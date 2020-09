LA HABANA, Cuba. “Me siento más que agradecido”. Hace una pausa y se queda sin palabras. Llanto y risa alternan el rostro de Elvio Sánchez Rodríguez, su emoción hace que se pierdan de su mente las palabras exactas para agradecer por la ayuda recibida de varios exiliados cubanos.

La historia de Elvio, una persona con discapacidad visual que reside en el municipio capitalino del Cotorro había sido contada por CubaNet a finales de julio, fecha en la que denunciaba estar muriendo de hambre porque el régimen de la Isla había cancelado su licencia de trabajador por cuenta propia, quedando sin sustento económico en medio de la pandemia. Gracias a la ayuda de cubanos radicados en el exterior hoy puede contar una historia diferente, a pesar del rebrote epidemiológico que afecta la capital.

“Recibí comida, dinero y otras cositas. Con gran amor agradezco lo que han hecho por mí, ya que hasta ahora solo había recibido ayuda de mis vecinos. De verdad que no encuentro palabras para transmitirles mi agradecimiento a esas personas tan buenas que se han solidarizado conmigo”, enfatizó.

Según comenta, varios cubanos del exilio se comunicaron con él y prometieron enviarle alguna ayuda a través de familiares o amigos. Y así lo cumplieron.

“Algunos me conocían porque son de por aquí; otros no, pero sin embargo, me ayudaron. Quiero agradecerles infinitamente, de corazón, la ayuda que me dieron. Quiero también agradecerles a los que quedaron en ayudarme y que por causa de la COVID-19 no han podido hacerlo”, dijo Elvio y echó a llorar.

Al momento de redactarse esta nota, el gobierno no se había pronunciado sobre su situación, ni le había ofrecido ayuda alguna para enfrentar el rebrote de la pandemia.

“El gobierno hasta el momento no se ha pronunciado. La supuesta ayuda que me da es una comida que mandan para los casos sociales, pero a todas estas, esa ayuda yo tengo que pagarla porque no es gratuita. Ahora puedo adquirirla gracias a lo que me han enviado, y antes, gracias a mis vecinos que, dentro de sus posibilidades, nunca me dejaron morir. Gracias a esos cubanos de buena voluntad hoy puedo enfrentar el rebrote de la pandemia, y puedo seguir viviendo más decorosamente que lo que estaba viviendo hasta ahora”.

En ese sentido, define que con esta ayuda que le han enviado ya no siente tanta preocupación por el nuevo rebrote de la COVID-19, porque está más seguro. Ahora ya no tiene que preocuparse por la alimentación.

“No tengo que preocuparme por salir de la casa a nada, y al tener dinero puedo costearme la canasta básica y el alimento que me mandan por la asistencia social. O sea, que esta ayuda me ha servido de muchísimo”.

“Si no me hubieran ayudado, entonces estaba en dependencia de dos cosas, de fallecer por hambre o de seguir dependiendo de la ayuda de los vecinos, que no tengo como agradecerles su ayuda”, indicó.

Asimismo, Elvio pidió a los cubanos del exilio que, dentro de sus posibilidades, nunca dejen de llevar a cabo acciones humanitarias como la que han realizado. También advierte que, de no ser por ellos, los cubanos como él estarían siempre desamparados.

Incontables han sido los cubanos que, como Elvio, han recibido ayuda de parte de coterráneos radicados en el exterior, que a pesar del azote de la pandemia y la delicada situación económica que ha generado esta enfermedad en todos los países del mundo, aún se solidarizan con la triste realidad del cubano de a pie.

“No obstante, sigo deseando que se resuelva mi problema laboral. No es que quiera vivir de ayudas ni del trabajo de otras manos, porque lo que me gustaría es poder hacer yo lo mismo que han hecho conmigo, y poder ayudar a otros que tengan situaciones similares a la mía”, concluyó.