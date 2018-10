Por Siempre Celia: una muestra que pretende viajar el mundo

MIAMI, Estados Unidos.- El Museo de la Diáspora Cubana en Estados Unidos prepara para este 20 de octubre su inauguración, y lo hará con la figura cultural más importante del exilio cubano del siglo XX e inicios del XXI: Celia Cruz. “Celia es la exilada por excelencia de Cuba”, así lo aseguró Ileana Fuentes, Directora del Museo, en una pequeña conversación acerca de Por Siempre Celia (Forever Celia), la exhibición que dará inicio al trabajo cultural de dicha institución para la comunidad de Miami.

Escoger a la denominada Guarachera de Cuba para inaugurar el Museo era una tarea obligatoria, “ella simboliza el trabajo, el sacrificio, la dedicación, la tenacidad, y todas esas cualidades que hacen que una persona tanto inmigrante como exilado pueda triunfar lejos de su tierra”.

Celia Cruz se marchó al exilio, a través de México, el 15 de julio de 1960 y desde entonces su carrera no cesó de cosechar lauros. “Ella triunfó en la música, en la canción, pero su vida entera, esas seis décadas fuera de la Isla, representan el tesón y la insistencia por sobrevivir y triunfar, y romper todas las barreras. Ella era exilada, negra, latina y una mujer, entrando sin temor al mundo de la salsa, un género dominado hasta entonces por los hombres”.

La exposición, que contó con un equipo de trabajo de 13 personas, se diseñó por décadas, en las que se muestra lo más significativo de su obra cultural, y también un poco de su vida personal. Omer Pardillo, curador de la muestra, además de albacea de sus bienes y Director de la Fundación Celia Cruz, nos comentó que seleccionar las piezas que integran Forever Celia fue el mayor reto que han podido enfrentar.

“Esta ha sido la exhibición del amor y el respeto, pues todos los que hemos trabajado lo hemos hecho con devoción hacia ella. Celia estuvo muy vigente todo el tiempo, hubo épocas en las que había mucha información y muchas cosas que valían la pena destacar. Es por ello que seleccionar, dentro de tantas cosas valiosas, lo que fuera más distintivo para ella ha sido el mayor reto, y también el mayor logro”.

La muestra, la cual se divide en varios salones, contiene fotografías, videos, vestuario y objetos de valor de la estrella cubana. Desde sus comienzos en la década de los 50, en la Iglesia de la Caridad, en Santo Suárez, La Habana, recoge además el famoso concierto que concediera en África, con el grupo Fania All Stars, como parte del evento ‘Zaire 74’, organizado por ese país -actualmente República Democrática del Congo-, y que al mismo tiempo de presentar el encuentro de boxeo entre Muhammad Alí y George Foreman, estaba destinado a promover la solidaridad racial y cultural.

Forever Celia muestra momentos también de su visita a la Base Naval Militar de Estados Unidos en Cuba, en Guantánamo “Por si acaso no regreso”. Pelucas, zapatos y vestidos que incluso grandes nombres de la moda internacional hicieron para ella.

Sin embargo, el centro de la exposición lo constituye una réplica casi perfecta del estudio de la diva cubana en la que fuera su casa hasta su último día, en Fort Lee, New Jersey. “El cuarto está recreado vívidamente. Están sus Grammys, todos los premios y reconocimientos que ganó, los libros, las fotos, las medallas, y todo salió del legado que supervisa y cuida Omer Pardillo”, contó Fuentes.

Los organizadores pretenden que esta selección se desplace una vez termine en Miami, el próximo año. “El plan de la exposición es que viaje de museo en museo por varios años. Queremos hacer llegar el legado cultural y musical de Celia Cruz a tantos lugares como sea posible. Es por ello que Forever Celia está montada de tal manera que se puede desarmar y empacar con manuales de instrucciones y fotos, para que pueda ser expuesta en cualquier otra institución”.

Ante la interrogante de si podría algún día esta muestra llegar a los cubanos en la Isla, ambos entrevistados coinciden. “Ojalá algún día, ojalá fuera pronto, pero solo cuando estemos seguros de que allí haya una democracia. Ahora no, ahora no la hay. Incluso si el gobierno cubano actual dijera que permite la exposición no la llevaríamos”.

Celia Cruz está en cada cubano que ha escuchado su música y que la ha visto alguna vez brillar. Celia está en la memoria de esos a los que alumbró con su arte. Pero Celia Cruz no está en los cubanos de la Isla porque el régimen se encargó de mutilar su historia, y con ella, la historia cultural de millones de cubanos.

“El régimen la borró, la censuró. Por eso cuando los cubanos dicen que somos el mismo pueblo, yo no puedo aceptarlo. No somos el mismo pueblo”, asegura Ileana. “¿La razón? Hemos tenido un desarrollo en los últimos 60 años totalmente diferente. El pueblo cubano en el exilio tiene la noción, con más o menos detalle, de la historia de Cuba completa. Pero el cubano que ha vivido en la Isla y no sabe mas allá de lo que el régimen le quiere contar, ha vivido mutilado. Y eso hace que no seamos iguales, no pensemos iguales y no tengamos la misma sensibilidad”.

“El pueblo no es culpable de eso, pero ha sido víctima de una falsificación de la historia, y de una ruptura”.