MADRID, España.- Yunior García Aguilera, principal impulsor de la Marcha Cívica por el Cambio, fue citado este jueves por la Seguridad del Estado cubano para avisarle que no le permitirán marchar el próximo domingo 14.

“Me interrogó la Seguridad del Estado y ya me dijeron incluso para qué cárcel voy a ir: Me han dicho que voy para el Combinado. Incluso me han dicho que no me van a permitir marchar este domingo ni siquiera en la forma en que lo he anunciado: en solitario, portando una rosa blanca por una céntrica calle habanera”, explicó García a CNN en Español.

“Ha quedado más que claro, sobre todo en los últimos tiempos en Cuba, que no hay democracia alguna, ni siquiera esa llamada democracia sociales que ellos pregonan. Si nos ponemos rigurosos ni siquiera hay República… Nuestras sentencias ya están firmadas”, dijo el dramaturgo y activista cubano.

“Estamos viviendo en una dictadura. Afortunadamente hay alrededor de cien ciudades donde los cubanos sí van a poder marchar por nosotros ese día”.

García se refirió a la necesidad de los cubanos de encontrar una alternativa inteligente para defender el derecho a manifestarse y al mismo tiempo evitar una masacre, evitar todo con lo que los han amenazado y no poner en riesgo a nadie.

Estas amenazas por parte del Régimen llegan a solo unas horas de que Yunior García expresara su intención de marchar en solitario y de manera pacífica el próximo domingo 14 de noviembre.

El Grupo Archipiélago, con Yunior a la cabeza, había publicado este jueves unas pautas para la Marcha Cívica por el Cambio, en las que invitaba a las familias a marchar el lunes 15 de noviembre a partir de las 3:00 pm en los lugares propuestos en cada ciudad, con amigos y conocidos para evitar infiltrados de la dictadura, y a hablar de la Cuba que se quiere construir.

