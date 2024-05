LA HABANA, Cuba.- Fue uno de los protagonistas de la película Plantados, dirigida por Lilo Vilaplana y ganadora del Premio del Público en el Festival de Cine de Miami (2021). La carrera de Ricardo Becerra ha abarcado desde el circo y el cine, hasta la presentación de programas y la publicación de un libro con recetas de cocina.

Los últimos años, Becerra se ha dedicado a “describir la sabrosura en cada rincón del mundo, no importa dónde esté ni cuánto tiempo” le lleve llegar, siempre en busca “de los sabores más auténticos”.

CubaNet conversó con este artista multifacético para conocer sobre su trayectoria y sus más recientes trabajos y proyectos.

—Acabas de filmar la segunda temporada del show “Sabrosura” en Kentucky. Cuéntanos sobre esta nueva edición. ¿Por qué Kentucky? ¿Qué adelantos nos puedes dar sobre la nueva temporada?

—Sí, acabo de llegar de Louisville, Kentucky, de filmar mi segunda temporada de “Aquí hay sabrosura”, que es un show que viene de mi libro Sabrosura. Después que saqué el libro, pues saqué este show de televisión que está en América TV, canal 41. Está también en mis redes sociales y tengo una cuenta en YouTube, que es La Cocina Films, donde cada semana he ido poniendo un capítulo de “Aquí hay sabrosura”.

Este es un show que tiene que ver con el mundo de la culinaria; voy cada semana a un restaurante diferente, a un sitio diferente. La primera temporada estuve acá en Miami por distintos restaurantes, y esta segunda la hemos querido hacer en Louisville, que es un sitio que tiene muchísima población cubana. Se habla incluso hasta de más de 100.000 cubanos en Kentucky. Entonces, por eso me di a la tarea de buscar cómo hacer el show allá.

Un día estaba en la ducha y me acordé de una amiga mía de la secundaria que vive allí y se dedica al mundo empresarial porque hace fiestas, decora fiestas, etcétera. La llamé y le dije “mira, me hace falta que me vendas el show allá en Kentucky”; le explico cómo es la cosa y empezó a tocar puertas, a ir a restaurantes, a negocios allí, y pues vengo con ocho shows de allá de Kentucky. Ahora viene la etapa de postproducción.

Como dato curioso de este periplo por Louisville te diré que encontré un sitio maravilloso que hace además un homenaje a nuestra cultura, a nuestra cubanía. Se llama “La bodeguita de mima” y es uno de los restaurantes donde pude ir a hacer el show; pude reunirme con el chef Fernando Martínez, uno de sus dueños, con Gianni, el otro dueño, y con mima, que es una señora entrañable que fue bailarina de Tropicana. Imagínate tú la historia que puede tener esa señora, y estoy haciendo un programa de “La bodeguita de mima” muy sentido porque ellos, además, son unos patriotas impresionantes.

También está otro restaurante que se llama “Guacamole”, que es mexicano. Y además filmé en un State House, que se llama “Stake and Burn”.

En fin, el “tour” Kentucky está muy lindo. Los invito a todos a que se suscriban a “La Cocina Films”, ahí estarán todos los capítulos y un podcast con el que voy a venir próximamente que también se llama “Sabrosura”. Los podcast están de moda ahora y quiero hacer uno que tenga una peculiaridad: solamente hablaremos de comida y quiero que marque un poco la diferencia.

—También presentaste tu libro Sabrosura, en el que rescatas recetas cubanas de los años 40 y 50, y te reuniste con parte de la comunidad cubana en esa ciudad. Cocina cubana y lucha por la libertad de Cuba. ¿Cómo fue esa combinación?

—Sí, también hice la presentación de mi libro, aprovechando que estuve allá filmando todos estos programas. No había podido lanzar mi libro fuera de Miami y me fue muy bien pues nos juntamos un grupo de cubanos patriotas. Tuve la oportunidad de hablar no solo del libro, sino también de la participación mía en Plantados, de la lucha incansable que estamos haciendo por la libertad de Cuba y de cómo usamos nuestras redes para hacer un grito de libertad y llamar la atención mundial para que tengan en cuenta que en Cuba hay una dictadura, que en Cuba hay presos políticos antes y después del 11 de julio de 2021.

