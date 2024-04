LA HABANA, Cuba. – En el municipio habanero de El Cotorro, justo al lado de la empresa siderúrgica conocida como Antillana de Acero, se encuentra la comunidad Patio Antillana. Compuesta por asentamientos informales, la mayoría de sus habitantes sobrevive en una situación de precariedad extrema. Ya lo hacían cuando el pasado 22 de marzo, tormentas locales asolaron a varios municipios de La Habana y Artemisa, y varias viviendas de dicha comunidad sufrieron daños severos. Con la desesperación tras el paso del evento meteorológico, más una serie de demandas ciudadanas que han venido acumulando por años, un grupo de vecinos fue a reclamar a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) el pasado 14 de abril.

“Me dijeron que me iban a meter presa por huelguista, pero yo no soy huelguista, yo lo que tengo es un barrio que se me está cayendo a pedazos”, expresa Delma Pupo Ferraz, presidenta del Comité de Defensa de la Revolución (CDR) número 9 de la comunidad, quien fuera partícipe de los reclamos del 14 de abril. Delma advierte que no es momento para estar haciendo fotos ni entrevistas, ya que “el barrio está caliente y ahora mismo está vigilado por la Policía y la Seguridad”.

Patio Antillana está habitado en su mayoría por personas provenientes del Oriente del país. Muchos no tienen dirección en La Habana y la única manera de tener libreta de abastecimiento es comprándola “por la izquierda”. “Hubo quien se hizo santo en OFICODA vendiendo libretas aquí”, dice insultada Delma. “¿Si este es un país revolucionario por qué no le han hecho libreta a la gente?”, se pregunta.

Patio Antillana (Foto: CubaNet)

Otros de los grandes problemas del barrio son la falta de agua y la precariedad de la instalación eléctrica. La primera los vecinos deben ir a buscarla a un pozo o bien pagar a alguien para que la busque por ellos. Ese es el trabajo de Fernando, un santiaguero que llegó hace poco a Patio Antillana. “La situación aquí es pésima, pero allá es peor”, dice Fernando, en referencia a Santiago. Explica que le toma cinco viajes llenar un tanque y cobra 300 pesos por cada uno. “Al día lleno cuatro o cinco tanques”, agrega.

Por su parte, el suministro de electricidad es muy irregular, lo que ha ocasionado la pérdida de muchos electrodomésticos. “A mí se me quemó un ventilador y a todos los vecinos se les ha quemado algo”, lamenta Fernando. Al respecto, Delma explica: “La corriente de aquí baja y sube. Baja a 60 y cuando sube, lo hace a 200, entonces te quema los equipos. El frío [refrigerador] mío está desbaratado, lo uso de escaparate; lo quemó la corriente de aquí al igual que la lavadora y la batidora”.

Delma Pupo Ferraz, presidenta del CDR de Antillana de Acero (Foto: CubaNet)

Fue en el año 1993 que Delma llegó a La Habana. Según cuenta, tuvo que salir huyendo de Manatí, Las Tunas, por haber dado un supuesto “chivatazo” a las autoridades.

Hoy, a sus 74 años, vive sola en Patio Antillana en condiciones de extrema pobreza. Con una chequera de 1.540 pesos, recoge y vende materias primas para sobrevivir. Es diabética e hipertensa y hace cinco meses que no recibe el captopril que necesita. “Tengo que estarlo comprando a 250 pesos la tirita”, dice. Tras pasar años habitando un pequeño “rancho”, fue al Consejo de Estado y logró que desde allí se diera la orden de hacerle una casa, la cual le fue construida a medias y con una serie de graves defectos.

“Me dijeron que me iban a hacer una casita modesta y mira lo que me han hecho. La pared de atrás no me la terminaron, las ventanas no sirven, no me hicieron lavadero, el baño no me lo instalaron, el fregadero y la ducha tampoco, los bombillos que me pusieron se fundieron a los tres días, las bisagras de la puerta me duraron dos meses. Abusivo fue lo que hicieron conmigo. Cuando reclamo en el Gobierno lo que hacen es reírse. Me dicen que para lo poco que me queda en el convento con estas cuatro paredes tengo bastante”.

Patio Antillana (Foto: CubaNet)

La contaminación es también otro de los graves problemas de Patio Antillana. Como su nombre indica, el barrio ha sido erigido justo en la parte trasera de la Antillana de Acero, la empresa siderúrgica más grande de Cuba. Las ruinas y desechos industriales son parte del paisaje urbano. A los basureros a cielo abierto, se suman los materiales residuales que cada cierto tiempo depositan los camiones de la empresa. Y algunas zonas se ven afectadas por lluvias de las cenizas emitidas por las chimeneas.

“Nosotros tenemos una situación fea, crítica y caótica. Aquí no entra el intendente ni el secretario del Partido ni el CDR ni el Gobierno ni la FMC. Lo poco que se resuelve es yendo yo misma al Gobierno y al Partido y teniendo mis discusiones allá”, termina Delma.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.