LA HABANA, Cuba. – Varias personas consultadas por CubaNet coincidieron en que los cubanos emigran por causa de la situación económica que atraviesa la Isla. Las opiniones de los entrevistados contradicen el discurso del régimen de La Habana, que insiste en culpar al gobierno de Estados Unidos por la actual crisis migratoria.

En septiembre de 2022, uno de los viceministros de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, aseguró en Twitter que el creciente éxodo de cubanos hacia Estados Unidos estaba condicionado por “tres razones importantes”:

“1- Bloqueo económico concebido para deprimir el nivel de vida de los cubanos, 2- Tendencia estadounidense a aceptar a cubanos que llegan a sus fronteras, 3- Cinco años de incumplimiento de acuerdos migratorios”, enumeró el funcionario.

Sin embargo, en ningún momento el representante del régimen cubano aludió a la derogación de la política “pies secos, pies mojados”, que impide que los cubanos que tocan costas de Estados Unidos sean admitidos en el país.

Para la mayoría de los cubanos es el colapso económico del sistema de la Isla el que destapó la ola migratoria actual, por mar y por tierra.

Para Daylin Chávez, el descontrol gubernamental, los altos precios de los alimentos y de los productos de primera necesidad constituyen algunas de las causas principales por las que los cubanos emigran a diferentes latitudes del planeta.

“Estamos hasta aquí”, dice Chávez mientras camina y se lleva las dos manos a la frente. Con ese gesto trata de relatar el cansancio y el estrés que sienten los residentes de la Isla a causa de las numerosas carencias. “El dinero ha perdido su valor, los precios están super altos, no se controla nada; por eso las gentes venden sus casas, lo venden todo (para emigrar)”, detalló.

El entrevistado Carlos Rodríguez también atribuyó el alto flujo de migrantes cubanos a la difícil situación económica que atraviesa la Isla, aunque puntualizó que quienes mayormente prefieren irse de Cuba son los jóvenes.

“Los que están emigrando son los jóvenes que realmente no les ha gustado trabajar nunca. Yo no lo haría, porque yo siempre he estado con el sistema y no estoy de acuerdo con abandonar mi país”, dijo.

Sin embargo, para Luis Hernández “no da negocio” perder la vida buscando una mejoría económica. El entrevistado exhortó a los que emigran a hacerlo de manera legal en aras de la preservación de sus vidas y la de sus familias. “¿Tú sabes lo que es tirarse al mar, perder la vida por gusto? Que se vaya todo el mundo, pero legalmente”, apuntó.

De acuerdo con un artículo publicado en septiembre del año en curso por el periódico español El País, en los últimos 11 meses cerca de 180 000 cubanos entraron a Estados Unidos de forma ilegal por la frontera mexicana y otros 8 000 lo intentaron por la vía marítima.

