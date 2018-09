Seguridad del Estado cubano prohíbe salir del país por tercera vez a la periodista Ana León

MIAMI, Estados Unidos.- Por tercera vez en cinco meses la Seguridad del Estado cubano impidió a la periodista Ana León (Anay Remón) salir del país. En esta ocasión los hechos se verificaron en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional “José Martí”, a la 8:00 am del día de hoy. Tras chequear en el buró de la aerolínea Southwest, la periodista se dirigió a Inmigración, donde el oficial de turno retuvo su pasaporte y le indicó separarse de la línea de pasajeros y esperar. Un segundo oficial le comunicó que tenía prohibido salir del país por razones desconocidas; acto seguido le devolvió su pasaporte y el pase de abordar.

Ana se disponía a viajar a Fort Lauderdale y de ahí a Washington D.C. para participar en el programa profesional de intercambio “Building Digital Literacy and Media Responsibility in Democracies in the Digital Age”, organizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. A tal efecto, le fue expedida una visa especial por la Embajada de Estados Unidos en La Habana, especificando el carácter oficial del viaje.

Contrario a lo establecido por las leyes cubanas, la periodista tiene prohibido salir del país aunque nunca ha sido sancionada ni pesa sobre ella causa judicial alguna. A raíz de un incidente similar, ocurrido el pasado 30 de julio en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional “José Martí”, presentó una queja formal en la Fiscalía General de la República con copia a la Dirección de Inmigración y Extranjería, sita en 7ma y 20. Hasta hoy no ha recibido respuesta de ninguna de las dos instancias.

El acto regulatorio acontecido esta mañana tiene lugar en medio de la denominada “consulta popular” acerca del Proyecto de Constitución, cuyo Capítulo II está dedicado en su totalidad a los derechos individuales. Teniendo en cuenta las garantías incluidas, el procedimiento empleado contra la periodista es arbitrario y constituye una violación flagrante de la Ley Suprema, específicamente los artículos 43, 46, 48, 50, 54, 56 y 64.

Su caso, como el de otros reporteros independientes cubanos, no encuentra solución legal debido a que la Fiscalía General de la República de Cuba se subordina a la Seguridad del Estado, órgano represivo que impone regulaciones y prohibiciones por tiempo indefinido, sin que los perjudicados tengan derecho a apelar y ser defendidos por el personal competente, según lo estipulado en la Ley.

Entre los corresponsales que trabajan para medios de prensa independientes en la Isla, ha comenzado a circular la sospecha de que la Seguridad del Estado emplea el método de “prohibición de salida” durante períodos prolongados para ejercer presión sobre ellos, contando con que en la próxima oportunidad de viajar emigren definitivamente, llevándose consigo todo rastro de crítica al régimen cubano.

Ana León (Anay Remón) es periodista de Cubanet y esta es la tercera vez en menos de 5 meses que la Seguridad del Estado le prohíbe la salida de la isla. El pasado 16 de mayo tuvo otro incidente como este.