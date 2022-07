MIAMI, Estados Unidos. – Cerca de la medianoche de este viernes, cientos de personas se lanzaron a las calles del municipio de Los Palacios, Pinar del Río. Varios videos transmitidos en vivo en redes sociales muestran a una multitud atravesando las calles de la localidad en dirección a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) mientras hacían sonar cazuelas y coreaban consignas contestatarias.

En las grabaciones se escucha a los manifestantes gritar a viva voz “¡Tenemos hambre!”, “¡Pongan la corriente!”, “¡Díaz-Canel singao!” e incluso “¡Abajo la dictadura!”.

Poco después de las 12:30 de esta madrugada todas las transmisiones en vivo originadas en Los Palacios se detuvieron, lo que sugiere un presunto corte de la conexión a internet por parte del monopolio de las telecomunicaciones de Cuba, ETECSA. En escenarios similares, la compañía ya ha limitado sus servicios para evitar que surjan nuevos focos de protesta.

Viernes 15 de julio

2:50 am: La protesta frente a la sede del Gobierno en Centro Habana ha sido disuelta por la policía política del régimen, según ha comprobado CubaNet desde el lugar de los hechos. En este momento se percibe una fuerte presencia policial en la vía pública, no se tienen noticias de los manifestantes hasta el momento.

2:20 am: Denuncia desde La Habana el activista Agustín Figueroa Galindo, del Movimiento por la Libertad de Cuba Coronel Vicente Méndez, que la Seguridad del Estado se ha presentado en su casa para advertirle que no puede salir a la calle. “El oficial Alejandro me ha dicho que no puedo poner un pie fuera de la casa”, comenta a CubaNet.

2:00 am: Un gráfico del Internet Outage Alerts, compartido en Twitter por el Proyecto Inventario, confirma el bloqueo a Internet en Cuba durante la medianoche.

1:35 am: Se ha restablecido el internet por el momento en varias zonas del país, aunque el servicio se muestra intermitente.

1:25 am: Se multiplican las denuncias de apagón de internet a nivel nacional. Esta redacción intentó comunicarse con sus colaboradores vía Whatsapp pero la aplicación muestra que los mensajes no llegan a los destinatarios.

1:10 am: La periodista de CubaNet Camila Acosta confirmó vía teléfonica que la conexión a internet también había sido interrumpida en La Habana.

(Noticia en desarrollo)

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.