CIUDAD DE MÉXICO.- Supermarket 23 (SM23), el polémico “Amazon cubano” que vende a los emigrados lo que escasea en la isla, ha desaparecido de su web una variedad de productos que vinculaban a la plataforma con entidades estatales, principalmente a Alcona.

El pasado 30 de mayo, CubaNet publicó una investigación sobre esta plataforma y reveló que, a pesar de que ha sido presentada como una empresa extranjera no vinculada al régimen (con sede en Canadá y Estados Unidos), en realidad tiene detrás una red de sociedades en diferentes países creadas por personas que trabajaron para Alcona o para una empresa vinculada a Alcona (Treew) para comerciar en el exterior.

Alcona es la entidad exportadora del grupo empresarial Flora y Fauna, dirigido por el Comandante de la Revolución Guillermo García Frías y su familia.

Tras la publicación de esta investigación, replicada por varios medios independientes, se suscitaron en redes sociales comentarios al respecto que señalaban la responsabilidad estatal en mantener desabastecidos los mercados físicos para obligar a emigrados a pagar desde el extranjero productos básicos para sus familias.

De hecho, las insatisfacciones no quedaron solo en la web. La activista Salomé García Bacallao solicitó a la fiscalía de la Florida que investigara este negocio, vinculado al régimen de la isla a pesar de estar registrado en Estados Unidos. Su queja fue recepcionada por la institución y están actualmente bajo revisión activa.

A la par que ocurrían estas reacciones desde la sociedad civil, en los últimos tres meses CubaNet ha estado monitoreando la web de SM23 y ha constatado que los productos provenientes de Alcona han desaparecido de sus ofertas.

La web identifica quiénes son sus proveedores y bastaba navegar por ella para comprobar que varios de los alimentos a la venta procedían de Alcona o de otras afiliadas a Flora y Fauna.

Por ejemplo, un paquete de dos kilos de carne de res de Alcona podía encontrarse por 33 USD. Un paquete de cañada de res de la Empresa Pecuaria Genética Turiguanó, asociada a Flora y Fauna, se adquiría por 28 USD. En los meses previos a publicarse la investigación referenciada, se observó que era continuo el suministro de las empresas de Guillermo García a SM23.

Sin embargo, después de que fuera público el reportaje, desaparecieron a la empresa del Comandante como proveedora, o al menos decidieron no declararla en su web. Actualmente el lugar privilegiado que tenía Alcona y sus afiliadas como suministradoras de carne lo ocupan principalmente negocios como La Estrella de David, LJD, Yeya Súper Yu y Media Luna. En el caso de las tres primeras no hay referencias online de estos negocios, salvo en las páginas de venta, asociadas a SM23. Pareciera que solo existen para expender en línea a través de estas plataformas.

En cambio, Media Luna, sí ha sido sistemáticamente presentada por los medios de comunicación oficiales como un paradigma de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Oportunamente el negocio pasó de ser un proyecto de desarrollo local a la primera Mipymes en Ciego De Ávila, desligándose así, al menos en teoría, del control estatal. La entidad, además de carnes, produce 57 productos, entre ellos los de la Línea Taoro, enfocada en procesamiento de frutas, y hasta agosto del pasado año declaró haber ingresado más de 4 millones de pesos por concepto de exportación y ventas online.

¿Y el embargo?

Supermarket 23 después de haberse registrado primero en Canadá, creó en 2016 una filial en Florida, Estados Unidos, fundada por el cubano Aníbal Quevedo y donde aparece su hijo menor, Aníbal Javier, como director.

Paradójicamente, desde la nación norteamericana donde residen, mueven los hilos de una web que no solo está estrechamente vinculada al régimen cubano, sino que venden productos nacionales. Lo cual, según explican expertos consultados por el Nuevo Herald, es una violación al Embargo.

“Las empresas pueden exportar legalmente alimentos y medicinas a Cuba e importar ciertos bienes (incluyendo la mayoría de los productos alimenticios) y servicios producidos por empresarios cubanos independientes”, especifica el texto de la periodista Nora Gámez. Pero, ahí están las páginas de varias empresas vinculadas a los directivos de SM23 y registradas en Estados Unidos, comercializando productos de la isla, sin esconderse.

Lo anterior puede indicar que no hay un interés manifiesto de las autoridades norteamericanas en fiscalizar cómo operan estas empresas que están burlando su propia legislación referente a Cuba. En el caso de SM23, si bien borró de su web el nombre de Alcona, sigue ofertando jugos y puré de la línea Taoro (perteneciente a la empresa de Conservas y Vegetales de Granma) y ornamentos de Artex (principal empresa promotora y comercializadora del arte cubano que responde al Ministerio de Cultura). Ambas son empresas estatales que por supuesto no están autorizadas por el Departamento de Estado. Ni siquiera los refrescos Ciego Montero que venden deberían ser importados por una compañía norteamericana. Esta empresa, del grupo los Portales S.A. , es una empresa mixta cubana operada entre Nestlé S.A y la Corporación Alimentaria S.A.

Sobre esto, el Departamento del Tesoro es claro al advertir que la importación puede celebrarse únicamente mediante empresas totalmente privadas, que no es el caso de Ciego Montero. También explica que quienes importen bienes de empresas privadas cubanas “deben obtener evidencia documental que demuestre el estatus independiente del empresario” o evidencia que “demuestre que el empresario es una entidad privada que no es propiedad ni está controlada por el gobierno cubano”. Artex, Los Portales, La Conchita, Suchel y Taoro están muy lejos de presentar un estatus independiente y este es un hilo muy fino que puede quebrarse en cualquier momento, sobre todo si prosiguen las denuncias de la sociedad civil cubana.

Hugo Cancio, el conocido empresario cubano americano que dirige Katapulk, compañía similar a SM23, también ha estado en el centro de las críticas por sus negocios con el régimen de La Habana. Quizá eso lo llevó a desvincularse de empresas estatales cubanas, al menos de modo aparente. Si bien su web en agosto de 2021 cuando CubaNet publicó un reportaje al respecto estaba suministrada casi en su totalidad por productos estatales cubanos, hoy el panorama es otro al navegar por la plataforma. Ahora las marcas foráneas son mayoría, aunque no desaparecen del todo los productos cubanos. Solo que ya no destacan en cantidad en la creciente y cada vez más variada oferta de Katapulk. Incluso, el propio Cancio confirmó al Nuevo Herald que la mayoría de los productos que vende en línea provienen de Estados Unidos, no de la empresa socialista cubana.

En medio del denominado “reordenamiento”, las ventas online se fomentaron como una especie de salvavidas que ayudase a mantener a flote a la economía cubana. Vender productos nacionales en la web forma parte de una estrategia estatal denominada venta en fronteras, que consiste en comercializar en línea productos nacionales.

Los presentan como exportación, aunque realmente nunca salen de Cuba; sino que son pagados desde el exterior y luego entregados. A esta iniciativa además de SM23 y Katapulk se han sumado decenas de empresas similares. CubaNet pudo encontrar al menos otras 11 webs creadas por empresas vinculadas a Alcona o que son idénticas en productos, precios y diseño a Supermarket23.

Mientras el desabastecimiento dentro del país sea tan generalizado, esta modalidad de venta será negocio redondo para el régimen, pero no es igual de provechoso para el emigrado casi obligado a comprar si quiere que su familia tenga acceso a alimentos. Y mucho menos para quien esté dentro de Cuba y no disponga de un benefactor que compre.

