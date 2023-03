CDMX, México. – El pasado 10 de marzo, Elaidy Alonso Arboláez fue asesinada en el poblado de Condado, en Trinidad, provincia de Sancti Spíritus. La joven fue ultimada con un arma blanca por un vecino que la acosaba a menudo.

Elaidy, a quien le sobreviven dos niños pequeños, fue la decimoctava mujer asesinada en lo que va de año en Cuba por cuestiones asociadas al género. Cinco días antes, Nancy Peña fue ultimada por su expareja, en su propia casa. Nancy lo había denunciado antes por violencia y amenazas, pero la Policía solo actuó después que él la asesinó.

En apenas 10 semanas, la prensa y observatorios independientes han podido registrar más de la mitad del total de feminicidios conocidos en 2022. Y es apenas un subregistro: no sabemos cuántas mujeres han muerto por cuestiones asociadas al género. El Gobierno, por su parte, no transparenta las estadísticas ni cuenta las historias de estas mujeres.

Con la información disponible sobre los 18 feminicidios registrados en 2023 CubaNet analiza, por acápite, quiénes asesinaron a estas mujeres, dónde y cómo.

Tipos de feminicidios

El feminicidio es el asesinato de una mujer por cuestiones asociadas a su género. Cuando una mujer es ultimada por un hombre con el que tuvo una relación amorosa, cuando es asesinada por un desconocido que la somete sexualmente, cuando es asesinada por alguien que la acosaba, hablamos de feminicidio. Sin embargo, dentro de este crimen machista existen diferentes tipologías, según sus características.

Para analizar los tipos de feminicidios acontecidos este año, CubaNet se basa en la segmentación propuesta por el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas.

1.Feminicidio en la pareja o expareja: Asesinato de una mujer por su pareja o expareja.

2.Feminicidio familiar: Asesinato de una mujer por hombres de su entorno familiar.

3.Feminicidio sexual: Asesinato de una mujer sin relación de pareja ni familiar con el victimario; resultado de la violencia sexual. Además, los crímenes relacionados con la explotación sexual, la trata o prostitución, y la mutilación genital femenina o matrimonio forzado.

4.Feminicidio social: Asesinato de una mujer por una agresión, de carácter no sexual, por parte de un hombre con el que no mantenía una relación de pareja ni familiar (un desconocido, un compañero de trabajo, un vecino, un amigo, empleador, etc.).

5.Feminicidio vicario: Asesinato de los hijos/as menores de edad de una mujer, por parte de un hombre que emplea la violencia como instrumento para causar perjuicio o daño a su objetivo inicial. El feminicidio vicario tiene dos subtipos: el que se produce en el ámbito de la pareja o la expareja (hijos e hijas menores, madres, sobrinos, amigas, hermanas…) y el que sucede fuera de ese.

Como muestran los datos, el “feminicidio en la pareja o expareja” desde 2022 a la fecha es ampliamente el más recurrente en la Isla (37), secundado por el sexual (5) el social (5).

Feminicidios por provincia

Actualmente en 13 de las 15 provincias del país se ha reportado al menos un feminicidio. En el caso de La Habana, Sancti Spíritus, Camagüey, Holguín y Matanzas se han verificado dos asesinatos de mujeres.

Resulta preocupante que La Habana, Camagüey y Matanzas repitan en lo que va de 2023 la tendencia del año previo.

Espacios dónde las matan

La mayoría (14) de los feminicidios verificados ocurrieron en el espacio público, algunos de estos en las cercanías de las casas de las víctimas. Sus atacantes esperaron que ellas llegaran o salieran de su hogar para ultimarlas. Las cuatro víctimas restantes murieron al interior de sus viviendas. Resalta el caso de la adolescente Leidy Bacallao, asesinada dentro de la estación de policías de su localidad, a donde corrió pidiendo auxilio. Su victimario la mató frente a los oficiales de guardia.

¿Quiénes las matan?

De las 18 mujeres asesinadas, 14 perdieron la vida a manos de hombres que conocían. En la mayoría de los casos los victimarios habían sido o eran pareja de las mujeres que mataron.

¿Cómo fueron asesinadas?

De las 18 mujeres asesinadas en lo que va de año, 14 de ellas fueron ultimadas mediante el uso de armas blancas. La magnitud de las lesiones en la mayoría de los casos corrobora que la intención de sus atacantes siempre fue asesinarlas.

Las víctimas que tenían hijos/as pequeños/as

El asesinato de estas 18 mujeres también impacta la vida de sus familias, sobre todo el desarrollo emocional de sus hijos. Según la información recopilada, el 44% de las mujeres ultimadas tenían hijos pequeños. En algunos casos eran madres solteras.

En la siguiente visualización, CubaNet presenta perfiles breves con los datos conocidos de las víctimas de los feminicidios reportados en Cuba en lo que va de año. Esta es una visualización a la que esperamos no tener que añadir nuevos nombres.