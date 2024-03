MIAMI, Estados Unidos. – En una declaración conjunta lanzada este miércoles por la plataforma Pasos de Cambio, 19 organizaciones opositoras cubanas llamaron a una transición democrática “urgente” en la Isla, expresaron su apoyo a los manifestantes pacíficos y exigieron la liberación de todos los presos políticos.

En el documento, las organizaciones también condenan al régimen cubano por la profunda crisis en la que se encuentra el país, signada por el hambre y la ineficiencia en los servicios públicos.

“A todos los cubanos que están en las calles de múltiples ciudades del país manifestándose pacíficamente para exigir libertad les decimos: no están solos, la nación cubana vive dentro y fuera de la Isla, somos un solo pueblo y no vamos a parar hasta recuperar libertad, patria y vida”, inicia la declaración.

Asimismo, las 19 organizaciones critican al Gobierno de la Isla por llevar al país a una crisis marcada por deficiencias en los servicios básicos. “Condenamos al régimen que ha sumido al pueblo cubano en una profunda crisis, marcada por el hambre y fallas estructurales en todos los sistemas públicos; desde la salud hasta los suministros de agua y combustible”.

Además, hacen un llamado explícito a las fuerzas de seguridad para que no repriman a los manifestantes: “Llamamos a la Policía y a los cuerpos militares a no reprimir a los manifestantes pacíficos. Ustedes tienen la opción de no participar de la violencia y ponerse del lado del pueblo”.

De manera contundente, las organizaciones demandan la liberación incondicional de todos los presos políticos y el cese de la represión. “Exigimos al régimen proceder inmediatamente a la liberación incondicional de todos los presos políticos, el fin a la represión y la suspensión de cualquier decreto, ley o práctica que impida el ejercicio de la libertad de expresión, asociación, reunión pública, prensa, movimiento y manifestación”.

El texto también hace un llamamiento al movimiento democrático cubano para trabajar unido en un proyecto de transición. Asimismo, solicita a la comunidad internacional apoyar la recuperación de la soberanía del pueblo cubano: “Invitamos a todos nuestros hermanos del movimiento democrático cubano a trabajar coordinados y continuar avanzando un proyecto de transición acorde a los principios del Acuerdo por la Democracia para el progreso de nuestra nación”.

Finalmente, la declaración no solo pide un cambio de régimen, sino también un cambio en la forma en que se abordan los derechos civiles y políticos en la Isla: “El cambio de sistema a la democracia es urgente para nuestro pueblo. La salida de la crisis es la salida de la dictadura”, concluye.

Consultada por CubaNet, la líder opositora Rosa María Payá indicó que “por años” la plataforma ciudadana Cuba Decide ―una de las 19 organizaciones firmantes de la declaración― ha lanzado “propuestas en común” en el espacio de Paso de Cambio.

“Es hora de avanzar en una estrategia coordinada. Por eso, nos unimos para apoyar el reclamo de libertad y cambio de sistema que nace de nuestro pueblo. Las organizaciones cívicas y de oposición cubana estamos listas para llevar adelante el proceso de transición junto a la ciudadanía y con el apoyo que solicitamos a la comunidad internacional”, aseguró Rosa María Payá.

Además de Cuba Decide, entre las 19 organizaciones firmantes de la declaración aparecen: la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), el Centro para una Cuba Libre, las Damas de Blanco, la Fundación NewGeneration, la Fundación para la Democracia Panamericana, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, el Instituto Patmos, La Rosa Blanca, MAR por Cuba, el Movimiento Democracia, el Movimiento Libertad y Democracia por Cuba, el Movimiento Somos +, el Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Patria de Martí, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

