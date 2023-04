LA HABANA, Cuba. — Durante su visita oficial a Cuba, el Ministro de Asuntos Exteriors de Rusia, Serguéi Lavrov, se reunió este jueves con su homólogo Bruno Rodríguez Parrilla, con el gobernante Miguel Díaz-Canel y con el General de Ejército Raúl Castro Rúz. Los encuentros marcaron el fin de su gira por el continente, que incluyó igualmente a Brasil, Venezuela y Nicaragua.

Sobre la trascendencia de esta gira, CubaNet conversó con Manolo González Moscote, periodista y analista político internacional, experto en el tema Rusia y ex corresponsal de CNN en Español en Moscú.

¿Qué relevancia tiene esta gira de Lavrov precisamente por estos países y en las actuales circunstancias? ¿Por qué es América Latina una región prioritaria para Moscú?

Estas visitas hay que saberlas mirar desde dos puntos de vista. El primero es el económico; Rusia está pasando por un momento muy difícil económicamente porque las sanciones, aunque Moscú no lo quiera decir, están haciendo mella; toda esa batería de sanciones que se han impuesto por parte de la Unión Europea, Estados Unidos y un conjunto de países en torno a Rusia por la agresión a Ucrania es lo que ha dado, precisamente, que la economía de Rusia se venga al traste y, sobre todo, hay un desabastecimiento de mushísimos productos dentro del país.

América Latina es, precisamente, una de las dispensas más extraordinarias del mundo, aunque para muchos países no es bueno comerciar con América por la distancia y demás, pero para alguien que lo necesita con suma urgencia —como Rusia— es un punto de partida para mejorar su economía porque esta guerra se ha llevado muchas vida rusas y muchos recursos rusos, y es el momento de Putin de invitar a esos países latinoamericanos a negociar sus productos.

Por el otro lado, está el factor político. El fin primordial de Putin es crear un nuevo orden mundial, partiendo de la base de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Recuerda que la gira de Lavrov comenzó en Brasil y esta visita ha sido para recordarle a Lula da Silva compromisos anteriores contraídos por el gigante suramericano.

En el caso de Nicaragua y Cuba, pues estamos hablando de países que ya son aliados por razones históricas, y Venezuela, por razones económicas. Pero no podemos dejar de lado el hecho de que están otros países en fila que podrían ser eventualmente conquistados por Moscú para sus fines políticos; estamos hablando de México, Argentina y Colombia.

Putin no la tiene nada fácil en este momento en cuanto a su imagen en el mundo, y por eso sabe que consiguiendo los viejos y nuevos aliados en América Latina tendría abierta una gran puerta. Esto ayudaría enormemente a Putin a resurgir porque hoy está desprestigiado, Rusia está desprestigiada completamente, el comercio se ha venido abajo y por eso busca recuperarse a través de estos países latinoamericanos. AMLO (Andrés Manuel López Obrador) es un líder en la región, Lula también, Petro se ha erigido como otro líder, y este tipo de alianzas es lo que le interesa a Putin.

¿Por qué la busca en América Latina? Porque las alianzas en Europa no han funcionado. Sus grandes aliados, como Andrzej Duda, en Polonia, terminó odiando a Putin porque atrajo a su país un gran problema migratorio resultado de la guerra en Ucrania. Putin siempre aspiró a que Marine Le Pen llegara al poder en Francia para que lo apoyara y esto no ha sucedido. Y así te puedo mencionar más ejemplos de políticos europeos con los cuales Putin aspiraba a aliarse porque son admiradores de su política, de su mano dura y de su patriotismo.

Hemos visto que esta no es la primera visita oficial que llega a Cuba desde Moscú. Justo una semana antes de la invasión a Ucrania hubo dos visitas oficiales. Rusia también se ha convertido en uno de los diez primeros socios comerciales de la Isla. Cuba, a su vez, se ha convertido en uno de los principales aliados del Kremlin en medio de la invasión a Ucrania. Y mencionabas que todo esto forma parte de una estrategia económica y política. Justo esta visita coincidió con la ratificación de Miguel Díaz-Canel como Presidente. ¿Cree que se trate de un espaldarazo de Moscú al régimen cubano? ¿Cómo valoras la relación entre ambas naciones?

Indiscutiblemente, se trata de un espaldarazo, es un gran apoyo de Rusia en unos momentos importantes para Cuba no solo por esto sino porque la disidencia está creciendo, la gente que antes apoyaba al régimen cada día comienza a despertarse de ese letargo, de ese sueño de una Revolución fallida, y mucha gente comienza a entender que nada de esto ha servido ni funciona.

Pero no olvides tampoco que si el régimen ha logrado sostenerse tantos años es porque ha tenido muchos adeptos y gente que lo ha apoyado. Pero ese apoyo comienza a desvanecerse porque la gente ha comenzado a abrirse al mundo, a conocer realmente lo que sucede en el mundo.

Y eso de que venga Lavrov en un momento tan importante para el régimen a revalidar todo lo dicho y hecho en cuanto a la “democracia” cubana es lo que le da también a Putin la oportunidad de volver a meterse en los asuntos cubanos.

