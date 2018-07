MIAMI, Estados Unidos.- Bajo la fachada de la Dirección de Identificación Inmigración y Extranjería (DIIE), la policía política citó en la mañana de este sábado a la madre del periodista independiente Augusto Cesar San Martín Albistur, Aurora Albistur de 78 años de edad, ciudadana estadounidense residente en Florida y de visita en Cuba.

Problemas de salud impidieron a la madre del periodista asistir a la citación en el centro migratorio ubicado en Factor y Final, Nuevo Vedado; en su lugar Augusto Cesar se presentó en la institución migratoria. Al respecto el periodista declaró a CubaNet:

“Cuando llegué a la institución de emigración con el primero que choqué visualmente fue con el oficial Jordán, quien se ha declarado como el oficial de policía política que atiende el expediente policial en mi contra, que ellos nombran ‘Justicia’. Aunque fui atendido por oficiales de emigración, ellos estaban ahí. Era una trampa para intimidar a una anciana. Hasta pude escuchar cuando un oficial de emigración les dijo que yo sabía que estaban allí.”

El periodista declaró que el oficial Jordán intento en vano esconder su presencia en las instalaciones de emigración. Agregó que finalmente fue atendido por una oficial quien no fue clara en las intensiones de la citación.

“Le expliqué a la oficial los motivos de salud por los que mi madre no podría asistir a la cita, y que conocía la verdadera causa política de la citación. Aunque la oficial intentó convencerme de que los motivos eran otros, la presencia de esos oficiales de la policía política la desmienten. Quizás intenten nuevamente citar a mi madre para intimidarla; ella es hipertensa y tiene serios problemas de salud cardiovasculares. Si la citan con el objetivo de entrevista para conocer el estatus migratorio y la policía política la amenaza o intimida, los culpables de las consecuencias incluirán a las autoridades de emigración.”

Yanela Durán la esposa del periodista también fue citada en febrero de este año por los oficiales Jordán y Jorge. En la entrevista fue advertida sobre las consecuencias represivas que podría sufrir Aurora Albistur por la labor independiente del comunicador.

“Están cumpliendo las amenazas que le hicieron a mi esposa cuando la citaron, también bajo la fachada del DIE. La represión contra una anciana se extiende hasta los extremos con una impunidad que no debe pasar por alto.”

Desde noviembre del 2017 el periodista tiene prohibida la salida del país. En varias ocasiones las autoridades migratorias del aeropuerto han impedido su salida alegando que desconocen la causa de la “regulación migratoria.”

En el mes de abril Augusto Cesar presentó la queja en la Fiscalía Provincial. En un nuevo intento por conocer la solución a su demanda, esta semana, el periodista se presentó en las oficinas de la fiscalía, pero la asistente del fiscal no encontró rastros de su caso.

“En la fiscalía me dicen que no encuentran la queja”, dijo el comunicador y añadió, “ya se cumplió el termino de tiempo para la respuesta sobre la demanda al DIIE. Los oficiales de la policía política me han dejado bien claro que son ellos los que mantienen la prohibición. Juegan con los derechos de los ciudadanos. Cuando me disponía viajar a Estados Unidos para buscar a mi madre, que no debe viajar sola, trataron de chantajearme con mi derecho a la libertad de movimiento; dejo el periodismo y me dejan salir del país, así de clara es la manipulación.”

El periodista advirtió que se mantiene esperando nuevos actos represivos contra su madre y familia.

“Estoy convencido que intentarán nuevamente abordar a mi madre, ya sea durante los próximos días o cuando se disponga a regresar a EEUU. Cualquier consecuencia para la salud de mi madre que derive de estos actos represivos, será responsabilidad del gobierno cubano, y al menos yo, no voy a tolerarlo.”