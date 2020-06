Policía retira a Ariel Ruiz Urquiola del lugar donde realizaba huelga de hambre en Ginebra

MIAMI, Estados Unidos.- Este martes, el biólogo y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola prosigue en su segundo día de huelga de hambre y sed ante la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, confirmó a CubaNet Yaima Marín Díaz, quien se encuentra haciendo “guardia ciudadana” al lado del científico.

De acuerdo con la activista, este lunes la Policía local dio la orden de retirar a Ruiz Urquiola del lugar donde inauguró su huelga de hambre y sed, a pocos metros de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

“Él se encontraba al lado de las oficinas donde presentó la carta, y al lado de una guardería. Entonces, el director de la guardería llamó a la Policía porque no le convenía o no le gustó que Ariel estuviera ahí, con una pancarta donde estaba marcada la palabra ‘VIH’. Al parecer lo han tratado mal, le quitaron la pancarta, le quisieron poner una multa y le dijeron que tenía prohibición de estar ahí, en ese lugar, esperando”, detalló Marín Díaz.

Tras los acontecimientos, la activista avisó a la Policía que Ariel Ruiz Urquiola no se estaba manifestando o protestando ―acciones que requieren permisos oficiales―, sino que estaba “esperando respuesta a la carta” que entregó este lunes ante la Oficina de Derechos Humanos.

No obstante, los oficiales “han preferido quitarle la pancarta porque, al parecer, también quieren hacer un poco de abuso de poder”, lamentó Marín Díaz.

“También me acerqué a la Policía para explicarle que Ariel está en huelga de hambre y sed, que no está tomando sus medicamentos, que su vida corre riesgo y que, por el momento, se encuentra situado en un lugar donde no molesta a nadie. No hay personas gritando ni carteles”, precisó.

Según Marín Díaz, en la sede de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, donde Ruiz Urquiola presentó una solicitud para ser escuchado en plenaria, inicialmente “no tenían la información de que Ariel estaba en huelga de hambre y sed”.

Él “sigue ahí, esperando, firme en su decisión; está meditando, tranquilo”, aseguró la fuente.

La víspera, el activista Léo Juvier-Hendrickx anunció en Facebook que el doctor Ruiz Urquiola iniciaba una huelga de hambre y sed, en la que demandaba ser escuchado sin intermediarios en plenaria del órgano de Derechos Humanos, para “denunciar el crimen de lesa humanidad cometido por la dictadura cubana contra él al ser inoculado con el virus del VIH”.

A finales de 2019, el biólogo cubano con grado de doctor, activista medioambiental y por los derechos del colectivo LGBT+, denunció ante varias ONG alemanas que régimen de la Isla le había inoculado el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) mientras estuvo detenido por supuestos delitos comunes usados por la Seguridad del Estado para encerrarlo y acallarlo.

Ariel Ruiz Urquiola aseguró a la agencia de noticias EFE de que poseía pruebas médicas que demostraban que el régimen cubano le había inoculado el VIH mientras se encontraba ingresado en el Hospital provincial “Abel Santamaría”, de Pinar del Río.

No es la primera vez que Ariel Ruiz Urquiola se declara en huelga de hambre y sed, pero sí es la primera ocasión que lo hace en el extranjero y siendo portador del VIH, lo que podría agravar su estado de salud.

En esta ocasión, el activista por la comunidad LGBT+ y causas medioambientales también pide ser escuchado para exponer ante la ONU lo que considera un “crimen de tortura médica” cometido contra su hermana, la exprofesora Omara Ruiz Urquiola, quien padece cáncer de mama.