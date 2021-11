LA HABANA, Cuba. – Por 622 pesos mensuales (equivalentes a 25 dólares al cambio oficial), más una “estimulación salarial” de 30 CUC (alrededor de 30 dólares) el ingeniero civil Jesús González trabajó desde septiembre de 2011 hasta marzo del presente año, cuando decidió acogerse a una “jubilación anticipada” por peritaje médico. Jesús, de apenas 57 años cumplidos, echó mano a una afección de salud que no padece pero que ha sido el único recurso que ha encontrado para cerrar su contrato con la empleadora que lo contrató para Bouygues Bâtiment International (BBI), pedir la baja en la Unión de Construcciones Militares (UCM) y no perder los años de trabajo acumulados.

Aunque en noviembre de 2020 recibió un aumento en concordancia con la nueva política salarial aprobada por el régimen, los “beneficios” llegaron aparejados a la desaparición del CUC y con ello también una estimulación no legal, un dinero extra que aunque ya no era suficiente para enfrentar la inflación que sufre la economía cubana en la actualidad, al menos reforzaba su bajo salario de especialista de la construcción.

De acuerdo con el propio Jesús González, un considerable número de trabajadores de la UCM ha decidido abandonar la empresa militar luego de ver que no se acerca ningún beneficio o aumento salarial que les ayude a cambiar su situación de penuria económica con respecto a años anteriores. Ahora el panorama es incluso peor porque las condiciones laborales no mejoran, por el contrario, cada día se agravan.

Sin embargo, al menos en el caso de González y demás trabajadores de la Brigada de Trabajos Especializados de la Construcción no. 12, que aunque adscrita a la UCM labora bajo contrato con la empresa empleadora de Gaviota S.A., al servicio de la empresa francesa Bouygues (BBI) para la construcción de varios hoteles en la capital cubana, el dinero no proviene directamente de los militares sino de la constructora extranjera que mensualmente, y por cada trabajador, debe ingresar unos 1 700 euros a Gaviota por concepto de contratación de mano de obra cubana, de acuerdo con la Resolución no. 33 sobre el régimen laboral en el área de la inversión extranjera.

Pero ni siquiera una décima parte de ese dinero llega a los bolsillos de los trabajadores, mucho menos en la misma moneda que Bouygues regularmente debe depositar a la cuenta de Gaviota S.A. en el Banco Financiero Internacional (BFI), este último también bajo administración del Grupo de Administración Empresarial de las FAR (GAESA), propiedad de los militares cubanos.

A pesar de que la cuantía salarial se fija por acuerdo entre la entidad empleadora y la empresa con capital extranjero, teniendo en cuenta la complejidad, las condiciones de trabajo y requisitos adicionales de los cargos, la realidad es que las intermediarias cubanas terminan imponiendo sus condiciones ―siempre desfavorables para el trabajador―, que son aceptadas sin cuestionamientos ni demasiado forcejeo por los inversionistas extranjeros.

Un funcionario extranjero de la propia Bouygues ha explicado a CubaNet bajo condición de anonimato algunos detalles tanto del proceso de contratación como del pago real a los trabajadores que emplea, así como de la realización de los pagos a la intermediaria por concepto de mano de obra.

“En nuestro caso es diferente a lo que sucede con otras empresas extranjeras (radicadas en Cuba). Nosotros establecemos el acuerdo con Gaviota S.A. pero esta es la que solicita el personal a la UCM (…). A nosotros nos toca el pago a la empleadora pero solo captamos la fuerza de trabajo que nos brinda la UCM. Como se trata de una empresa militar, es Gaviota la que elige entre sus propias fuerzas, aunque nosotros hacemos los pagos al BFI. (…) Sin dudas se trata de una subcontratación porque el trabajador mantiene el mismo salario que recibía en la UCM, con la diferencia de los 30 CUC que le pagábamos por iniciativa nuestra hasta mediados del año pasado (…). Ese pago fue eliminado por la propia UCM, no fue por decisión nuestra. Sencillamente se prohibió. Aunque nosotros continuamos haciéndolo a riesgo con alguna parte del personal que nos interesa retener. Sobre todo personal administrativo, algún que otro especialista”, asegura el funcionario.

Aunque CubaNet intentó recabar alguna información al respecto del tema de fuentes vinculadas tanto a Gaviota S.A. como a la UCM, ninguna de las personas consultadas supo esclarecer los verdaderos motivos por los cuales las estimulaciones salariales fueron prohibidas, aunque algunos afirman que se trata de una “suspensión temporal” debido a la falta de liquidez tanto de la empresa como de la economía cubana en general. No obstante, ninguna empresa constructora militar ha detenido ni ha retrasado la ejecución de sus proyectos para el turismo internacional.