A ese grupo de cubanos allá en Louisville hay que tenerlos en cuenta, porque tienen una lucha muy linda, de verdad.

—Te vimos en Plantados, una película que refleja el presidio político cubano, con uno de los papeles protagónicos. ¿Qué representó esta experiencia para ti?

—Plantados fue un parteaguas en mi carrera y en mí también porque, por ejemplo, darme cuenta a los 40 años que existían cosas como esas y que yo las desconocía… eso caló hondo en mí y me ha hecho ser una persona diferente a partir de Plantados.

Y, por supuesto que profesionalmente también. Fue un proyecto de gran envergadura acá en Miami y me ha abierto puertas para hacer otras grandes cosas. He tenido un cambio totalmente en mi carrera.

—Luego te vimos varios años en otro show de cocina, previo a este, que se llamó “Mi abuela cocina”. ¿Cómo fue esa experiencia, ese salto del cine a un programa de recetas de cocina?

—Estuve varios años —ininterrumpidos— en televisión de acá, de Miami, con ese programa; un programa muy lindo, entrañable, donde cada semana traía a una abuela de diferente nacionalidad, de diferente cultura, de diferente idiosincrasia, a cocinar conmigo, a enseñarme un platillo, a hablar de sus nietos, de sus hijos, de sus abuelos.

Ese programa lo tuve durante cuatro años, quizás un poquito más y, desgraciadamente, salió del aire el año pasado por temas económicos.

Luego de pasar semanas en un programa de cocina, con un delantal puesto, lo quieras o no, te conviertes en un referente culinario. Entonces luego me doy a la tarea de hacer este libro (Sabrosura) con 100 recetas auténticas de la comida cubana, que no es más que un rescate de recetas de los años 40 y 50, unas recetas que la primera y única publicación que tuvieron fue en 1956.

Ese recetario —que tenía miles de recetas— fue recopilado por unas monjas que se hicieron llamar “las madrinas de las salas costales y San Martín” del Hospital Universitario Calixto García. Estas monjas y otras mujeres de la sociedad habanera de los años 40 y 50 se encargaron de buscar las mejores recetas de los mejores cocineros y cocineras, de abuelas, de madres, de chefs de alto renombre, chefs sobre todo de las casas de millonarios que había en La Habana. Esas casas de millonarios tenían un chef que, en su mayoría, en algún momento eran enviados a tomar cursos de culinaria en Europa, en Asia, en otras partes de Latinoamérica, y luego iban para Cuba con esa cultura culinaria, se enfrentaban con los conocimientos que tenían de esas recetas y luego las fusionaban con ingredientes cubanos, ingredientes que no había quizás en Asia, en Europa o en otras partes de Latinoamérica, y entonces ahí venía una cocina fusión, una cocina rica, que dista mucho de lo que hoy nos hacen creer que es la comida cubana. Tal parece que pensamos que la comida cubana es solamente arroz congrí, yuca con mojo y ropa vieja. Y la comida cubana de antes, la de siempre, la de antes del ciclón del 59, era una comida con una cultura culinaria de verdad.

Eso es lo que, de alguna manera, intento rescatar con Sabrosura. Este es un libro dedicado a mi mamá, mi mamá incluso es la que me hace las palabras de presentación: “Palabras de mamá”, que es una especie de prólogo. Además de las recetas, tiene ocho cuentos, ocho historias de mi propia autoría que no son más que un acercamiento familiar. Tengo cuatro historias que son acercamientos a mis abuelas: a mi abuela materna, mi abuela paterna y dos tías abuelas; y cuatro cuentos más que tienen que ver, de alguna manera, con el mundo de la culinaria.

Se puede encontrar en Amazon y, quien quiera que se lo envíe firmado y dedicado, tengo una página activada para esto que se llama aquihaysabrosura.com.

