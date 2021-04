LA HABANA, Cuba. – “Evidentemente esta es una estrategia de la Seguridad del Estado para mantenerme controlado porque quieren saber cada paso que doy”, denunció el exprisionero político y de conciencia Silverio Portal Contreras tras recibir una citación oficial de carácter urgente para comparecer ante la jueza de Ejecución del Tribunal Municipal de La Lisa, en la mañana de este martes.

Según el exprisionero político, las autoridades judiciales le informaron que a partir de ese momento sería monitoreado.

“Entregué la citación y automáticamente me dicen: ‘Silverio usted va a ser monitoreado por el Tribunal de aquí de La Lisa. Yo soy la jueza de Ejecución y usted tiene que tener todas las cosas en regla. (Además) va a ser monitoreado por el jefe de Sector y por alguna persona del Comité (de Defensa de la Revolución, CDR) o del Partido’”, explicó.

Asimismo, el activista destaca que las autoridades judiciales también le entregaron un documento a su esposa, Lucinda González Gómez, en el cual detallan que ambos debían presentarse ante el jefe de Sector de la comunidad acompañados del presidente del CDR.

“Está claro que quieren tenerme bien controlado… Antes de la citación, la Seguridad del Estado me abordó en la avenida y me dijo que iba a ser perseguido por ellos sin tener que usar represión ninguna, ni detención”, explicó.

Entretanto, González Gómez detalló que desde la salida de prisión de su esposo la policía política ha mantenido una estricta vigilancia sobre el domicilio donde residen ambos.

“La represión siempre ha estado, pero hace cuatro días atrás estuvimos sitiados por la Seguridad del Estado y por policías uniformados. Las amenazas nunca faltaron”, enfatizó.

La entrevistada apunta que en el Tribunal también preguntaron por el estado de salud de Portal Contreras y, además, le notificaron que para residir en su vivienda este debía mantener una buena conducta social en el barrio.

“Estamos sufriendo persecución, no podemos transitar. Y (me dijeron) que tengo que ir con un factor de la cuadra, con el presidente del Comité, con el de vigilancia o el del Partido a ver al jefe de Sector. Jamás en la vida eso se ha visto; no sé hasta qué punto eso es legal”, señaló.

Portal Contreras, reconocido por Amnistía Internacional como prisionero político y de conciencia, declaró que la Seguridad del Estado lo persigue a todas partes, por lo que se siente “acosado”.

“Cogí un ómnibus y (los agentes de la policía política) vinieron detrás de mí: uno delante en una moto y otro detrás, y dentro de la guagua iba uno también. Me bajé en La Habana y venían detrás de mí para donde quiera que yo iba”, insistió.

En junio de 2018, tras realizar una protesta pacífica en La Habana, Portal Contreras fue condenado a cuatro años de prisión por los presuntos delitos de “desacato” y “desorden público”.

En 2019 varios organismos internacionales como el Parlamento Europeo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigieron su liberación.

Finalmente, en diciembre de 2020 el activista fue liberado bajo licencia extrapenal debido a su delicado estado de salud.

“Yo presiento que están buscando la manera de arrastrarme a la prisión de nuevo”, alertó ahora el exprisionero político.