MIAMI, Estados Unidos.- Paola Guanche Nuviola nació en México y creció en Estados Unidos, pero se percibe esencialmente como cubana. De la Isla tiene el acento, los refranes, la música y la historia de su familia.

Aquella niña que en 2013 se convirtió en la primera ganadora del concurso La Voz Kids, transmitido por TeleMundo, hoy es una joven de 22 años con un disco propio y muchos deseos de triunfar en la música.

Ha pasado una década desde el certamen, donde impresionó con un tema de Whitney Houston, y el vaticinio del cantante Prince Royce, su coach, se materializa. Entonces Prince dijo que Paola tenía “un talento excepcional” y evidenciaba gran versatilidad para interpretar varios géneros.

Actualmente la joven artista celebra su nominación a la 24 edición de los premios Latin Grammy en la categoría “Mejor Nuevo Artista”.

Paola Guanche. (Foto: Cortesía)

—¿Mexicana, estadounidense, o cubana? ¿qué tienes de cada cultura y con cuál y por qué te identificas más?

—Empiezo con lo más fácil: de la cultura mexicana elijo la comida. Me encanta la comida, el picante y también la música.

De Estados Unidos, tengo el idioma. Aprendí el inglés a los cuatro años en la escuela. Diría que también me identifico mucho con la música y la cultura americana. Por ejemplo, adoro el hip-hop.

En cuanto a la cultura cubana creo que es obvio cuánto tengo. Para empezar, tengo el acento y me encanta la comida, la gente. La gente en Cuba es preciosa.

Llevo un pedacito de todos estos países y culturas, pero me siento más identificada con la cubana. No puede ser de otro modo, porque mis padres son cubanos. De hecho, mi familia entera lo es. Crecí con música y comida cubanas. Aprendí los dichos y refranes. Toda mi vida escuché historias que pasaron en Cuba y me siento muy cercana a mi Isla. Lo llevo en la sangre.

—Es imposible hablar de tu carrera y no mencionar La Voz Kid ¿cómo fue para una niña participar en un concurso tan competitivo?

—Como niña fue un momento muy difícil. Significaba estar en el ojo de mucha gente a la vez, pues por esos años empezaron las redes sociales a coger más fuerza. En mi caso, estaba en la televisión desde muy pequeña; y estaba acostumbrada a la cámara y a estar frente al público. No me costaba ser yo, pero a lo que no estaba acostumbrada era a competir. Realmente no es algo que me guste. Pienso que todos venimos a este mundo con estrella propia, pero obviamente estaba ahí por una razón.

Reconozco también que fue muy divertido y me enseñó mucho. Aprendí no solamente de otras personas, sino de mí misma. Me reté y fueron muchas noches sin dormir bien, semanas de ensayo. El concurso me dio una formación que agradezco a Dios y a todo el equipo de trabajo. Por supuesto también digo de nuevo gracias a mi familia, que siempre me dio tanto apoyo.

De esta experiencia recuerdo a los demás niños. Eran increíbles, no solamente como artistas, sino también como personas. Un niño nunca lleva la maldad y nos divertíamos mucho, aunque fuera un concurso.

—¿Qué ha pasado contigo en estos casi 10 años desde que ganaste el certamen?

—Después de La Voz decidí tomarme un tiempo para mí misma. He trabajado en lo que es la televisión y en la industria de la música desde muy pequeña. Sin embargo, después del certamen, tuve como un shock.

Ahí quise tomarme unos años para mí: terminar la escuela, vivir como una adolescente normal que pensé que nunca iba a poder. La verdad es que nunca he tenido una vida común. No todo el mundo puede decir que viene de una familia entera de músicos. Eso influyó en la forma en la que crecí, de la cual estoy muy agradecida, pero fue diferente.

En este tiempo quise conocerme más a mí misma, desarrollarme más como persona antes de pensar en quién voy a ser como artista. No podía hacer nada con mi arte sin saber qué quería para mí. Es un balance necesario. Antes de salir al mundo, conocerme fue mi proyecto. El panorama musical es muy exigente y hay que tener mucha paciencia y fe. Ahora me siento lista, como adulta, porque puedo tomar mis decisiones. Antes no tenía mucho control; y me afectaba en la parte creativa.

