VILLA CLARA, Cuba. — Ubicada a un costado del Teatro La Caridad, el bar cafetería La Marquesina —por décadas un punto de reunión para santaclareños y turistas que visitan el centro de la ciudad— dejará de existir una vez quede totalmente restaurada la institución. Según informaron fuentes oficiales locales, el espacio será destinado a la “investigación histórica” y convertido en una especie de museo con carteles, fotografías y documentos alegóricos al inmueble, mandando a construir por Marta Abreu de Estévez e inaugurado en 1885.

La Marquesina, que ostenta altas puntuaciones en Tripadvisor, funcionaba como un centro nocturno bastante atractivo para los visitantes extranjeros, con música en vivo y cocteles cubanos. Además, su ubicación permitía una vista privilegiada hacia la plaza central. El anuncio de su clausura ha generado un amplio debate en redes sociales por parte de artistas, periodistas y escritores, teniendo en cuenta la deprimida oferta recreativa que existe actualmente en Santa Clara para sus propios residentes y la tradición bohemia del sitio, considerada por muchos como “patrimonio intangible”.

“Están matando a mi ciudad. Caballero, la verdad no entiendo. ¿Será que dirigir cualquier institución o tener cargo embrutece? Porque es que no le encuentro lógica a nada de lo que hacen los que dirigen”, lamentó en un comentario en redes sociales la vocalista santaclareña Bárbara Sánchez. “Pronto mudarán al Niño de la Bota para la plaza, a Doña Marta para el Arcoíris y meterán al tren blindado en medio de la glorieta del parque Vidal”, opinó el escritor Rafael Soriano.

“La Marquesina ha estado por años y es un espacio que identifica al santaclareño, ahora que, como estaba no debía seguir y que debía refinarse etc., eso sí, pero ¿dónde queda aquello de rescatar espacios? ¿Qué opina Patrimonio? Me gustaría que se consulte al pueblo estas propuestas”, opinó Maykel Iglesias, director coral de Santa Clara.

“Conseguirán una ciudad maqueta, una ciudad sin bohemia, una ciudad pazguata”, posteó el escritor Otilio Carvajal al pie de la nota.

Varios artistas de la ciudad que se pronunciaron en redes en contra del cierre de La Marquesina exigieron una respuesta sobre el destino del septeto “Los Gimez”, que amenizaban las noches de este bar y cuyos integrantes sobrepasan los 70 años. Un músico de esta agrupación contactado refirió que desconocía totalmente el destino que se le daría al local: “Estábamos esperando, incluso, a que abriera para seguir trabajando”, indicó.

“Otra más en la larga lista de malas decisiones”, comentó en Facebook Osmani Arencibia, trabajador de Palmares.

“La Marquesina es uno de los lugares más populares y bohemios de la ciudad, con una gran vida cultural diurna y nocturna, plaza habitual de la música tradicional cubana única en la ciudad. Por demás, si apelamos a la historia, ese lugar siempre fue un bar, poseo fotos que así lo atestiguan. Aún es tiempo de frenar esa pésima idea”. añadió el empleado.

En áreas aledañas al centro solamente funcionan sitios similares como el complejo gastronómico Santa Rosalía, La Bodeguita del Medio y el Hotel Central, donde solo se puede pagar mediante tarjetas en pesos cubanos o su equivalente en monedas extranjeras.

Según explicaron fuentes oficiales, la tienda de Artex ubicada en el lado derecho del teatro también será suprimida y en su lugar funcionará una cafetería bautizada como “Marta” (por La Benefactora de la ciudad), nombre que también ha sido objeto de debate por parte de los artistas santaclareños. Uno de los propósitos de este nuevo establecimiento será eliminar las “indisciplinas” generadas en el muro conocido como “malecón”, donde confluyen en las noches decenas de jóvenes de la ciudad ante la ausencia de espacios asequibles para su recreación.

