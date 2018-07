Turismo de lujo en Cuba, el dinero que se esfuma (II)

Las habitaciones de los tres últimos pisos del Packard son de gran lujo y todo su mobiliario es importado de Europa (foto del autor) Incluso los hoteles de bajos estándares permanecen vacíos en plena temporada alta. ¿Para qué más inversiones? (foto del autor) La fiebre inversionista no se justifica con el panorama actual donde los hoteles funcionan a menos de la mitad de su capacidad aun en temporada alta (foto del autor)

LA HABANA, Cuba.- Aunque los medios de prensa han recalcado que al menos los nuevos hoteles de Iberostar, tanto en La Habana como en Holguín y Trinidad, adquirirán parte del mobiliario que usarán en habitaciones y áreas comunes en la industria nacional, funcionarios cubanos contratados por la cadena española y consultados por CubaNet afirman que más del 80 por ciento de los materiales usados al menos en la terminación del Hotel Packard de La Habana, fueron importados directamente por la firma española bajo la autorización del Ministerio de Comercio Exterior de Cuba y la dirección de Inversión Extranjera.

“El mobiliario de las habitaciones de los tres pisos superiores (las más lujosas), fue adquirido totalmente en Europa”, afirma un funcionario de la firma bajo condición de anonimato pues los propios directivos de Iberostar les han prohibido a sus trabajadores ofrecer entrevistas, sobre todo a la prensa independiente en Cuba: “El mármol de los baños y la cristalería interior y exterior fueron comprados en Italia, el paño de un metro cuadrado se adquirió en 230 euros y las estructuras de acero inoxidable, el herraje y ajuar en conjunto, por habitación, estuvo cerca de los 100 mil euros en las suites (…), las camas y demás muebles de los tres pisos superiores fueron importados de Alemania y Francia, también las luminarias y sistemas de ventilación, las compras se hicieron con las mismas empresas que amueblaron el Manzana (Kempinski) (…), solo los muebles, colchones y alguna que otra cosa de los dormitorios inferiores fueron comprados en empresas cubanas porque incluso los elementos de los baños se compraron en España y en Panamá”, asevera el empleado de Iberostar.

Según un alto funcionario de la dirección económica de la firma Tecnotex, empresa importadora perteneciente a GAESA, solo una parte muy pequeña de los muebles sanitarios, vajillas, lámparas, implementos de cocina, motores de refrigeración, climatización, filtraje y bombeo de agua para Iberostar y Kempinski han sido adquiridas por empresas cubanas en Panamá y Europa, no obstante, en otros hoteles como los de la firma francesa Accor o de la española Meliá, Tecnotex sí ha jugado un papel importante pero con la participación de otras empresas importadoras registradas en Cuba como Amorim Negocios Internacionales S.A., cuyo dueño es el italiano Paolo Titolo, yerno de Raúl Castro por estar casado con su hija Mariela.

“Tecnotex importa una parte de los productos con la participación de Amorim como intermediario, sobre todo cuando se trata de compras en Europa, en Italia, Grecia, Turquía,España y Francia, en esos casos el financiamiento se hace por medio de Gilmar, una empresa en Liechtenstein”, asegura el funcionario.

Gilmar Project Finance Establishment es una off-shore de Cuba establecida en Liechtenstein por Guillermo Faustino Rodríguez Lopez-Calleja, hermano de General Luis Alberto López-Callejas, ex yerno de Raúl Castro y Presidente de GAESA.

“Tecnotex realiza algunas importaciones pero fundamente desde Panamá y Curazao, aunque para eso también usa intermediarios como Tecnomat (Tecnomat Caribe S.L. off shore registrada a nombre de Bartolomé Roselló Ramón) y Toda Export S.A. y otra empresa en Curazao (…), que la atiende un cubano residente en Panamá, casado allá desde hace años y que es el encargado de todo lo que es climatización, plantas eléctricas. (…) en Curazao está Eduardo Díaz, que se dedica a pagar fletes con las mercancías que vienen desde Europa (…). Los barcos las traen desde Holanda hasta Curazao y desde Curazao se fleta otra embarcación, todo eso se financia con dinero de Gilmar (Project Finance Establishment) pero antes alguien tiene que viajar a Europa, depositar el dinero en efectivo a través de varias personas y eso es un proceso largo, por eso la mayor parte de las importaciones las hace Iberostar y Kempinski de manera directa, aunque con el pago de una cuota al gobierno de Cuba, como una especie de arancel, eso está dando mucho dinero al gobierno pero igual, nadie lo ve”, afirma el funcionario.