“Lo que se ha dicho es que se trata de una medida temporal”, asegura una funcionaria de Gaviota S.A. bajo condición de anonimato. “Se hizo solo con aquellos grupos bajo contrato con entidades extranjeras porque a los otros se les pasó la estimulación (en CUC) a pesos cubanos, al cambio de uno por 24 (…). Eso ha disgustado a todos porque ya con eso no se puede hacer nada. Todo el mundo esperaba que pagaran en dólares o al menos en euros (…). Eso fue una medida impuesta por (la empleadora) Gaviota y debe venir de bien arriba porque otras empleadoras que no pertenecen al GAE (GAESA) también han limitado los pagos en divisa (…). Por supuesto que el éxodo (de trabajadores) ha sido masivo, y para contrarrestar eso se están haciendo los pagos pero a riesgo (…). Es que no quieren (las autoridades del régimen) que se escape ni un solo dólar a la calle. Lo que quieren es dinero fresco, del exterior”.

Pero a pesar de la prohibición al menos Bouygues continúa desembolsando a favor de Gaviota S.A. cerca de dos millones y medio de euros mensuales por los aproximadamente 3 000 trabajadores cubanos que actualmente posee bajo contrato con Gaviota S.A. Una cantidad de la cual muchos de estos empleados no tienen conocimiento.

Qué dicen los reportes de Bouygues

Teniendo en cuenta los reportes económicos publicados por Bouygues en su sitio web desde 2008 hasta 2018, a pesar que no existe un desglose de los proyectos en Cuba, se aprecia el incremento de los negocios en el área del Caribe donde la Isla ocupa un lugar destacado con más de medio centenar de proyectos de ingeniería y arquitectura hasta la actualidad.

Un número considerable de obras que superan incluso las ejecutadas en República Dominicana, lo que supone que de los 219 millones de euros como promedio anual reportados como ventas para el decenio, una parte considerable le corresponde a Cuba donde, además, BBI ha aportado capital como donaciones para la ayuda a damnificados de huracanes y otros fenómenos naturales que han afectado a la Isla.

Entre 2008 y 2010, de acuerdo con los reportes anuales de estos años, Bouygues habría ayudado en la reconstrucción de más de 13 000 viviendas luego del paso de eventos meteorológicos, un capital que ingresó a través de varias instituciones francesas de ayuda en situación de catástrofe y que, hasta donde ha sido posible rastrear gracias a información facilitada por fuentes vinculadas tanto a BBI como a Gaviota, fueron depositados una parte de modo directo desde Cuba al Banco Financiero Internacional, y desde las cuentas pertenecientes a la Bolsa de Empleo de Gaviota S.A. hacia las cuentas conocidas como Fondos FAR.

“La otra parte fue transferida desde bancos en Canadá, Francia e Italia hacia el BFI y los mismos Fondos FAR”, informa a CubaNet bajo condición de anonimato una fuente del propio Banco Financiero Internacional que además afirma que parte de los depósitos fueron más tarde transferidos a cuentas como las del grupo Habanos S.A. (1 millón 200 000 dólares) que tendría su propia agencia empleadora y de la llamada Tarea Vida (2 millones), del grupo empresarial Flora y Fauna. El primero de ellos cuenta entre sus principales directivos con Ernesto Machado, hijo del segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, y Leopoldo Cintra González, hijo del actual ministro de las FAR; el segundo, Flora y Fauna, está en manos de la familia del comandante Guillermo García Frías, aun cuando los depósitos e ingresos fueron realizados inicialmente con el propósito de reconstruir viviendas destruidas por los huracanes.

El resto de los 8,2 millones de euros depositados entre 2008 y 2011, que fue el último depósito registrado en Fondos FAR, de acuerdo con otra fuente de la propia institución financiera cubana, se mantuvo en las cuentas ya citadas hasta diciembre del año 2014, cuando el Gobierno cubano comenzó a movilizar todo el dinero probablemente con el fin de culminar el pago de la deuda externa que ya para esas fechas había alcanzado su ritmo de incremento actual a razón de unos 990 millones de dólares anuales de acuerdo con el cotejo de datos registrados por CIA WORLD FACTBOOK y los escasos datos registrados en los diversos boletines del Banco Central de Cuba.

En diciembre de 2012 la deuda cubana ascendía a 22,51 mil millones y ya para 2018 se encontraba sobre los 28 000 millones de dólares, a pesar de las sucesivas condonaciones realizadas por acreedores como Rusia (2014), el Club de París, Japón, México, Uruguay (2015), Suecia, Italia, Dinamarca, España y otros países europeos (2016).

