MADRID, España.- Cubanos libres en Italia se manifestaron este martes en las inmediaciones del Vaticano durante el encuentro del papa Francisco con el dictador Miguel Díaz-Canel.

En la protesta, que comenzó a las 9:00 de la mañana en Via della Conciliazione y en la que estuvo presente CubaNet, los cubanos expresaron su indignación por la complicidad del papa con el régimen castrista.

“Abajo la dictadura”, “No más comunismo”, “Abajo el terrorismo de los Castro”, “Díaz-Canel asesino”, “Estamos en contra de la presencia de Díaz-Canel en Europa”, decían los manifestantes. Asimismo, en distintos momentos pidieron la libertad de los miles de presos políticos en la Isla, incluidos niños y mujeres.

Además dedicaron palabras de apoyo al opositor José Daniel Ferrer y denunciaron que lleva más de tres meses incomunicado, sin que sus familiares tengan noticias suyas.

“Vengo a decir al papa que ha vuelto a traicionar a nuestra Isla, dándole cita a Díaz-Canel sabiendo lo que pasa en Cuba”, dijo a CubaNet la activista Oraisa Caridad Estrada, quien viajó desde España para apoyar la manifestación.

Por su parte, la también activista Amor de Grecia Rodríguez, explicó que este martes intentó acercarse a la ventana donde por lo general el papa Francisco habla, para tomar una foto y la expulsaron, como en ocasiones anteriores.

“Quiero dejar bien claro que Díaz-Canel no es nuestro presidente, nosotros no lo votamos, no lo elegimos, no nos representa”, agregó Rodríguez, y destacó que es vergonzoso el recibimiento del papa a Díaz-Canel siendo Cuba un país donde las religiones no se respetan.

“Nos preguntamos, Santo Padre, cómo se puede vivir en los principios de la palabra de Dios e ignorar los reclamos de los oprimidos en favor del opresor”, dijo otra de las manifestantes.

La comunidad de cubanos libres en Italia también pidió al sumo pontífice escuchar la angustia del pueblo cubano.

El papa Francisco recibió a Miguel Díaz-Canel y a su esposa Lis Cuesta poco antes de las 10:00 de la mañana (hora de Italia) de este 20 de junio. Hasta el momento solo ha trascendido que en la reunión, que duró poco más de 30 minutos, “se sostuvieron discusiones significativas sobre las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Cuba, recordando la histórica visita de Juan Pablo II en 1998″.

“La atención se centró también en la situación del país y la contribución de la Iglesia, particularmente en el campo de la caridad”, apuntó EWTN Vatican.

https://www.youtube.com/watch?v=f3Uj9qlM9wc&ab_channel=NoticiasCubanetCuba