—¿Cocinas realmente o solo es parte del show? ¿Quién cocina en tu casa?

—No, no cocino. Es parte del show. Es verdad que voy aprendiendo muchísimo, sobre todo en la etapa que tuve de “Mi abuela cocina”. Aprendía muchísimo con esas señoras porque no hay nada como la magia de las abuelas en una cocina.

Ahora que voy a restaurantes, que me reúno con chefs, incluso con chefs de alta gama como Fernando, que estudió en el Gordon Blue, y muchos chefs buenísimos que he pasado por sus restaurantes y por sus cocinas; voy aprendiendo poquito a poco de ellos, pero no, en casa no cocino, soy más de comer fuera o de pedir delivery.

—¿Cuál es tu receta favorita? ¿Tu comida cubana favorita?

—Mi receta favorita son las croquetas. Yo en todos los restaurantes que voy intento siempre probar las croquetas. Yo no sé si eso es un trauma que tenemos los cubanos pero yo soy muy croquetero. Y soy capaz de comerme muchas croquetas.

También me gusta mucho el arroz blanco con frijoles negro y dos huevos fritos, con unos platanitos maduros fritos, donde esté eso que se quite lo que sea.

—¿Cómo fueron tus inicios en la actuación? ¿Qué trabajos recuerdas con más cariño?

—Lo primero que estudié, con nueve o 10 años, fue magia, en la escuela de magia de Camagüey; que la recuerdo con muchísimo cariño. Eso me hizo una formación hacia el mundo de la actuación, de alguna manera. Después, estudié artes plásticas, por no coger “los camilitos”, la escuela militar cubana a la que quería entrar más bien por embullo, por animarme con otros amigos de la época que habían cogido esa carrera; yo hice las pruebas y recuerdo que aquello fue muy mal visto en casa y se hizo todo lo posible para que yo entonces entrara en una escuela de arte.

Es así como empiezo a estudiar artes plásticas, pero en un momento determinado me doy cuenta de que no es exactamente lo que me gustaba desde el punto de vista artístico. Me doy cuenta de que yo no iba para artista plástico ni para cirquero, sino para actor, y entonces me voy para La Habana a hacer las pruebas de la Escuela Nacional de Arte (ENA).

Eso fue en el año 1994 y entré a estudiar en 1995 en la ENA. Entre las primeras cosas que hice está un teleplay con Armando Arencibia que se llamaba A contratiempo. En ese teleplay, imagínate, yo tenía 17 años, hacíamos los papeles jóvenes de los adultos. Fíjate que en Plantados también hago el papel joven del que luego, en la actualidad, hace Gilberto Reyes.

Bueno, lo primero que hice para la televisión, de verdad, a ciencia cierta, y tengo que darle crédito a Lilo, fue Dando Vueltas, pero eran personajes muy pequeños, por eso no lo veo como mi primer trabajo de fuerza. Eso fue con este teleplay, “A contratiempo”, en el que hacía el papel de joven de Tarajano.

—¿Qué tiempo llevas fuera de Cuba? ¿En el exterior seguiste trabajando como actor o tuviste que hacer otros tipos de trabajo?

—Fuera de Cuba llevo ya 20 años. Decía Gardel que 20 años no eran nada, pues sí, 20 años fuera de Cuba.

Primero me fui a España, donde estuve más de 10 años, y luego vine para acá, para Miami, y acá llevo otros 10 años. Fíjate tú, como pasa el tiempo.

En los principios uno tiene que trabajar en muchísimas cosas; en los principios y a veces en los finales. Recuerdo que cuando llegué a Zaragoza, uno de mis primeros trabajos fue en una empresa de hacer mudanzas. El primer día me levanté temprano, fui para allá…, solamente había hablado por teléfono con el jefe de la empresa porque otro amigo me había recomendado y, cuando llegué al centro de Zaragoza a hacer la mudanza, pues había un camión inmenso y el jefe de la compañía me dio las llaves y me dijo “Ricardo, hola qué tal. Pues mira, mueve el camión este para acá, que es en este edificio”. Yo nunca en mi vida había manejado un camión. Y tuve que tomar las llaves por el temor que uno tiene a que no te den el trabajo y era el primer trabajo que había conseguido.

