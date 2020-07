Usuarios reportan estafas de cuentas Nauta a través de Telegram

LA HABANA, Cuba. – Los bots de Telegram son una serie de aplicaciones de terceros que se ejecutan dentro de la aplicación de mensajería. Estos no necesitan ser instalados y se integran e interactúan como una persona real.

Recientemente, el Canal “Estafas en Cuba” (un canal de Telegram dedicado a reportar todo tipo de estafas digitales) ha denunciado un bot llamado @PortalNauta_bot, que roba las credenciales de las Cuentas Nauta a los usuarios.

“No dé sus credenciales a fuentes no confiables. En el contrato que usted hizo con ETECSA para obtener su línea dejan muy claro que la empresa jamás pediría las credenciales, únicamente piden el usuario si desea recargar su cuenta Nauta en la oficina comercial”, explicó el canal.

Otros tipos de estafas piramidales han sido reportadas en la plataforma.

“Me decían que por referidos ganaría dinero. Siempre la estafa se realiza con saldo del móvil. Prometen que ganaras mucho dinero invirtiendo muy poco y al final siempre hay alguien que se queda sin nada. El mejor consejo es no morder el anzuelo, nadie regala dinero. Telegram y WhatsApp han sido las plataformas más usadas para las estafas piramidales”, declaró a CubaNet Ángel González, un joven cibernauta cubano.

“Me robaron todo el dinero que tenía en mi cuenta Nauta, cuando fui a las oficinas de ETECSA me dijeron que era mi culpa, que ellos no son responsables de mi desconocimiento. Nosotros, los usuarios que no sabemos de tecnología, somos los más expuestos. La empresa debería hacer algo con estas cosas. Los precios de todos sus servicios son caros y prácticamente impagables para los que no recibimos ayudas ni remesas. Apartando eso, también estamos expuestos a que nos roben porque las plataformas no son seguras”, comentó Rosa Fuentes, ama de casa que fue víctima de un robo de credenciales.

Telegram fue creada en 2013 por el emprendedor y millonario ruso Pavel Durov y, actualmente, cuenta con más de 100 millones de usuarios en todo el mundo. La plataforma ha crecido en Cuba y se han creado muchos canales con todo tipo de contenidos y bots.

@estafas_cu aconseja reportar a través de su canal cualquier tipo de estafa digital para divulgar la información y que menos personas sean víctimas de este tipo de robo.