Los problemas del agua

Cuando quede inaugurado el Hotel Prado y Malecón de Accor a finales de 2018, así como el Packard de Iberostar en agosto, ambos en la misma línea del Manzana de Kempinski, lejos de resultar en beneficios a las comunidades de Centro Habana y Habana Vieja donde están enclavados los tres, otro de los problemas que agravarán será con respecto al abasto de agua potable, así como al tratamiento de los residuales.

El incremento de hoteles de alto consumo de recursos hídricos es un desastre más en una urbe donde, según los datos publicados por el propio gobierno, desde el 2006 hasta la fecha no se han ejecutado grandes inversiones en tal sentido, y donde incluso el tratamiento de las aguas ha sufrido deterioro según reporta en sus informes el propio Instituto de Recursos Hidráulicos (IRH) donde se habla de avances discretos en la recuperación y ampliación de las redes de abasto así como en el sistema de alcantarillados.

Especialistas del propio IRH calculan un gasto diario de un mínimo de 5 mil metros cúbicos de agua tan solo en el Hotel Packard cuando tan solo la mitad de las 321 habitaciones sean ocupadas, así como la suma del impacto tan solo de los tres hoteles de súper lujo, es decir, el Manzana, el Prado y Malecón y el Packard, una vez terminados estos últimos, se elevará a unos 20 mil metros cúbicos por día, en una zona de la ciudad donde tradicionalmente el abasto anual de agua potable no supera los 200 mil metros cúbicos.

“Los tres hoteles, en conjunto, sin contar otros como el Inglaterra, el Parque Central o el Saratoga consumirán en menos de quince días lo que con mucho trabajo consumen todos los pobladores de Centro Habana y Habana Vieja en un año”, explica, bajo condición de anonimato, una especialista del Instituto de Recursos Hidráulicos consultada al respecto.

El gobierno anunció muy discretamente que se instalarán plantas desalinizadoras tanto en los hoteles proyectados como en los campos de golf e inmobiliarias previstos a ejecutarse junto a transnacionales de Reino Unido, Japón, China y Canadá, sin embargo, aún no se reporta la compra de tales equipos ni, por ahora, los planos del Packard y el Prado y Malecón cuentan con tales especificaciones, aunque sí con potentes sistemas para evitar la penetración de agua de mar durante las frecuentes inundaciones que afectan la zona.

“El lugar donde está el (hotel) Prado y Malecón es de los más críticos. El agua allí viene una vez a la semana. También donde está el Manzana y donde está el Packard, además hay que instalar sistemas para contrarrestar el daño del salitre y la penetración del mar, son muchos elementos en contra”, opina Noel Bastidas ex directivo jubilado de la Dirección de Inversiones y Desarrollo de Proyectos del Ministerio de Turismo de Cuba.

Y agrega Bastidas: “Durante años varios proyectos no se concretaron por ese asunto. Primero se arrendó el lugar a una empresa china y se fueron por el problema del agua y el alcantarillado deficiente, después estuvo años abandonado hasta que los franceses (Accor) decidieron meterse ahí pero eso fue cuando parecía que los americanos llegarían por racimos (…), ahora no sé si ya tienen una estrategia para llenar esos hoteles y sacar lo que invirtieron pero ahí el gran beneficiado, pierda o ganen los franceses (Accor), es el gobierno cubano porque la gran tajada le llega con el negocio de importar materiales, equipos (…), porque ahí viene lo de los empresarios extranjeros pero sobre todo lo de ellos”, afirma este ex funcionario que laboró en asuntos relacionados con el turismo entre los años 70 e inicios del 2000.

Con más cosas en contra que a favor, el gobierno cubano continúa su aventura constructiva encaminada hacia ese turismo de altos estándares que, al parecer, le permite proyectar una imagen de prosperidad pero, al mismo tiempo, enmascarar todo un entramado financiero subterráneo que solo beneficia a un pequeño círculo de la más alta esfera de poder.

Unos 120 proyectos de inversión extranjera en el turismo se perfilan para los próximos cinco años, a la vez que se espera continuar elevando el número de visitantes a Cuba por encima de los 4 millones, todo eso a pesar de que las cifras públicas del presupuesto estatal apenas ascienden en una tendencia inmovilista similar a los ingresos, un misterio muy difícil de explicar.

