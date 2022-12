LA HABANA, Cuba. – El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde entonces, cada 10 de diciembre la comunidad mundial celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Este año, la Organización de Naciones Unidas dará inicio a una campaña de 12 meses de duración para dar a conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, especialmente su legado, relevancia y activismo, con motivo de cumplirse, en 2023, el 75 aniversario de la proclamación de ese documento.

Por la relevancia de la fecha, un equipo de CubaNet recorrió las calles de la capital para conocer qué piensan los cubanos sobre el tema.

Sin embargo, todas las personas consultadas por este medio aseguraron no conocer “nada” acerca de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos ni de su importancia a nivel global, quizás por la poca publicidad que ofrece el régimen a la fecha, que en Cuba está marcada por la represión de activistas y periodistas independientes.

“¿Es un hecho histórico?”, preguntó a los reporteros de CubaNet una de las cubanas consultadas, que se mostró desconcertada cuando se le interrogó sobre la celebración de este 10 de diciembre.

Tras decirle de lo que se trataba, la mujer aseguró: “Con eso sí no tengo nada que ver; aquí a veces hay eso de los Derechos Humanos [manifestaciones] y la gente se tira pa’la calle, pero yo no tengo nada que ver con eso”, recalcó.

La mayoría de los cubanos nunca ha tenido en sus manos una Declaración Universal de los Derechos Humanos e, influidos por la propaganda del régimen, asocian el tema con la mal llamada “contrarrevolución”.

“La verdad es que yo no estoy para recibir palos. A la gente de los Derechos Humanos les dan unas manos de palos terribles; por eso no me interesan los Derechos Humanos”, aseguró a CubaNet otro de los entrevistados.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.