Y, pues nada, recuerdo que me monté en aquel camión, arranqué aquello y bueno, eso fue un cuento que para qué decirte porque me temblaba la pierna del cloche pero yo tenía que mover aquel camión y nunca iba a decir que no sabía manejar.

—¿Qué prefieres: cine, teatro o televisión?

—La formación de uno como actor siempre va ligada mucho más al teatro que a la televisión o al cine, pero es verdad que luego, cuando haces televisión, cine, vas marcando una diferencia entre cada uno de estos géneros y empiezas a disfrutarlos todos, empiezas a disfrutar lo que cada uno te puede dar.

Por ejemplo, el teatro te da el tener el público frente a ti, que cuando terminas la gente se para, aplaude; ese momento no sabría describírtelo, es un momento mágico que tenemos los artistas.

Luego, el cine, tiene otra magia: si quedó mal lo puedes repetir, tienes esa posibilidad, además tienes una cámara cerquita y hay veces que un mínimo gesto pues ya les llega a las personas y luego entra a edición y le ponen una música y eso va cargando una escena.

Cada cosa tiene su magia, me gusta todo, y respeto cada uno de los géneros.

—Acabas de grabar una serie de Disney Plus, llamada 4EVER. ¿De qué trata? ¿Qué personaje interpretas? ¿Cómo llegaste a Disney?

—Sí, 4EVER es el último proyecto fuerte, internacional, que he hecho. Es una miniserie de cinco capítulos sobre la historia de unos chicos que tienen un grupo que se llama CNCO, un grupo muy famoso que recientemente se acaban de separar, uno de ellos es cubano y por eso es que pude hacer el casting.

Estos chicos han tenido una vida musical interesantísima, se acaban de separar pero han dado conciertos multitudinarios, tienen millones de seguidores en todo el mundo. No sé cómo se separaron en este momento, pero la serie la pueden buscar, está en Disney Plus y hago el papel del papá de uno de ellos. Ya me están tocando los papeles de papá.

—¿Qué otros proyectos tienes ahora o en el futuro inmediato?

—Proyecto inmediato es el podcast “Sabrosura”. Voy a tratar de sacar dos capítulos semanales e intentaré hacer entrevistas en las que solamente hablemos de comida; esa persona, que a lo mejor usted la ha visto en miles de entrevistas por ahí, acá en “Sabrosura Podcast” solamente lo va a escuchar hablar de comida.

Y, por supuesto, “Aquí hay sabrosura”, que es el programa mío de televisión y redes que también lo pueden encontrar en la plataforma de YouTube. Ese programa lo seguiré haciendo, seguiré visitando negocios, seguiré visitando sitios que tengan la sabrosura porque, aunque sean restaurantes o no, sean bares, cafeterías u otro tipo de negocios, yo creo que la sabrosura y la comida es un pretexto para contar historias.

Me encanta escuchar las historias que tenemos todos y que a lo mejor pues no tenemos la oportunidad de contárselas al mundo. No todo el mundo puede tener la oportunidad, por ejemplo, de que lo entrevisten acá en CubaNet, y yo, de alguna manera, les doy esa oportunidad en mis plataformas a todos estos dueños de negocios, a todos estos chefs, a todos estos grandes cocineros de este mundo de la culinaria, y que tengan esta vitrina en “La Cocina Films”.

—Muchas Gracias. Éxitos.

—A ti te doy las gracias. Un gustazo, un saludo a todo el público de CubaNet, a ti Camila, mi queridísima amiga, que aún recuerdo cuando te di la gorra de Plantados para que se la llevaras a Angelito (Ángel Santiesteban) en La Habana, y te la quitaron los personajes de la Seguridad del Estado.

Viva Cuba libre y libertad para todos los presos políticos, no solo los del 11 de julio, sino los de mucho antes también. Libertad para Cuba. Abajo la dictadura.

