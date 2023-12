LA HABANA, Cuba. – “Salud principalmente, que es lo que nos hace falta, y que todos estemos tranquilos y podamos seguir viviendo hasta que Dios quiera. Hay que pedir salud que lo demás viene después”, dice Eulalia Pérez Calunga, una anciana de 82 años.

Juan Carlos Áreas Portuondo es otro devoto con una similar súplica. “A San Lázaro le pido salud y bienestar para mi familia. También una vejez tranquila para mis padres y un futuro luminoso para mis hijas; y que haya prosperidad”, acentúa la última frase y mira la extensa cola que hace para comprar pollo en una mipyme.

A la espera también está Rosa González Mora, quien, con palabras más enfáticas y directas, expresa: “Le pediría que nos ponga en un bote, como en una barca de Noé, y que nos vayamos todo el mundo del país; es lo único que puedo pedir. Porque si pedimos que nos traiga algo no nos va a traer nada”, dice en tono pesimista y haciendo alusión a la emigración como única solución a la crisis económica y social que vapulea a los cubanos.

A pocos metros, Luis Enrique Pavón Martínez pretende extraer dinero de un cajero automático con su tarjeta magnética. Hace más de media hora que está en cola. Un funcionario del banco informó que se realizaría el depósito de efectivo en la máquina, pero no precisó cuándo. La incertidumbre crea molestias e insatisfacción en los presentes, que necesitan con urgencia el dinero.

Figuras de yeso de San Lázaro y otros santos (Foto: CubaNet)

“Este 17 de diciembre voy a despojarme en un bembé de San Lázaro para sacar todo lo malo de mi cuerpo y que se me abran los caminos”, dice Pavón Martínez, a quien en el 2023 la suerte le ha dado la espalda. “Los negocios no han ido como esperaba y en noviembre robaron en mi casa”, detalla.

San Lázaro es el santo más venerado en Cuba después de la Virgen de la Caridad. Más allá de los milagros que los cubanos le atribuyen, los creyentes se identifican con el santo que sufrió en carne propia la enfermedad, la pobreza y el martirio. A esto se debe que las principales peticiones sean la salud y la prosperidad, sobre todo cuando se cierran las puertas. Esta identificación se asocia además al elevado grado de sacrificio y penitencia en las promesas de los devotos, caracterizadas por la flagelación, los martirios y las privaciones.

Como cada año, cientos de cubanos peregrinan el 17 de diciembre hasta el santuario de San Lázaro en el barrio El Rincón, en Santiago de las Vegas, La Habana.

Los seguidores, hombres, mujeres, niños y ancianos llegan desde horas de la madrugada hasta el santuario para rendirle honores a la deidad afrocubana yoruba Babalú Ayé, conocida también como protectora de los enfermos.

Oscar Fernández Merillo, un anciano holguinero sin hogar que vive de las limosnas (Foto: CubaNet)

Sin embargo, Manuel Ávila Quintero es escéptico con los milagros del venerado santo: “Yo no creo en esa teoría, en la de San Lázaro y esas cosas. Creía e iba a esos lugares, pero me di cuenta que eso es una mentira cuando no se cumplieron mis pedidos”.

En cambio, Álvaro Batista Pérez es un agradecido de San Lázaro y reprocha las actitudes falsas y oportunistas de algunas personas. “Tiene que prevalecer la espiritualidad sobre el interés material. San Lázaro se venera todo el año, es un error acordarse de él solo el 17 de diciembre”, dice.

Pedro Batista Fernández, otro feligrés devoto del santo, apoya las palabras de su hermano de religión. “Tener fe, porque si vas sin fe San Lázaro no te ayuda. Venerarlo, darle ofrenda todo el año es fundamental”, recalca.

Con ropa sucia y raída, descalzo, el mentón sobre los brazos cruzados que apoya en sus rodillas y la mirada fija en el piso, que a ratos levanta para ver a la imagen de yeso de San Lázaro y una caja con dinero dentro, Oscar Fernández Merillo, un anciano sin hogar que vive de las limosnas, está sentado en el piso de uno de los corredores del centro de la ciudad de Holguín. “Quiero que San Lázaro me ayude para comer, eso es lo único que le pido”, dice.

