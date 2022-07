LA HABANA, Cuba. – La joven de 18 años y madre de tres menores de edad Diannis Milena Pérez Agüero está pidiendo la ayuda del régimen cubano desde hace tres años para resolver su precaria situación de vivienda.

“Cada vez que vienen [las autoridades de Vivienda] siempre me anotan en una lista y nada”, lamenta.

La joven, que se encuentra actualmente embarazada, vive con sus tres hijos menores en un pequeño cuarto construido con pedazos de madera y zinc. La lluvia se filtra por las paredes y el techo de la “vivienda”, que no cuenta con agua potable ni servicio sanitario. Las necesidades fisiológicas deben hacerlas, precisa Diannis Milena, en un cubo o en los matorrales.

“[Las autoridades] nunca me dan respuesta de nada y ya llevo como tres años viviendo aquí en estas condiciones. Fui a la Plaza de la Revolución, a las oficinas de Atención a la Población y me dijeron que tenía que hacerme el cambio de dirección para este barrio insalubre, donde las viviendas no tienen papeles [propiedad], así que ¿cómo voy a hacerlo?”, se pregunta.

El pequeño local donde viven Diannis Milena y sus tres hijos está ubicado en la barriada de El Palenque, en el municipio capitalino de La Lisa, un barrio que es considerado por el régimen cubano como “marginal e insalubre”. La mayoría de las viviendas que conforman el asentamiento fueron entregadas por el régimen como “usufructo gratuito” tras enero de 1959 y otras han sido construidas por sus habitantes de forma ilegal.

De igual modo, la entrevistada detalla que incluso acudió en busca de ayuda a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba en La Lisa, desde donde, asegura, la enviaron al Gobierno Municipal donde le comunicaron que solo podían ayudarla luego de tener una dirección de la capital.

“En el Partido me anotaron y me mandaron para el Gobierno. La [funcionaria] que atiende la Política Demográfica también me dijo que hasta que no me hiciera el cambio de dirección no podían ayudarme”, lamentó.

Diannis Milena es oriunda del municipio Sagua de Tánamo, en la provincia de Holguín, pero hace alrededor de tres años emigró a la capital en busca de mejores condiciones de vida, según cuenta.

“En Oriente hay mucha necesidad, donde quiera la hay, pero en Oriente hay demasiada. No hay comida y no resuelven nada. Si aquí no me han ayudado, en Oriente me van ayudar menos porque aquello sí está malo, malo, malo”, terminó.

