MIAMI, Estados Unidos.- La activista cubana Rosa María Payá, promotora de la iniciativa Cuba Decide, envió este miércoles un mensaje a los lectores de CubaNet acerca de “la crítica situación” de la Isla ante la pandemia del nuevo coronavirus y el desabastecimiento de productos de primera necesidad, esenciales para mantener la higiene durante la crisis sanitaria actual.

Payá también exigió a las autoridades cubanas que liberaran a los más de 130 presos políticos de la Isla, que se mantienen hacinados en cárceles con deplorables condiciones de vida.

La promotora de Cuba Decide aseguró que ante las demandas de los cubanos en redes sociales y otros medios, la respuesta de régimen “ha sido mayormente” represión, multas y detenciones a los activistas que han repartido nasobucos entre la población.

“Miguel Díaz-Canel ha dicho muy claramente en televisión nacional que hay productos que no tienen en existencia y que no pueden venderlos (…) de la manera en que el pueblo los está pidiendo; simplemente porque no tienen las cantidades necesarias”, apuntó la activista cubana.

“Yo me pregunto qué han hecho con los millones (de dólares) que entran producto de la venta del trabajo esclavo de las misiones médicas cubanas. ¿Qué hicieron con los 173 mil barriles de petróleo diarios que, hasta hace unas semanas, estaban entrando al país? Se han robado los recursos del pueblo cubano, al punto de poner en riesgo la vida de los cubanos”, sentenció.

Para Rosa María Payá, la situación de las prisiones aún debe ser peor que la de las calles. “En este momento hay más de 130 presos políticos cubanos cuya vida está en riesgo producto de las deplorables condiciones sanitarias, de higiene y de alimentación que tienen las cárceles cubanas”, dijo.

También recordó que este 1 de abril el opositor cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), cumple seis meses de “injusta prisión”.

“Hoy la vida de José Daniel Ferrer está corriendo peligro, no solo por las torturas, sino por el riesgo añadido de esta pandemia que azota nuestro país”, dijo. Asimismo, pidió reactivar la campaña #FreeFerrer en las redes sociales, por la liberación del líder de la UNPACU y de los más de 130 presos políticos cubanos, incluidos el periodista de CubaNet Roberto de Jesús Quiñones y la Dama de Blanco Aimara Nieto.

La promotora de Cuba Decide asegura que no solo los presos políticos sino “todas las personas privadas de libertad en Cuba están asumiendo un riesgo extra hoy por las malas condiciones de las cárceles, por las condiciones de hacinamiento, por la falta de higiene, por la mala calidad de los alimentos”.

En ese contexto recordó que Cuba es el país con la mayor población penal per cápita del mundo. “Más del 1 % del pueblo cubano está cumpliendo algún tipo de condena”, señaló Rosa María Payá.

También hizo especial énfasis en el caso de los más de 8 000 cubanos que están presos por “peligrosidad social predelictiva”, una figura penal que usa el régimen para sacar de las calles a disidentes, periodistas y activistas que no han cometido ningún delito.

“Yo quiero pedirles a todos que usemos nuestras redes sociales para exigir la libertad de esos 8 000 inocentes”, terminó la reconocida activista cubana.