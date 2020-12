Realizarán juicio sumario a joven cubano por negarse a pasar el servicio militar

LA HABANA, Cuba. – Oscar Kendri Fial Hechavarría será sometido a juicio sumario este 22 de diciembre en Santiago de Cuba. El joven, de 19 años, está acusado de “desobediencia” por negarse a pasar el Servicio Militar Activo (SMA).

El pasado 11 de diciembre el joven fue citado a declarar en la estación policial del municipio de Contramaestre. Allí lo detuvieron por alrededor de 24 horas, lo liberaron con una fianza de mil pesos y le informaron que la fecha de la vista oral.

Desde hace aproximadamente un año, el Líder de Jóvenes del Ministerio Apostólico y Profético por el Dedo de Dios, en Aguacate, Contramaestre, padece el hostigamiento del Comité Militar y del Jefe de Sector de su comunidad. Este último ha llegado a amenazarlo con llevarlo a prisión en caso de no presentarse para pasar el SMA.

En declaraciones a la youtuber Ruhama Fernández, Oscar Kendri alegó que se niega a pasar el Servicio Militar por sus principios cristianos: “La Biblia dice que no debemos jurar ni por el cielo ni por la tierra. También dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne (…). Yo no puedo coger armas en mis manos”.

El Servicio Militar en Cuba es obligatorio para los hombres. El proceso de reclutamiento comienza a los 16 años y la incorporación a partir de los 17. Aquellos que entran a la universidad deben cumplir 14 meses como reclutas; para los que no accedan a carreras universitarias, el tiempo establecido es de dos años. En el caso de las féminas es voluntario.

Según la Constitución cubana vigente, “la defensa de la patria de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano” (Artículo 4). También el artículo 90, inciso f, establece como un deber “prestar servicio militar y social de acuerdo con la ley”.

No obstante, según declara Oscar Kendri Fial Hechavarría, existen religiones en el país cuyos adeptos no están obligados a cumplir con el SMA, “como los Adventistas, los Testigos de Jehová y Soldados de la Cruz de Cristo”.

En el presente año se conoció además del caso de Adrián Rubio, joven de 18 años que ha recibido amenazas por oponerse a cumplir el SMA. Rubio se declara “objetor de conciencia” y ha convocado públicamente a los jóvenes para que se unan y se nieguen a pasar el servicio militar.

En septiembre último, Rubio envió una carta a la Dirección del Comité Militar del municipio Cotorro en donde declaraba que no estaba dispuesto a empuñar las armas para defender una dictadura y que Cuba necesitaba comida, no armas.

Ruhama Fernández, quien hizo pública la situación de Oscar Kendri Fial Hechavarría, afirma que en Santiago de Cuba existen varios jóvenes que igualmente se han negado a pasar el SMA.

En 2020, al menos dos adolescentes han fallecido en el país durante el cumplimiento del SMA. En un artículo titulado Vidas truncadas por el servicio militar en Cuba, el periodista Abraham Jiménez Enoa explica casos de accidentes, muertes y suicidios de jóvenes durante el SMA, así como que algunos se autoinfligen lesiones para no ser declarados aptos durante el chequeo médico o para que les otorguen la baja militar.

“Cuba está entre los 30 países del mundo que mantienen el servicio militar obligatorio. De este grupo, Noruega, Suecia, Corea del Norte, Israel y Eritrea incluyen a las mujeres. Las leyes cubanas definen al servicio militar como ´una de las vías principales que permiten a los ciudadanos de ambos sexos -es decisión de las mujeres pasarlo o no- cumplir el honroso deber de servir con las armas a la Patria´, y exime de su cumplimiento solo a los incapacitados físicos y mentales”, expuso Jiménez Enoa.

A menos de 24 horas del juicio, Oscar Kendri Fial Hechavarría no tiene abogado. Su padre declara inconformidad con el ofuscamiento que han recibido para imponerle el SMA.

“Estamos de acuerdo con que él cumpla con un servicio social, pero sin tomar armas, sin jurar, porque sus principios cristianos no se lo permiten. Si nosotros debemos respetar las leyes, deben respetar sus principios, porque esas son sus leyes (dijo el padre refiriéndose a su hijo). El gobierno y todo el mundo deben respetar sus principios. Creo que no deben acusarlo por desobediencia militar cuando él todavía no es militar (…) él es civil y quieren enjuiciarlo como militar”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.