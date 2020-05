Roberto San Martín: “El régimen cubano es una fiera herida de muerte”

MIAMI, Estados Unidos. – El actor cubano Roberto San Martín aseguró en entrevista a CubaNet que ante el auge del activismo en redes sociales los gobernantes de la Isla “cada día tienen más miedo” y recrudecen la represión contra el pueblo y la sociedad civil.

“Cada día dan más palos a lo loco, más de ciegos. Son una fiera herida ―lo cual los convierte en más peligrosos― pero son una fiera herida de muerte”, aseveró el artista.

San Martín reveló que se integró al activismo político sin querer ser activista.

“Cuando salí de Cuba por (el estreno de la película) Habana Blues y empezaron las conferencias de prensa (…) yo empecé a decir lo que pensaba y después (…), cuando regresé, decidí hacer un blog hablando de Cuba.”

Más adelante, el actor precisó que no es “activista de ningún grupo, ni vocero de nadie”. “Solo digo lo que pienso y doy mi opinión de las cosas que no están bien no solo en Cuba, sino en España, en Estados Unidos, donde quiera que me encuentre”, sostuvo.

Por sus críticas al régimen cubano, San Martín no puede viajar a la Isla ni trabajar en su país natal. No obstante, el actor no ceja en denunciar las violaciones de derechos humanos de la dictadura cubana.

“Llevo muchos años hablando de Cuba, denunciado la situación del país y durante mucho tiempo eso fue un lastre en mi vida, en mi carrera (…). Los productores de televisión y teatro me decían: ‘Vamos a trabajar juntos, pero no queremos que tus opiniones políticas estén dentro de la obra ni de las entrevistas que te hagan.”

“Ahora, gracias al trabajo de muchísima gente, entre ellas (el influencer y presentador Alexander) Otaola, esto se ha hecho como una moda. Ya es cool hablar de política, es cool estar en contra de la dictadura en Cuba (…), pero yo estoy desde que no era cool”, explicó Roberto San Martín.

De acuerdo con San Martín, “cada día son más las personas que se quedan sin razones ante una simple foto, ante un simple video” que desenmascara las condiciones de vida del pueblo cubano o las violaciones de derechos humanos en la Isla.

Para el artista, el pueblo cubano “tiene que unirse” y “dar el paso” para derrocar a la dictadura.

“El pueblo, sin ideología, sin ningún tipo de interés político, sino solamente con el interés de que se respeten sus derechos, es el que puede hacer el gran cambio (…). Lo único que nosotros hacemos es tratar de que el pueblo despierte”, defendió.

Finalmente, el actor pidió a los jóvenes cubanos que no tuvieran miedo.

“Pueden convertirse en los hacedores de la historia. Han sido durante años vapuleados, vilipendiados, disminuidos, humillados, no tomados en cuenta (…), ahora es el momento de hacerse dueños de la historia.”