“No sé si el dinero para la reconstrucción de las viviendas fue extraído de otros fondos pero no salió del BFI, como tampoco el dinero de la cuenta que se habilitó para las donaciones desde el exterior cuando lo del tornado, que aún no ha sido tocada. El dinero está ahí intacto y estamos hablando de más de 2 millones de dólares (…). (De los fondos anteriores) se realizó la transferencia hacia los fondos de la Tarea Vida y después en 2015 se destinó al pago de deudas; no se usó un solo dólar en reconstruir viviendas”, asegura esta fuente, que ejerce como directivo del Banco Financiero Internacional.

Ningún reporte noticioso de los medios oficialistas cubanos da cuenta de un aporte tan considerable por parte de Bouygues o el Gobierno francés a la reconstrucción de viviendas en Cuba, sin embargo, el hecho ha sido registrado en los informes de la compañía, accesibles en internet.

También se afirma en estos documentos que desde 2009 a la fecha, el grupo francés ofreció adiestramiento a obreros y especialistas cubanos, como parte de un programa de capacitación coordinado con los ministerios de Educación y Educación Superior de la Isla, en los que se han formado centenares de cubanos, quizás los mismos que más tarde han sido comercializados como mano de obra barata por empresas como la propia Gaviota S.A., UCM, Almest o la UNECA, con más de una veintena de brigadas de constructores en África, Asia o ya más cerca del área geográfica, en Bahamas y Venezuela.

BBI reportaba hasta el año 2014 una cifra de 3 220 empleados cubanos principalmente en la construcción de hoteles en toda Cuba, una cantidad que permite deducir el monto de ganancias considerable de las empresas empleadoras cubanas.

Una prueba de que el centenar de obreros y especialistas adiestrados por Bouygues Bâtiment International en Cuba pudiera estar siendo empleado no en la ejecución de obras del grupo francés sino como fuerza de trabajo comercializada en el exterior por otros grupos empresariales creados por el Gobierno cubano, es que el propio grupo Bouygues se vio obligado a contratar a finales de 2015 a más de 200 trabajadores indios y pakistaníes, lo que suscitó un escándalo a mediados de 2016 cuando medios de prensa independientes y extranjeros hicieron público el hecho.

El Gobierno cubano justificó al grupo Bouygues argumentando el drenaje de mano de obra hacia el sector privado así como la falta de obra calificada, pero lo cierto es que los reportes económicos de BBI hablan de la creación de centros de adiestramiento en fechas anteriores a tales contrataciones y la existencia de al menos unos 400 especialistas cubanos en su nómina.

Santiago González, antiguo funcionario de la corporación UNECA, del Ministerio de la Construcción, consultado por CubaNet, ha contradicho la versión del Gobierno cubano y habla de cómo la mano de obra especializada contratada por la empresa para la que trabajó entre 1998 y 2014 provenía fundamentalmente de los cursos impartidos por personal de BBI.

“Una parte eran técnicos y obreros de nuestras brigadas que nosotros enviábamos a los cursos; la otra la sacábamos de nuestra propia bolsa pero también buscábamos a los más calificados y esos eran los que venían de los cursos de Bouygues”, confirma González.

La realidad es que por las mismas fechas en que Bouygues contrataba obreros indios para levantar el Hotel Manzana Kempinski, el más lujoso de La Habana, la Unión Nacional de Empresas Constructoras del Caribe S.A. (UNECA) y la empresa Quality Cuba, ambas del Ministerio de la Construcción, enviaban contingentes de trabajadores a los que contrataba bajo pautas mucho más abusivas que las usadas por la Comercializadora de Servicios Médicos de Cuba (SMC), al establecer pagos salariales que no representaban ni siquiera el 2 o 3 por ciento de lo que pagaban gobiernos extranjeros por cada uno de los trabajadores cubanos.

UNECA hasta la actualidad mantiene contratos con países como Sudáfrica, específicamente con los ministerios de Obras Públicas y de la Vivienda; en Mozambique, para trabajos de infraestructura vial; Guinea Ecuatorial, Nigeria, Namibia, entre otros.

Con la contratación de un solo ingeniero cubano Gaviota S.A. ingresaba, al menos hasta el año 2016, unos 15 000 dólares anuales limpios mientras que BBI se ahorraba al menos unos 60 000 euros por mano de obra especializada, una cantidad que esta última bien podía utilizar, durante la terminación del Hotel Manzana-Kempinski, en la contratación de una decena de obreros de la India y Pakistán, a los que pagaba entre 7 200 y 12 000 dólares anuales, en dependencia de la labor que realizaran.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.