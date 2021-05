LA HABANA, Cuba. – Al líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, lo estarían tratando por tentativa de suicidio en una sala de Psiquiatría del Pabellón Dr. Rafael Cowley del Hospital Calixto García, de acuerdo con una fuente consultada por CubaNet y que exigió condiciones de anonimato por temor a represalias.

“Vi a Luis Manuel a través del cristal, está en el Pabellón de Psiquiatría, no en el de Quemados (Pabellón Rubén Batista Rubio). Lo tratan por tentativa de suicidio con TEC (electrochoques)”, explicó la fuente.

También apunta que, aun cuando Otero Alcántara “está en Psiquiatría hace tiempo ya”, parte de la guardia de la Seguridad del Estado que custodia el centro hospitalario desde el 2 de mayo, cuando fue ingresado el líder del Movimiento San Isidro, se mantiene en el pabellón de Quemados.

“Yo estaba en una consulta y él pasó por el pasillo acompañado de dos tipejos e Ifrán Martínez Gálvez (vicedirector quirúrgico del Calixto García). Yo nunca lo había visto en persona, pero lo que pasó por ahí fue un ente. El médico que me atendía es el que me explica todo y me dice que el tío (de Otero Alcántara, que ha aparecido en videos difundidos por la Seguridad del Estado) está prestado con la policía”, confirmó la fuente.

Recientemente, el presentador y activista por los Derechos Humanos en Cuba Alexander Otaola, en su programa Hola! Ota-Ola entrevistó al doctor Sergio Pérez Barrero, quien renunció a la Sociedad Cubana de Psiquiatría “porque hay contradicciones en los distintos videos que han salido en las redes sociales acerca del estado de este muchacho y de la conducta que se ha seguido”.

En la entrevista, el psiquiatra granmense se preguntaba “qué hace una persona que está de lo mejor ingresada en una sala de psiquiatría”. Asimismo, le llamaba la atención “que una persona que ingresa por una huelga de hambre voluntaria sea considerada enferma mental o paciente psiquiátrico que requiere hospitalización”.

Según el reconocido doctor, fundador de la Red Mundial de Suicidiología, la Sociedad Cubana de Psiquiatría debería haber desmitificado el caso del artivista de 33 años, pues “no ha sido un manejo diáfano, transparente, por parte de la sociedad y de los psiquiatras”.

“Yo soy un psiquiatra que se basa en las evidencias. Lo que veo ahí es un muchacho que estaba comiendo ―si está comiendo es porque ya no está en huelga de hambre― (…). Y ahora veo un muchacho que está de lo más divertido, si está divertido quiere decir que goza de una buena salud mental. ¿Qué hace hospitalizado? ¿Qué hace que no tiene su celular, que no puede comunicarse con sus seres queridos?”, cuestiona el también autor del libro Psicoterapia para aprender a vivir.

Aunque hasta el momento el estado de salud de Otero Alcántara es incierto, a principios de mayo fuentes anónimas le confirmaron al científico cubano Ariel Ruiz Urquiola que el líder del MSI se encontraba atado a una camilla y que estaba ingiriendo alimentos en contra de su voluntad.

En ese momento, también el líder del Partido Somos +, Eliécer Ávila, indicó que Otero Alcántara se encontraba en el Pabellón Dr. Rafael Cowley de Psiquiatría.

