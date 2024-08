LA HABANA, Cuba. – Este jueves alrededor de 50 Venerables Maestros (dirigentes) de logias masónicas se reunieron con Caridad Diego, jefa de la Oficina de Atención a Asuntos Fraternales y Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), en la sede del Gobierno del municipio Habana Vieja.

La reunión fue convocada por Diego dos días antes y ocurrió a apenas una semana de la masiva protesta de masones en la Gran Logia de Cuba para exigir que el Gran Maestro impuesto por el Gobierno, Mario Urquía Carreño, abandonara el cargo, así como el cese de la intromisión del Ministerio de Justicia (MINJUS) en sus asuntos internos.

En ella participaron, además, por la parte gubernamental: Miriam García (MINJUS), Carlos Álvarez e Idalmis Vázquez. Por la otra parte, asistieron menos de la mitad de los representantes de las logias habaneras.

Varios masones y testigos aseguraron a CubaNet que el lugar del encuentro se mantuvo rodeado de policías uniformados y oficiales de la Seguridad del Estado vestidos de civil. Las autoridades solo permitieron la entrada a los Venerables Maestros a la sala del encuentro con Diego tras asegurarse de que dejaran sus teléfonos celulares fuera de la instalación.

Policías y agentes paramilitares (vestidos de civil) alrededor de la sede del Gobierno de Habana Vieja, este 1 de agosto (Fotos: Cortesía)

Jornada represiva

Dos horas antes, el exprisionero político y líder masón Ángel Santiesteban Prats fue detenido al salir de su vivienda. El escritor contó a CubaNet que los oficiales no le enseñaron orden judicial y lo mantuvieron unas seis horas dentro de una patrulla en el parqueo de la estación policial del municipio La Lisa.

“Ni siquiera hablaron conmigo, el objetivo era impedirme asistir a la reunión con Caridad Diego porque saben que yo no los iba a dejar endulzarle los oídos al resto. Solo me liberaron cuando acabó esa reunión”, declaró.

Santiesteban explicó que solo había aceptado asistir al encuentro con los funcionarios del régimen porque es el Venerable Maestro (máxima autoridad) de su logia.

“Para mí, era bastante decepcionante tener que verle la cara a esa señora represora, pero si mi logia me hizo una encomienda. Solo dejaría de cumplirla si estaba preso o muerto”, añadió.

Asimismo, indicó que en la unidad policial de La Lisa vio ómnibus antimotines cargados de militares vestidos de civil, a quienes enviaron a la zona de la reunión: “Vi cuando los mandaron para allá y cuando regresaron”, apuntó.

CubaNet consultó con varios masones testigos del encuentro para conocer las interioridades de esa reunión que se extendió por unas cuatro horas.

Carácter político y prensa independiente

Los testigos relataron a este medio que Caridad Diego inició con “una larga oratoria” en la que insistió en el supuesto carácter político del reclamo de los masones, así como manifestó desavenencia con la participación en la cobertura noticiosa de “algunos periodistas independientes” contrarios al Gobierno.

“Ellos se quejan de la participación de dicha prensa en actividades nuestras, y se les dijo que la prensa independiente solo usa el espacio que la prensa cubana no usa cuando se niega a participar en nuestras actividades públicas; se les recordó que la prensa cubana se enteró de los hechos del 11 de julio por la prensa internacional”, relató un testigo que solicitó el anonimato por temor a represalias.

Otro testigo refirió que las autoridades mencionaron el canal de YouTube “Un asere pensante”, del masón residente en España Brian Infante. Al respecto, expusieron que su programa intenta vincular a la Masonería con la política.

Los funcionarios gubernamentales manifestaron igualmente preocupación por la celebración del cumpleaños de Fidel Castro este 13 de agosto. “Temen que se les vaya a calentar la situación y no les gustaría que la Masonería se viera involucrada en esos hechos”, precisó el entrevistado.

Problemas internos

Diego y el resto de los funcionarios aseveraron que quieren “evitar un cisma en la Masonería y que es muy importante que los problemas masónicos los resolvamos internamente. Dijeron que el espíritu de la Oficina es lograr la unidad de la masonería cubana y que quieren dar confianza y evaluar opiniones de los masones”, declaró la fuente.

