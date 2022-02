11:45 am: Tropas militares rusas han invadido la zona de exclusión de la central nuclear de Chernobil, informa hoy Antón Gueraschenko, asesor del Ministerio del Interior.

”La Guardia Nacional, que se ocupa de garantizar la seguridad de los depósitos de vertidos radiactivos, está combatiendo con todas sus fuerzas (…) el polvo nuclear puede propagarse por todo el territorio de Ucrania, Bielorrusia y los países de la Unión Europea”, advirtió el funcionario en un comunicado sobre el riesgo de que los depósitos con restos radiactivos resulten dañados.

La zona de exclusión de Chernóbil era custodiada desde hace semanas por la guardia nacional ucraniana. Esta área está separada de territorio bielorruso por el río Prípiat, que da nombre a la ciudad en la que vivían los trabajadores de la planta soviética.

El presidente ruso Vladímir Putin anunció en horas tempranas de este jueves el inicio de una “operación militar especial” rusa en Ucrania, alegando que el objetivo es defender Donbass.

“Las repúblicas populares de Donbass se han acercado a Rusia con una petición de ayuda. En relación con esa conversación he tomado la decisión de lanzar una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio del régimen de Kiev durante ocho años, y para ello buscaremos desmilitarizar y desnazificar Ucrania y llevar ante la justicia a quienes cometieron numerosos crímenes sangrientos contra personas pacíficas, incluidos nacionales rusos”, dijo en un discurso televisivo.

Dirigiéndose al pueblo ucraniano, el mandatario pidió entender esta decisión: “Hagan un llamamiento a la cooperación para pasar cuanto antes esta trágica página y avanzar juntos, sin permitir que nadie interfiera en nuestros asuntos, en nuestras relaciones, sino construyéndolas de forma independiente, de modo que se creen las condiciones necesarias para superar todos los problemas y, a pesar de la existencia de fronteras estatales, fortalecernos desde dentro como una sola entidad”, expresó.

Mientras que a los militares ucranianos pidió “deponer inmediatamente las armas y regresar a sus hogares”.

“Todos los efectivos del Ejército ucraniano que cumplan con esta exigencia podrán abandonar la zona de guerra sin obstáculos y regresar con sus familias. (…) Toda la responsabilidad por el posible derramamiento de sangre recaerá sobre la conciencia del régimen que gobierna el territorio de Ucrania”, señaló.

En cuanto al reciente reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk, se refirió al derecho de las naciones a la autodeterminación.

“Consideramos importante que todos los pueblos que residen en el territorio de la actual Ucrania puedan aprovechar este derecho, el derecho a elegir. Todos los que lo quieran”, puntualizó.

Vladímir Putin advirtió que Rusia “es hoy una de las potencias nucleares más poderosas”, y que “en este sentido, no debe haber ninguna duda de que un ataque directo a Rusia conduciría a la derrota y a consecuencias nefastas para el agresor potencial”.

Tras el comenzar la invasión, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que su país decidió romper las relaciones diplomáticas con Rusia y manifestó que “Ucrania se está defendiendo y no renunciará a su libertad”.

“Para los ucranianos, la independencia y el derecho a vivir en su propia tierra según su voluntad es el valor más alto”, dijo Zelensky.

Así como informó que darían “armas a cualquiera que quiera defender el país”.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, manifestó que “las oraciones del mundo entero están con el pueblo de Ucrania”.

A través de un comunicado emitido desde la Casa Blanca, el líder estadounidense calificó este ataque como “no provocado e injustificado por parte de las fuerzas militares rusas”.

“Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano. Solo Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque, y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva. El mundo hará que Rusia rinda cuentas”, declaró Joe Biden.

Por su parte, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, José Borrell, advirtió: “no es nuestra guerra, pero es nuestra seguridad” y, por lo tanto, es también una “agresión” contra Europa.

“Estamos otra vez con la Ley del más fuerte y ante una potencia que no duda en amenazar con el uso del arma nuclear”, agregó.

These are among the darkest hours of Europe since the Second World War.

The EU will respond in the strongest possible terms and agree on the harshest package of sanctions we have ever implemented.

President Putin needs to stop this senseless aggression.

We stand with Ukraine. pic.twitter.com/mmDtfUOHvk

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 24, 2022