunciar, pero una madre no puede tener miedo”.

“Cuando salí de Cuba ―añade― aquí dejé mi corazón, que son mis hijos. Resulta que entro (regreso) a Cuba y no solo pasé años sin corazón, sino que me han quitado el alma”.

