SAN LUIS POTOSÍ, México.- El pasado 28 de mayo, se registró una oleada represiva del régimen cubano contra manifestantes pacíficos en la localidad de Juraguá, provincia de Cienfuegos.

La jornada se saldó con la detención de al menos 10 personas a las que se le impusieron una fianza de 200.000 pesos cubanos luego de salir a las calles a exigir servicio de agua y electricidad.

Otros ciudadanos de Juraguá fueron citados a interrogatorio y les hicieron firmar un acta de advertencia tras ser identificados como participantes en las protestas.

Katier Mejía Herrera, manifestante del 28 de mayo, ofreció declaraciones exclusivas a CubaNet sobre los hechos acontenidos.

Los hechos

Su testimonio refiere que, hartos de haber pasado un mes sin agua y con prolongados cortes de electricidad, salieron a las calles de la Ciudad Nuclear de Juraguá. Parada junto a Damián Velázquez Hernández, quien resultó detenido en las protestas, fue testigo fiel de la violencia del régimen.

“Él andaba en short y en chancletas, no tenía calderos en la mano, no tenía nada, absolutamente nada, de hecho no estaba ni gritando”, dijo.

Fue entonces que comenzaron a sentir que alguien les alumbraba la cara con una linterna pero no podían detreminar quién lo estaba haciendo.

En respuesta a ello, Velázquez se tocó sus partes, sin sacarlas, y un hombre se abalanzó sobre ellos.

Se trataba de un agente, identificado como Yunieski, jefe de tropas especiales. El represor arremetió contra Velázquez y lo agredió, “simplemente porque Damián se tocó sus partes, porque nos estaban alumbrando la cara y él no sabía quién era el que le estaba alumbrando”.

De acuerdo con las declaraciones, a Damián le propinaron una fuerte golpiza en la cara, que le provocaron heridas de casi 10 puntos, aseguró Mejía Herrera, que fue quien llevó al cubano agredido al policlínico.

La agresión a Damián

Al observar la escena, los cubanos manifestantes le fueron encima al agente del régimen para que no golpeara más a Damián.

Al día siguiente, sin embargo, a Velázquez lo llevaron detenido al Unidad de Arizona bajo falsas acusaciones de atentado y actualmente permanece recluido en la prisión de Ariza, pues el estado le exige prisión preventiva hasta el día del juicio.

“Ahí no hubo atentado por ningún lugar porque él (el policía) es el que agrede a Damián. Damián ni tenía calderos en la mano, ni estaba gritando nada, simplemente se tocó sus partes, porque le estaban alumbrando la cara y no sabía quién era, y él vino y lo agredió así por gusto”, expresó.

Se está cometiendo una gran injusticia, opinó la cubana, que insistió en que se está difamando a Velázquez cuando solo fue una víctima de la brutalidad policial. “Fue agredido injustamente”, insistió.

Los golpes y falta de atención médica condujeron a que las heridas de Velázquez se infectaran durante el tiempo en que estuvo en la unidad policial.

La familia, preocupada, acudió a verlo a la estación policial pero no lo lograron pues los oficiales estaban en “un acto” y en cuatro horas no aparecieron.

Al día siguiente, la esposa e hijo del cubano regresaron y se encontraron finalmente con Damián, quien todavía tenía visibles lesiones en su rostro.

El pueblo de Juraguá con Damián

“Es una persona buena, una persona maravillosa, no lo estoy diciendo yo porque lo conozco ni porque me llevo con él. Pueden preguntar por Damián. Trabaja como pescador, no se busca problemas con nadie, no lo ves en ninguna esquina sentado tomando”, argumentó Mejía.

El hombre, catalogado como “intachable”, fue uno de los primeros en apoyar la iniciativa de la sautoridades de entregar pescado a los círculos infantiles, “cuando hicieron una reunión para pedir pescados dio el paso al frente”.

Los vecinos y sus conocidos han mostrado solidaridad con Velázquez y su familia. Le han ofrecido dinero a su esposa para ayudar con la compra de artículos para llevarle a prisión.

“Personas que cuando han tenido sus hijos ingresados en el pediátrico, Damián les ha extendido la mano. Y no hace mucho llegó un muchacho que le dio a su esposa un dinero, cuando la esposa le dijo que no, él respondió: ‘yo no puedo dejar eso, porque cuando yo tuve a mi hijo malito en el pediátrico, Damián jaló de su cartera y me ofreció dinero para mi hijo'”, contó.

Indignados, los pobladores de la Ciudad Nuclear consideran que se trata de una injusticia. “El pueblo está bastante molesto y enfadado por eso. Es una injusticia lo que se está haciendo con Damián Velázquez Hernández. Es una tremenda injusticia, porque ese hombre no hizo absolutamente nada”.

Los detenidos de las protestas

Las autoridades impusieron una fianza de 200.000 pesos cubanos a los detenidos, quienes fueron identificados como: Linet Columbié Ramírez (acusada de desorden público), Maikel Ojeda Rodríguez (acusado de desacato), Adrián Morales Ojeda (acusado de desacato), Osmani Paz Hernández (acusado de desorden público), Damián Velázquez Hernández (acusado de atentado por un altercado con un policía), Jorge Luis Najarro Hernández y Yasniel Najarro Hernández (hermanos, acusados de desorden público), Erich González Lima (periodista que trabajó en la radio en Cienfuegos), Alberto Donald Serpa (alias Albertico, acusado de desorden público), Norge Cuba (acusado de desorden público) y Maykel García (acusado de desorden público, lo liberaron tras pagar la fianza), informó Justicia 11.

Además, los ciudadanos Emilio Vladimir Cobas Pérez y Anoidis Vázquez Montes de Oca fueron citados a interrogatorio y les hicieron firmar un acta de advertencia tras ser identificados como participantes en las protestas.

Al compartir la información, Justicia 11J solicitó ayuda a familiares, amigos y a la ciudadanía en general para obtener detalles e imágenes de los eventos de protesta y las víctimas de represión en Cienfuegos y otros hechos similares en Cuba.

La organización recordó que el barrio de la abandonada Central Nuclear Juraguá (CEN) es una de las comunidades más marginadas de Cienfuegos. Tras la cancelación de los planes de Fidel Castro de construir una central nuclear con subvenciones soviéticas, la zona quedó en el abandono.

