“Patria y Vida”, a punto de cerrar la economía cubana

LA HABANA, Cuba. – Algo se va a trancar además del dominó si el régimen no controla los espasmos de ira que le ha producido la canción “Patria y Vida”. A la histeria castrista, salida de control en formas inesperadas, se ha sumado una orientación absurda que circula en formato de audio, donde se le advierte a la ciudadanía que no acepte billetes donde aparezca escrita la nueva consigna, pues los trabajadores de los bancos tienen la orden expresa de no aceptarlos.

Así de loca anda la dictadura con su propio dinero, tan devaluado que en realidad no le interesa si se queda hibernando debajo de un colchón, o si se utiliza únicamente en el mercado informal. Una frase que en nada ofende condicionará en lo adelante la posibilidad de realizar operaciones bancarias. Los billetes deberán ser revisados uno por uno, para evitar situaciones “incómodas”. Cualquier trazo de tinta disparará las alarmas. Los dependientes cajeros tendrán que detener su conteo a la vista de un número telefónico, un parlé o un nombre anotado a toda prisa en cualquiera de los miles de billetes que pasarán por sus manos.

El temor a una supuesta convocatoria de la oposición ha añadido un peso extra a los trabajadores estatales, que han sido obligados en masa a poner en sus perfiles la brutal consigna de “Patria o Muerte”, bajo amenaza de sanción o despido. A partir de ahora todos los cubanos, especialmente los viejitos exhaustos por la crisis, la incomodidad de la mascarilla y las imágenes confusas que les devuelven sus ojos cansados, tendrán que perder más tiempo hurgando en los vueltos para que no les caiga un billetico insurrecto, despojado de su valor porque así lo quiere un régimen que no tiene límite para el ridículo, un régimen que tiembla ante una premisa llena de esperanza.

Me pregunto qué harían los comunistas con su berrinche si la frase estuviera escrita en billetes de 100 dólares.