—Háblanos de tu familia, sus orígenes, quiénes son

—En mi familia todos son artistas. Mi mamá se llama Lourdes Nuviola y mi tía es Aymée Nuviola. Ellas formaron un grupo en Cuba cuando eran muy jóvenes; y gracias a eso pudieron salir del país, viajar. Eventualmente, con los años, vine yo al mundo y gracias a todos los sacrificios que hicieron fue que salimos adelante y que empezaron a hacerse un nombre en este país.

Mi papá se llama Orlando Guanche, y es uno de los mejores pianistas que existen en el mundo, y no lo digo porque sea mi papá, realmente lo es. También mi madrastra Miriam Martínez es artista.

Si voy más atrás, mi abuela era pianista clásica y hacía canciones para niños en Cuba y mi abuelo también cantaba. El único que no canta es mi tío Paulo, pero también está involucrado en el arte. Trabaja como manager con mi tía y conmigo.

Esa es mi familia. Es grandiosa, pero no había nadie en la casa que me pudiera ayudar ni con las matemáticas ni con nada de las tareas de la escuela.

—¿De ellos, quién ha sido más exigente contigo?

—Mi mamá definitivamente, pero la entiendo. Es mi mamá. Aunque en general, todos se preocupan mucho por mí porque me quieren. De no importarles, me dejarían hacer y fallar.

—¿Cuánto influyó haber nacido en una familia de artistas?

—Venir de una familia de artistas influye mucho y a veces es fuerte. Como todos somos artistas, todos somos creativos y muy emocionales. Eso no quiere decir que no haya diferencias. Mi tía funciona diferente a mi mamá; y yo soy diferente a ellas. Repercute también el cambio generacional. En la actualidad el panorama se transforma, no solamente en términos de música, sino en cómo funcionan las redes, la industria, la radio. En fin, recibo muchas ideas, consejos; pero uno tiene que enfocarse en lo que quiere; eso sí, siempre escuchando las sugerencias de quienes nos aman.

—Recientemente supimos que te nominaron a los Latin Grammy. ¿Qué estabas haciendo cuando te dieron la noticia y cómo reaccionaste?

—Estaba dormida y cuando me desperté vi en mi teléfono muchos mensajes de felicitaciones. No entendía qué pasaba. Luego lo leí en un grupo que tengo con mi equipo: ¡Estaba nominada a los Latin Grammy! Inmediatamente empecé a llorar, y mi mamá junto a mí.

—Fue el momento donde sentí que las semillas que había plantado habían empezado a florecer.

—Este mes sabrás el resultado de los Grammy, después de eso, ¿qué sigue en tu carrera?

—La vida. O sea, siguen muchas cosas que estoy preparando pero lo que viene después está en las manos de Dios. Eso sí, puedo decirles que trabajo en muchas cosas lindas.

—¿Hasta dónde quiere llegar Paola con su carrera?

El cielo es el límite. Por mucho tiempo yo misma me ponía en una caja y no entendía ni mi potencial ni el amor que le tengo a esto. Ahora que estoy un poco más consciente, sé que mi futuro depende de mí. Y si es por mí, diría que voy a llegar muy lejos.

—Comida cubana favorita

—Croquetas.

—Artista que más admiras

—Son muchos. No puedo elegir.

—Canción que te hubiese gustado escribir

—“In my mind”.

—¿Qué es lo que más te gusta hacer?

—¡Cantar! Además, me gusta mucho ir a la playa. Es el lugar donde más paz siento.

—¿Qué te enoja y te agota la paciencia?

—La gente que no sabe manejar. Eso me quita la paciencia. También la gente que camina lento. Lo otro que me desagradan son los centros comerciales.

—Cuando no estás cantando o componiendo, ¿a qué le dedicas el tiempo?

—Estoy caminando cerca de la naturaleza. Lo otro que hago es pintar, bailar, cocinar y tomar fotos.

—¿Cómo resumirías el rol de estas personas en tu vida?

Prince Royce

—Agradecimiento.

Aymée Nuviola

—Amor.

Orlando Guanche

—Amor.

Lourdes Nuviola

—El máximo amor.

Celia Cruz

—Respeto.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.