Por este motivo, los funcionarios afirmaron que realizarán varios encuentros “para aclaraciones a partir de publicaciones en redes sociales sobre todo desde el exterior, que son ilegales según dijeron, así como que van a visitar todas las logias de La Habana a partir del mes de septiembre”.

También van a orientar a las entidades de las provincias visitar las logias del interior del país.

Por otro lado, informaron que el Gobierno cambiará la Ley 54, conocida como Ley de Asociaciones, “por una Ley Asociativa que divulgarán y que podrá ser enriquecida por todas las instituciones fraternales”.

En la mañana de este jueves también ocurrió un encuentro con el Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo, José Ramón Viñas Alonso.

Sobre Mario Urquía

Uno de los testigos refirió que, aunque no lo dijeron explícitamente, los funcionarios reconocieron que se equivocaron al imponer a Mario Urquía como Gran Maestro y que “el pie que quisieron aplicar no les funcionó”.

“Expresaron que su dictamen al respecto lo hicieron de acuerdo a nuestras leyes y que la sentencia de expulsión de Urquía Carreño nunca llegó a ellos; que es nuestro derecho resolver la situación entre nosotros, pero siempre reafirmó que lo hiciéramos con discreción y pacíficamente”.

Con relación a la sesión de Alta Cámara del 24 de marzo del presente año, en la cual Urquía Carreño fue expulsado a gritos de “fuera cobarde, ladrón y traidor”, las autoridades alegaron haber recibido dos actas diferentes y que nunca conocieron la cantidad de logias en contra del Gran Maestro.

“Quedó claro que se equivocaron, quedó claro que tanto Urquía Carreño como Misiel [el Gran Secretario], mintieron y manipularon la información entregada al Registro de Asociaciones del MINJUS, lo que generó un dictamen incorrecto y toda esta situación. Quedó claro que la próxima sesión de la Alta Cámara que se convoque repetirá la misma decisión: no queremos a Urquía por traidor, es irrevocable y no cambiará”, aseguró la fuente.

Otro masón señaló que, en las intervenciones de los representantes de las logias, se dejó claro que Urquía Carreño está instalado en el edificio de la Gran Logia porque se siente respaldado por las autoridades y que, por lo tanto, son ellas las que tienen que transmitirle que los masones no lo quieren y que tiene que abandonar la oficina.

Los funcionarios aseguraron que volverían a revisar todo y emitirían un nuevo dictamen.

“Miriam [García, la representante del MINJUS] explicó que recibieron un documento de la PNR donde dice que liberan a Mario Urquía Carreño de que haber tomado el dinero (19.000 dólares), pero no de ser responsable de la pérdida. Un hermano les respondió que el abogado nuestro, al frente del caso, hasta el día 25 no había tenido ni esa respuesta ni ninguna otra, que cómo era posible que ellos sí la tuvieran”, narró una de las fuentes entrevistadas.

Consideraciones generales

“Pienso que, a pesar de la predisposición de las partes, se escucharon las más diversas opiniones, todavía tímidas, con suspicacia, y hasta mucho miedo a perder el protagonismo, pero aun así pienso que fue positivo”, indicó un testigo.

“Al final, los del problema político son ellos, a la Masonería no le interesa inmiscuirse en problemas políticos, aunque los masones son libres de hacer de manera individual lo que entiendan con su posición política”, añadió.

Otra fuente valoró el encuentro como positivo: “Hemos logrado visibilidad. Tienen voluntad de atender nuestro reclamo so pena de que se vuelva un problema político, lo cual significa también que se intensificarán las inspecciones del Registro en lo adelante”.

Por su parte, Santiesteban Prats afirmó que en esa reunión “se burlaron de la Masonería”.

“Fue como cantarle una canción de cuna a un bebé. Ellos sabían que ese discurso no se los iba a aceptar. Tenían que haber aceptado que se equivocaron, y desde hace mucho tiempo. Pero yo los conozco a ellos y ellos me conocen también, por eso me detuvieron antes”, aseguró.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.