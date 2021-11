LA HABANA, Cuba.- Cuando la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) comenzó a ofertar paquetes combinados para los nacionales, las promociones desde el exterior quedaron a un lado por ser menos atractivas. Desde entonces la única empresa estatal de comunicaciones en Cuba, en una competencia contra ella misma, se ha visto obligada a mejorarlas.

“Del 22 al 27 de noviembre del 2021 todos los clientes que reciban una recarga internacional entre 500 CUP y 1250 CUP tendrán como beneficio que el saldo recargado se triplicará formando parte de su saldo principal, con una vigencia de 330 días a partir de recibida la recarga”, anunció ayer el monopolio estatal.

“El cliente con el valor total recibido por la recarga podrá realizar todas las gestiones que se permiten con el saldo principal: realizar llamadas nacionales e internacionales, comprar bolsas, paquetes, planes, realizar transferencias, activar el plan Amigo”, agregó ETECSA en la publicación, que ha salido en todas sus redes sociales y en su sitio oficial.

Es la primera vez que ETECSA triplica el saldo principal en este tipo de opción y extiende la vigencia a más de un mes, sin embargo, aún deja un sinsabor en la mayoría de personas que no cuentan con un familiar en el exterior que puedan recargarles.

“Todos están dando gracias a ETECSA, pero señores, si no te recargan desde el exterior no tienes ninguna ventaja. ¿Es que no se dan cuenta? Quieren exprimir hasta al cubano que vive en el extranjero”, dijo en un comentario Yili Pérez, residente en el exterior.

“Sigue siendo desde el exterior, ¿por qué no nos pone las ofertas a los cubanos que vivimos en Cuba que somos sus clientes?”, preguntó Rosario Reyes, también usuaria de ETECSA.

Otros lo ven desde otra perspectiva, se conoce que el saldo principal es como otra moneda dentro de la Isla, cinco recargas de este tipo equivalen aproximadamente a cien dólares si se venden dentro de Cuba por medio de transferencia de móvil a móvil, lo cual es una forma de enviar remesas a los familiares a razón de 100 por 135 dólares, el mismo precio que se maneja hoy en el mercado informal.

“Están buscando la forma de llenarse los bolsillos de moneda dura, esta es la recarga del desesperado”, dijo un usuario que se identificó como Yasel.

Por otra parte, muchos ven una oportunidad de negocio, en un contexto de tanta escasez de productos básicos y precios inflados.

Las recargas dentro de la Isla oscilan entre 800 y 900 CUP, los que no cuentan con familiares en el exterior podrán comprarla en este precio y luego de vender el saldo principal les quedarían 500 CUP de ganancia.

Hace algunos meses ETECSA había anunciado un monedero móvil que convertiría el saldo teléfono en efectivo para poder comprar en cualquier tipo de establecimiento digital, pero aún es un proyecto en desarrollo y no se ha anunciado una fecha específica de lanzamiento.

