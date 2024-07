LA HABANA, Cuba.- Tras los rumores en redes sociales de la supuesta desaparición de la urna con las cenizas del recién fallecido actor Carlos Massola Escandell, CubaNet comprobó con Bertha Mariela Sablón Roque, expareja del artista y madre de su única hija, que los despojos se encuentran “a buen recaudo”, en su poder.

“Las cenizas están a buen recaudo con nosotros, los audios que salieron fueron una descoordinación que hubo entre la señora Gladys Escandell y yo, se le pidió de favor que dejara las cenizas de Carlos en la casa y ella las mandó con una persona que me las trajo después. En el momento del audio las cenizas venían para mi casa, están aquí, con su hija, con quien deben de estar”, aclaró la mujer.

Bertha Mariela Sablón Roque

Sablón Roque desmintió las noticias que circulan en internet a través de páginas de Facebook como La Tijera o de creadores de contenido como Alain Paparazzi sobre la injerencia de la Seguridad del Estado cubana en este asunto.

“Ni soy de la Seguridad del Estado, ni las cenizas las tiene la Seguridad del Estado ni tienen nada que ver con esto, es un problema meramente familiar”, dijo.

La expareja de Carlos Massola recordó que ella fue Dama de Blanco y ha sido perseguida por la policía política durante 30 años de su vida, por ser esposa de Calixto Fernández, “un preso político que sufrió el atropello de este Gobierno”.

“Lo que por suerte para ellos y desgracia para mí, mis condiciones de salud no me dan para salir de mi casa, padezco una linfangitis grave y tengo problemas de la cervical que no me puedo mantener casi en pie”, señaló la mujer que se gana la vida como tejedora.

Bertha Mariela también aclaró que el amigo de Carlos Massola que recogió las cenizas y se las entregó fue el que se ocupó de que al querido actor lo fuera a recoger el carro fúnebre tras horas de larga espera y que, además, lo incineraran ante la negativa de las autoridades funerarias.

Otro de los bulos que circulan en redes sociales es que el régimen no permitió que el cuerpo de Carlos Massola fuera velado, rumor que es falso.

“Nadie impidió el velorio de Carlos, tampoco estaba en estado de descomposición. La madre de Carlos está muy viejita y ella no quiso ir al velorio y por un problema de no pasar vergüenza nosotras como familia le expliqué a ese mismo amigo para incinerar a Carlos. En ese momento mi cabeza estaba tan atormentada que no tuve la capacidad de pedir autopsia, pero pensé que su madre la había pedido”, esclareció también Bertha Mariela.

“Yo pido respeto para mi hija, las cenizas están bien, están aquí, en algún momento se llevarán al mar, no era la última voluntad de Carlos Massola porque él nunca pensó morir en Cuba. Su última voluntad era irse para Estados Unidos, con un mal parole que nunca llegó”, dijo finalmente la mujer.

En octubre del 2023 Carlos Massola anunció su posible salida de la Isla a través del parole humanitario, patrocinado por su primo Eduardo Massola; sin embargo, el actor de 62 años murió repentinamente el pasado 3 de julio, víctima de un shock hipovolémico.

