LA HABANA, Cuba. – La activista cubana Omara Rodríguez Aparicio, miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) en la provincia de Villa Clara, denunció en entrevista con CubaNet la “escalada represiva” del régimen contra miembros de su familia, entre los que señala a un primo condenado recientemente por “peligrosidad predelictiva”.

“A él [Yendy Fonseca López] lo sancionan por ser primo mío. El régimen la coge con la familia más cercana”, denunció Rodríguez Aparicio.

Según describe, el pasado 28 de octubre Fonseca López fue sancionado a tres años de privación de libertad por presunta “peligrosidad predelictiva”. Según recoge el Código penal cubano, la sanción prevista para este delito oscila entre uno y cuatro años de cárcel.

“Los padres [de Fonseca López] no quisieron apelar porque la abogada les dijo que no, que eso iba a ser por gusto y que esos años a él ya no se los iban a quitar. En realidad él no hizo nada; toda esta represión es por ser familia mía”, insistió la entrevistada.

Rodríguez Aparicio también aseguró que su primo de 23 años de edad es un joven “tranquilo y dedicado a su trabajo en una vaquería desde las 2:00 de la mañana hasta las 9:00 a.m.”.

Asimismo, recordó que otro de sus primos, el hermano de Fonseca López, también fue sancionado recientemente por “peligrosidad predelictiva”. De esta forma, la activista define la nueva sanción como parte de “una escalada represiva” de las autoridades contra los miembros de su familia.

“Nosotros somos muy familiares; por eso es que estoy segura que es por mí, porque otro motivo no tienen contra él, no hay de qué acusarlo”, dijo.

Por otro lado, precisó que el arresto de Fonseca López fue “violento”. Los agentes de la Policía “le cayeron atrás, le dieron golpes con un tubo y lo desmayaron”, precisó.

Los sucesos, refiere la entrevistada, tuvieron lugar el pasado 18 de octubre. Desde entonces su primo se declaró en huelga de hambre. “Estuvo todo este tiempo sin ropa, sin comer y sin tomar agua”, contó.

Hasta el momento de publicar esta nota la familia desconocía la cárcel donde se encontraba Fonseca López, según informó Rodríguez Aparicio. “Tengo miedo de que le vuelvan a dar otra paliza como la que le dieron antes de llevarlo para Santa Clara para ponerle la ropa”, termina.

