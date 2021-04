LA HABANA, Cuba.- Desde la prisión Combinado del Este, en La Habana, denuncia vía telefónica el preso de conciencia Luis Robles Elizástegui que oficiales del Departamento 21 (Delitos Contra la Seguridad del Estado) le han propuesto liberarlo a condición de que trabaje para ellos.

El joven informático refiere que mientras estuvo encerrado en celda de castigo lo visitó un oficial de la Seguridad del Estado aparentemente para sondearlo, pero lo encontró demasiado molesto, por lo que no le hizo la propuesta directamente.

Luis Robles fue confinado a celda de castigo desde el 11 hasta el 17 de marzo, supuestamente para protegerlo de una posible agresión de otros presos. El joven opina que uno de los objetivos de encerrarlo en celda tapiada habría sido quebrantar su moral para crearle un estado de ánimo favorable a ese propósito.

Robles añade que después de regresarlo al piso “modelo” 1 Sur, otro oficial de la Policía política le hizo insinuaciones con esa intención, aunque en aquel momento tampoco se lo planteó abiertamente. Pero en la última semana de marzo un oficial que se identificó como el mayor Pedro, del Departamento 21, le propuso claramente liberarlo a cambio de que trabajara para ellos.

Luis Robles enfatiza que se negó terminantemente, pues sus principios no están en venta. Subraya que reconoce las tácticas del aparato represivo y les ha advertido a sus familiares que no les crean nada de lo que les digan estos oficiales. Asimismo, agregó que está consciente de no haber cometido ningún delito, sino meramente haber hecho uso de su libertad de expresión.

Luis Robles Elizástegui fue encarcelado a comienzos de diciembre de 2020 mientras se manifestaba en el boulevard de San Rafael contra la represión en la Isla. Fue declarado convicto de conciencia por la ONG Prisoners Defenders a comienzos de enero de 2021.