¿Qué significa volver a meterse? No olvides que todo se dirigía desde la Unión Soviética, se les indicaba cómo debían hacerse las cosas, cómo debía comportarse el poder popular, cómo debía hacerse absolutamente todo porque todo era una copia del sistema de la antigua Unión Soviética. Ahora, Cuba tiene una influencia increíble en el continente y mucha gente todavía cree la historia cubana y todo lo que escuche Díaz-Canel de Moscú y lo replique en América Latina a favor de Putin pues muchos lo van a creer. Por eso también la importancia de venir a leerle el libreto a Díaz-Canel para que él, a su vez, lo repita para el resto del continente.

Sí, recordemos que Díaz-Canel también realizó una visita oficial a Rusia a fines del pasado año.

Sí.

Una de las preocupaciones que manifiestan algunos cubanos es que Rusia vuelva a convertirse en ese país sostenedor del régimen cubano, como lo fue la Unión Soviética durante unos treinta años. ¿Cree Ud. que el Kremlin vuelva a respaldar de manera similar al régimen cubano?

La teoría mía es un poco más agresiva, más fuerte.

Lo que está buscando Putin no es política, o sea, política comunista. Lo que Putin está buscando es una conquista comercial de Cuba. Para Putin sería mucho más económico y rentable que Cuba estuviera abierta a un régimen económico de libre mercado. Esto es realmente lo que le interesa.

Putin es acusado por ser uno de los hombres más millonarios de Rusia y del mundo. Por lo que él apoya la economía de mercado; a él le interesaría muchísimo que los empresarios del Kremlin afines a él logren desembarcar en Cuba creando y montando grandes cadenas de hoteles, grandes aeropuertos, grandes infraestrusturas de turismo para esos dólares llevárselos a Rusia porque Rusia está necesitando hoy invertir donde sea y como sea.

No creamos el cuento completo este de que ese sostenimiento va a ser a ojos cerrados, a cambio de nada. Eso va a ser cambio, precisamente, de que Cuba entregue parte de su infraestructura de turismo para que ellos la manejen y, sobre todo, para proveerle una cantidad de bienes y servicios, que es lo que busca realmente Moscú en La Habana.

Putin no busca otra cosa. Solo usan el comunismo o el socialismo —como quieran llamarle— como una franquicia para llegar a más gente. Eso fue lo que hizo Chávez, un militar que, “de la noche a la mañana, se convirtió en comunista, en defensor de la clase obrera”. No, Chavez entendió que a través de esta barata franquicia era buenísimo lograr ser un gran líder y, sobre todo, hacer los negocios que hizo para él y su grupo.

Igual que Fidel Castro, que antes de llegar al poder dijo que no era comunista y luego se dio cuenta de que este era el regímen que le iba a permitir mantenerse en el poder y convertir a Cuba en su finca particular, y entonces se convirtió en el más comunista de todos.

Exacto, ahí tienes un ejemplo de todo. Y yo siempre he hablado de esto porque, para mí, Castro nunca fue comunista, sino que utilizó esto como una franquicia y le sacó el mejor de los dividendos.

Para finalizar: hace poco más de un año Lavrov habló de la posibilidad de enviar soldados rusos a Cuba. Justo durante esta visita ha declarado que Díaz-Canel le afirmó que estaban “dispuestos a venir en nuestra ayuda”. ¿Cree que se trate del envío de soldados cubanos para apoyar la invasión a Ucrania? ¿Cree que Rusia esté tratando de cobrar la deuda cubana y las ayudas a Cuba de esta manera?

Esto de enviar soldados cubanos a pelear en Ucrania sería un despropósito, un descalabro, lo nunca visto. Recuerda que no estamos en el período de la Guerra Fría, no estamos en esos momentos en el que Cuba envió personas a los países africanos para combatir. Estamos en un mundo globalizado. En esos momentos se veía todo perfecto porque cada quien defendía sus ideologías desde sus trincheras. Pero hoy no, hoy es totalmente distinto, hoy Rusia está convertido en un país paria internacional que quiere crear un nuevo orden mundial porque ya fue convertido en paria y está buscando quienes lo apoyen.

Si Díaz-Canel se mete en esa historia de enviar soldados cubanos a Ucrania, créeme que eso sería el acabose, el mismísimo pueblo cubano no se lo va a permitir, las protestas se extenderían por montones en las calles.

Hoy, como hay tanta comunicación con el exterior y sabiendo que comenzarían a llegar las bolsas negras con los cadáveres de los soldados a la Isla, pues eso crearía un gran malestar en la población. Yo creo que eso se lo tendría que pensar muy bien Díaz-Canel, si sería sensato.

Sobre lo que me preguntas de si esta sería una manera de pagar, yo te diría exactamente lo mismo: los rusos no hacen nada gratis, no hacen favores, si te están dando ayudas o determinadas cosas, por ejemplo, petróleo para sostener la energía que se gasta en la Isla, ellos a cambio quieren más, y más es eso: primero, el apoyo político y, si viera un apoyo más real, que sería con soldados, claro.

Pero, recuerda que Putin tiene convenios con Bielorrusia y, aún así, Lukashenko no se atreve a mandar a sus soldados al frente de batalla en Ucrania, y es su mejor socio y aliado. Otro gran socio y aliado es Turquía y tampoco lo ha hecho porque es miembro de la OTAN. Y estamos hablando de Erdogan, un hombre que obviamente es muy afín con Putin. China también, y los chinos no harían una locura como esa de enviar soldados a combatir a Ucrania.

Asi que, si a Díaz-Canel le da por hacer eso, ese sería el gran principio de su fin.