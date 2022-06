MIAMI, Estados Unidos. – La activista por los derechos humanos Saily González Velázquez, recientemente exiliada en Miami, aseguró a CubaNet que desde Estados Unidos se va a mantener apoyando a todas las personas que luchan por la democracia y la liberación de los presos políticos en la Isla.

“Lo que voy a hacer aquí en Estados Unidos es apoyar a esa gente que está allá adentro en Cuba”, aseveró la emprendedora y activista, uno de los blancos del régimen en la ciudad de Santa Clara.

González aseguró que en la Isla, pese a que era bastante conocida, se sintió “sola, desamparada” y que “no le importaba a nadie”, por lo que quiere “que ningún activista en Cuba sienta eso”.

“Si algo me queda claro de lo que yo voy a hacer aquí, independientemente de mi vida personal y mi trabajo, es ayudar a esas personas”, apuntó.

La joven activista aseguró que conocía las críticas y ataques generados por su decisión de exiliarse, pero que tras llegar a Miami ha recibido “muchísima solidaridad”. “Me he sentido muy apoyada, muy querida”, dijo.

Por otro lado, rememoró que, durante sus interrogatorios con agentes de la Seguridad del Estado, siempre dejó claro que su sueño era tener “una Cuba libre, una Cuba con democracia” y no irse del país.

Asimismo, precisó a CubaNet que entre enero y febrero de este año fue blanco de “una escalada de represión” que tenía el objetivo de disuadirla para abandonar el país.

Sin embargo, no fue hasta mediados de junio que aceptó exiliarse. “Esta vez, además de la represión (…), sentía que ya no podía hacer más nada. Yo tenía actas de advertencia por todos los delitos por los que ellos habitualmente acusan a los disidentes: desacato, instigación a delinquir, desórdenes públicos, difamación…”, explicó.

Durante la entrevista, también rememoró una de sus últimas detenciones, el pasado 31 de mayo. “Ese día yo recibí violencia de tipo física y no fue la primera vez. (…) Pero esta otra vez [el arresto] fue particularmente violento. O sea, había una intención de infligirme dolor por parte de los agentes de la Seguridad del Estado”, dijo.

Para la activista, “lo que marcó un punto de ruptura completamente” con el régimen “fue el 11 de julio y lo que vino después del 11 de julio”.

Para ella, en la Isla va a ocurrir otro 11J porque “el régimen no tiene solución” para los problemas que aquejan a los cubanos. “No hay comida, no hay dinero, no hay nada. (..) Yo creo que sí lo va a haber [otro 11J] y que [los cubanos] van a vencer el miedo”.

