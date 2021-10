MIAMI, Estados Unidos. – Varios líderes opositores y activistas consultados por CubaNet este viernes consideraron que el reciente anuncio del régimen sobre la celebración del Día Nacional de la Defensa el próximo 20 de noviembre era “una declaración de guerra contra el pueblo de Cuba” y “un burdo acto para aterrorizar a la sociedad civil de la Isla”.

Este jueves, el Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR) de Cuba anunció la celebración del Día Nacional de la Defensa, a efectuarse el próximo 20 de noviembre, la misma fecha en que numerosos activistas y ciudadanos cubanos tienen previsto unirse en marchas pacíficas contra la violencia y por el respeto a los derechos humanos.

Según Eliécer Ávila, líder del partido opositor Somos +, con este plan La Habana se está poniendo “una soga al cuello, como mismo se la pusieron los regímenes comunistas de Europa cuando sacaron los tanques a Varsovia e intentaron, con la fuerza de las armas, anular la voluntad de un pueblo de ser libre”.

“Simplemente los cubanos han querido expresar un derecho cívico que tienen, y hacerlo en paz, con respeto. Mientras, el régimen quiere sacar las armas a la calle ese día; le han declarado la guerra al pueblo abiertamente”, terminó.

Al respecto, la coordinadora general de la iniciativa Cuba Decide, Rosa María Payá, considera que la dictadura ha respondido “con la única herramienta que le queda: la amenaza y el uso de las armas y la violencia. Este anuncio hace evidente el miedo de los militares en el poder a un pueblo que ha dicho ‘se acabó, queremos cambio de sistema’; y que pacíficamente está dispuesto a conseguirlo”.

Con ella coincide el premio Sájarov Guillermo “Coco” Fariñas, quien también considera que con su anuncio de este jueves, el régimen intenta “aterrorizar a la sociedad civil cubana de proyección no violenta”.

“Creo que es una manera de militarizar el país, en primer lugar. El hecho de que sean tres días (18, 19 y 20 de noviembre) implica que las autoridades tratarán de neutralizar la convocatoria de la sociedad civil desde el propio día 18; pero también se trata de un proceso de coacción porque, al estar implicado un Día Nacional de la Defensa, quienes intenten participar en la marcha del 20N podrán ser encausados por tribunales militares que, como se sabe, triplican las condenas cuando hay algún tipo de movilización, de emergencia”, apuntó el coordinador general del Foro Antitotalitario (FANTU).

“Por lo tanto, creo que es un burdo acto de atemorizamiento a la sociedad civil, al grupo Archipiélago y a las organizaciones políticas opositoras que han respaldado la convocatoria. Esto nos demuestra una vez más que el poder real en Cuba lo tienen los militares y que si no logramos lidiar y aceptar a la figura civil [Miguel Díaz-Canel] que pusieron ellos, pueden asumir el poder cuando les venga en ganas”.

CubaNet también pidió su opinión a la profesora e historiadora de arte Anamely Ramos, una de las miembros más activas del Movimiento San Isidro (MSI), quien considera que el plan del régimen “es una acción muy acorde con su manera de ‘gestionar’ las crisis: con violencia. No debe extrañarnos porque eso es lo que el régimen ha mostrado desde siempre, solo tiene violencia para dar a sus ciudadanos”, aseveró.

Para el activista Félix Llerena, embajador juvenil para Cuba de la organización Youth and Democracy in the Americas, el régimen ha dejado claro que “tiene miedo a que el pueblo cubano salga en masa como lo hizo el 11 de julio (11J) y además deja en evidencia que a la dictadura solo le queda el uso de la fuerza para mantenerse en el poder”, consideró.

“Los militares sacarán sus tanques ese día. Pero no habrá fuerza que pueda terminar con el deseo de libertad del pueblo cubano”, apuntó.

Por su parte, el opositor Antonio Rodiles, coordinador de Estado de SATS, apuntó que la militarización del país anunciada para noviembre es la “consabida respuesta” del régimen de La Habana. “Ellos [los gobernantes cubanos] no van a ‘ceder ni un milímetro’. Raúl Castro lo ha dicho con esa frase. Y definitivamente lo que pasó el 11J fue algo que los agarró movidos”.

“A partir de ahora ellos van a tomar otra serie de medidas y van a ser medidas drásticas como las farsas judiciales que les están realizando a los manifestantes del 11J, quienes han sido condenados como si fueran criminales”, apuntó el líder opositor.

Para Rodiles, la marcha convocada para el 20N y el anuncio del régimen de militarizar el país en esa fecha pone “en la mesa de discusión qué hacer con una tiranía totalmente despótica (…) en una situación de total indefensión por parte del pueblo”.

Por su lado, Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), cree que actualmente se está librando “una batalla desigual” entre la sociedad civil y el régimen de la Isla, en la cual la primera “va ganando espacio y legitimidad paradójicamente desde la propia Constitución, que es excluyente pero que se ve obligada a reconocer ciertos derechos aprobados por el Gobierno cubano”.

Para Cuesta Morúa, el régimen “es incapaz de dar una respuesta constitucional al ejercicio ciudadano de los derechos y responde con un avance de Tiananmen. La posibilidad de dar una respuesta militar a las demandas cívicas de la ciudadanía cubana está ahora cada vez más abierta y cada vez más clara. La comunidad internacional debe tomar nota, sobre todo el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, señaló.

Finalmente, Carlos Amel Oliva, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide, asegura que “no podía esperarse una reacción del régimen diferente, si se tiene en cuenta que Miguel Díaz-Canel aún no se ha disculpado por llamar a la masacre entre cubanos el 11J”.

“Es injustificable lo que han anunciado para el 20 de noviembre.”, precisa. “Un pueblo que en medio de una profunda crisis clama pacíficamente por cambios, libertad y prosperidad no debe ser tratado así. Ningún legado histórico es más grande que el pueblo que lo creó, ni debe interponerse entre ese pueblo y su prosperidad”, concluyó.

Este jueves, el dramaturgo cubano Yunior García Aguilera, principal impulsor de las marchas cívicas convocadas para el próximo 20N, fue el primero en reaccionar tras la respuesta del régimen a la convocatoria lanzada por el grupo Archipiélago. “Ante el civismo de nuestra marcha convocada en tiempo y forma para el 20 de noviembre, [las autoridades cubanas] responden con la amenaza de los tanques”, escribió en Facebook.

“Por si alguien todavía tenía dudas sobre el carácter autoritario y violento de quienes controlan el poder en Cuba… Ahí tienen: militarización total del país del 18 al 20 de noviembre”, agregó.

Sin embargo, con las etiquetas #YoMarchoEl20N y #FloresParaLosTanques sugirió que la convocatoria seguiría adelante. “Nosotros seguiremos firmes en el camino del civismo y la paz. Armas, no. ¡Derechos!”, dijo.

