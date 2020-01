Seguridad del Estado secuestra a Maykel Osorbo para impedir su concierto

SANTIAGO, Cuba. – El rapero cubano Maykel Osorbo fue liberado el pasado sábado tras haber sido secuestrado por la Seguridad del Estado. El objetivo de la detención fue impedir el concierto de lanzamiento de su disco “Enemy System”.

“Fue organizado también por Luis Manuel Otero, Carla Basilio, entre otros. Asistirían otros artistas invitados como El Funky y DJ Reymel, pero según iba llegando la gente que ellos tenía que ver conmigo, la Seguridad los viraba para atrás (…) el objetivo era también manifestarnos pacíficamente contra las arbitrariedades, a favor de los cubanos varados en las fronteras, dar a conocer el trabajo del Movimiento San Isidro y exigir la libertad de todos los presos políticos y de José Daniel Ferrer García”, dijo a CubaNet el rapero contestatario.

Justo 24 horas antes del evento comenzó el asedio en las afueras de la vivienda del músico.

“Logramos llegar al lugar y al momento la Seguridad del Estado me detuvo otra vez. Me subieron a un auto de patrulla y me llevaron para la Unidad Policial Punto 30. Allí me dijeron que yo no iba a cantar más en Cuba, que iba a tener que seguir hablando por Internet, porque aquí no me iban a dejar cantar más nunca.”

Una hora después fue trasladado para la Unidad Policial Zanja, donde más tarde fue liberado. Allí, los agentes llegaron a cuestionar incluso el nombre de su disco, que en español significa “Sistema Enemigo”.

“Los dueños del bar nos permitieron arrendar el local y ellos –la Seguridad del Estado-, de forma arbitraria, lo impidieron. Pero claro que el concierto lo vamos a hacer de nuevo, el concierto va, no hay de otra”, culminó diciendo Maykel Osorbo.

Maykel Castillo Pérez -su nombre real- fue liberado en octubre del año pasado, después de haber sido sentenciado por el supuesto delito de atentado. Estando en prisión, se cosió la boca como forma de protesta por su injusto encierro. Su encarcelamiento fue en represalia por manifestarse en contra del Decreto 349.