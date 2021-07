LA HABANA, Cuba. – “Llevo cinco meses esperando que me brinden atención médica; casi no puedo respirar, no puedo comer, no puedo tragar, y todavía estoy esperando por un hospital”, denuncia Evelyn Pineda Concepción, una joven cubana portadora del VIH que exige a las autoridades de Salud Pública una adecuada atención médica.

“Me han peloteado todo lo que han querido: me mandan para aquí, para allá, me ingresan y no me hacen una prueba ni nada para saber qué tengo. Cuando me hacen algún examen siempre me dicen que se echó a perder. Están jugando con mi vida”, lamenta Pineda Concepción.

La joven, quien reside en el municipio capitalino de Guanabacoa, asegura que toda su odisea comenzó hace alrededor de cinco meses cuando le apareció un absceso en la parte posterior del cuello.

“Yo llegué por urgencia al (Hospital) Calixto García y allí me picaron el absceso, pero me lo dejaron abierto. Les planteé que yo era paciente de VIH y aun así me dejaron destapado el hueco, que cerró en falso. A los días, empecé a drenar humor. Me dijeron que la lesión cerraba sola, que tomara los antibióticos que pudiera conseguir”, cuenta.

Debido a esta infección, se le comenzaron a inflamar los ganglios en el cuello. Aun así, los médicos obviaron sus padecimientos.

“Me dijeron que los aparatos para evaluar la carga viral los habían dejado para los casos de COVID-19. En pocas palabras, no me quisieron atender y tenía que hacer algo para que me atendieran, por eso puse carteles en la puerta de mi casa”.

“Entonces me llevaron para el Hospital (Manuel) Fajardo; allí hicieron una simulación de que me estaban atendiendo y me tuvieron una semana haciéndome una serie de pruebas que supuestamente dieron negativas. Lógico que todo fue mentira porque si yo tengo esas pelotas (adenopatías) ahí con humor, se supone que tengo algo”, sostiene.

Pineda Concepción es miembro del Movimiento de Opositores por una Nueva República (MONR), una organización opositora perseguida por el régimen cubano, lo cual atribuye como causa principal para que las autoridades se nieguen a brindarle una atención médica adecuada.

Bajo el argumento de que estaban en mal estado y de que eran la causa de la inflamación, los médicos llegaron a extraerle dos muelas. Sin embargo, un maxilofacial, días después de la extracción, le confirmó que esa no era la causa de sus adenopatías.

“Me dijeron que me iban a coordinar un ingreso en el (Hospital) Oncológico que nunca llegó; todo fue una mentira y un engaño. Me hicieron dos pruebas que, dicen, se echaron a perder”, lamenta.

Asimismo, la joven agrega que lleva meses sin recibir los medicamentos antirretrovirales que necesita para controlar el VIH. “¿Con quién se va a quedar mi niñito si yo le falto, quien me lo va a cuidar?”, se pregunta. “Solo tiene cinco añitos. Ya no les basta con que me lo enfermaron de VIH, ahora lo quieren dejar sin madre”, lamenta.

En febrero del 2021, Pineda Concepción denunció que su hijo había sido infectado con VIH debido a una negligencia médica durante el parto, por lo que cuestionó que Cuba fuera una “potencia médica”.

“Mi cesárea no me la programaron, me llevaron al hospital de un día para otro. Me la hizo un estudiante de quinto año (de medicina) y no un profesional como debió haber sido”, dijo a CubaNet .

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.