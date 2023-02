MADRID, España.- “Una huelga de hambre hace que la existencia se escape poco a poco, hasta que se desdibuja el rostro de la madre sentada frente a la cama y pierde fuerza el rayo de luz que entra por la ventana. Durante 86 días Orlando Zapata Tamayo transitó del desconsuelo a la muerte. Se fue apagando, con una voluntad que ha dejado consternados a los amigos y molestos a sus opresores. Acostumbrados a disponer de su cuerpo y del herrumbroso cerrojo de su calabozo, los carceleros sienten ahora que este hombre de 42 años se les ha ido por la única salida que ellos no pueden controlar: la muerte”.

Con estas palabras informó el diario español El País la muerte del opositor cubano Orlando Zapata Tamayo, el 23 de febrero de 2010; otro de los tantos crímenes de la dictadura cubana.

Como El País, numerosos medios se hicieron eco de la noticia, que conmovió a la comunidad internacional. Organizaciones internacionales denunciaron el hecho, incluida la Comisión Europea, que exigió al Gobierno de la Isla el respeto a los Derechos Humanos. Se trataba del primer opositor fallecido en una cárcel de Cuba desde 1972, cuando murió Luis Boitel, también en huelga de hambre.

Zapata Tamayo, nacido en Santiago de Cuba y albañil de profesión, en el 2002 fue encarcelado durante tres meses por la Seguridad del Estado cubano, acusado de desacato.

Al año siguiente, durante la Primavera Negra, volvió a ser arrestado por los supuestos delitos de desorden público y desobediencia civil, y condenado a 36 años de privación de libertad en la cárcel Kilo 8, de Camagüey.

En diciembre de 2009, Zapata comenzó una huelga de hambre como denuncia a las condiciones que padecían él y sus compañeros en prisión. Debido a la huelga, y a la prohibición de beber agua por parte de las autoridades, entró en un deteriorado estado de salud con insuficiencia renal del que no se recuperó.

Durante sus últimos días, bajo arresto, fue trasladado al Hospital Hermanos Ameijeiras, donde falleció.

Este jueves, en el 13 aniversario de la muerte de Zapata Tamayo, su madre, Reina Luisa Tamayo, volvió a exigir justicia.

“Trece años después aquí estamos batallando y siempre pidiendo justicia, siempre la justicia, que la justicia a veces tarda, pero tiene que llegar para esos asesinos. (…) Lo asesinaron porque no lo pudieron doblegar como tampoco pudieron doblegar a otros hermanos como Oswaldo Payá, Harold Cepero, a la Dama de Blanco, Laura Pollán. Como no pudieron doblegarlo, pues lo asesinaron. No ha sido fácil este sufrimiento”, declaró Reina Luisa Tamayo.

El 25 de febrero próximo a las 7:00 de la tarde en el Cuban Memorial Boulevard Park de Miami, ubicado en la icónica calle ocho, se realizará una vigilia y homenaje a Orlando Zapata Tamayo, organizados por el Foro Antitotalitario Unido.