LA HABANA, Cuba. — El nuevo brote de dengue hemorrágico en Cuba ha puesto en jaque el deteriorado sistema de salud de la Isla, una situación que comienza a inquietar a la población, que acude en masa a los centros hospitalarios.

Sin embargo, cabe señalar que la mayoría de policlínicos y hospitales del país carecen de material para ofrecer un diagnóstico preciso a los pacientes, algo fundamental para tratar de modo efectivo una enfermedad cuyos primeros síntomas suelen confundirse con los de otros padecimientos.

“Dolor de cabeza, fiebre alta, pérdida del apetito, vómitos constantes y dolor abdominal son los síntomas más frecuentes con los que identificamos el dengue”, declaró a CubaNet bajo condición de anonimato una doctora de la provincia de Mayabeque.

La especialista confirmó a este diario que varios policlínicos municipales no cuentan con los reactivos necesarios para hacer análisis de sangre, hecho que repercute de forma negativa en el diagnóstico del paciente y en el tratamiento de la enfermedad.

Según la profesional de la salud, la crisis energética que atraviesa el país también ha repercutido de forma negativa en la calidad de los diagnósticos.

“En ocasiones hemos tenido reactivos para hacer un número limitado de analíticas de sangre, pero los equipos no se pueden encender usando la planta eléctrica. Debido a los cortes de electricidad de más de ocho horas las muestras muchas veces se echan a perder o el resultado no es confiable”, añadió la doctora.

La fuente sostiene que los casos más complicados llegan al hospital después de varios días en los municipios o en sus casas sin la debida atención y tratamiento. En ese sentido, la especialista lanzó una alerta, ya que la pérdida de líquidos por causa de los vómitos, la fiebre y la falta de medicamentos para controlar los síntomas pueden terminar siendo fatales.

Yuliet Barroso, enfermera intensivista del Hospital Pediátrico William Soler, en La Habana, reveló que “muchos niños llegan deshidratados al hospital sin que haya un suero o un trocar para canalizar las venas”.

Aunque esa instalación se encuentra en la capital, recibe a la mayoría de niños enfermos con dengue que son remitidos desde Mayabeque.

“Hemos tenido que decir a los padres que lo consigan en el mercado negro y lo traigan al hospital, porque no tenemos”, comentó la enfermera a este diario.

Barroso agrega que la escasez de insumos y medicamentos, sumada a los cortes de electricidad en el hospital, hace que el trabajo de médicos y enfermeros se dificulte.

“He visto muchos niños morir de dengue en los últimos meses y eso es algo muy grave que nadie dice en ningún lugar”, añadió la mujer.

Aimé González, ama de casa que reside en Mayabeque, dijo a CubaNet que “para una madre es desesperante ver a su hijo enfermo y que te digan que no hay reactivos para un análisis o que no existe en todo el hospital un suero para evitar la deshidratación”.

“Pasé los peores días de mi vida con mis dos niños ingresados con dengue. Ellos deberían priorizar los hospitales pediátricos al menos”, apuntó.

Epidemia sin control

El aumento de los casos de dengue hemorrágico en las últimas semanas preocupa al personal médico y resto de trabajadores vinculados a la Salud Pública en la provincia de Mayabeque.

Edel Suarez, trabajador del ministerio de Salud Pública y encargado de la fumigación, señaló que en el territorio no se han tomado las acciones para frenar el avance de la epidemia.

“Hace meses que no recibimos ni productos ni combustible para fumigar. Ya no existe la tal campaña contra el mosquito Aedes Aegypti. Ya no se organizan limpiezas de zonas potenciales ni hay recursos ni combustible para fumigar ni para chapear y limpiar los focos”.

El ciclo natural de reproducción del mosquito hace que su propagación se dispare en el período comprendido entre mayo y noviembre. Estadísticas publicadas por medios oficialistas de la Isla indican que al cierre de julio las provincias con transmisión de dengue demostrada fueron Sancti Spíritus, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo.

El Aedes Aegypti es capaz de transmitir los cuatro diferentes serotipos del virus y se encuentra plenamente adaptado a las condiciones urbanas que existen en la Isla.

