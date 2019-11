Opositores cubanos descartan video difamatorio de José Daniel Ferrer

SANTIAGO DE CUBA, Cuba. – Horas antes de que el Parlamento Europeo votara una resolución urgente en defensa de la integridad física y la libertad de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide, el régimen cubano hizo público un reportaje en el estelar de la televisión cubana. El material es una secuencia de videos manipulados y descontextualizados.

La dictadura se ha contradicho a sí misma, una vez más, al intentar desacreditar al líder opositor. La sentencia correspondiente al encarcelamiento en el año 2003, cuando José Daniel Ferrer fue injustamente sancionado durante la Primavera Negra por su labor como unos de los principales promotores del Proyecto Varela, muestra explícitamente que no constaban antecedentes penales.

La campaña de difamación ha sido un gran fracaso. En la mañana de este jueves, el Parlamento Europeo exigió la liberación inmediata de Ferrer García tras 58 días de arresto arbitrario. En su sesión plenaria, los eurodiputados aprobaron por amplia mayoría la resolución urgente propuesta por la vicepresidenta del organismo para América Latina, Dita Charanzová.

Esta resolución solicita que se cumplan condiciones de respeto a los derechos humanos conforme el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación que la Unión Europea suscribió con la dictadura cubana en 2016, y exige la puesta en libertad del líder opositor. Al respecto, Javier Larrondo, director de Cuban Prisoners Defenders, dijo a CubaNet: “Ha quedado demostrado que José Daniel Ferrer tiene en Europa un aliado comprometido con su causa al igual que con la lucha por la libertad de Cuba”.

Muchos fueron los cubanos que rápidamente rechazaron las manipulaciones de ese reportaje. Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, llamó mentirosos crónicos al Noticiero y al MININT y cuestionó, entre otras cosas, que no le hayan dado el derecho a Ferrer para defenderse de las acusaciones.

La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, también atestiguó la nula credibilidad del régimen cubano: “El teatro que montaron no es creíble, no aceptamos acusaciones sin pruebas. Esos testimonios son de chivatos comprometidos con ellos, no son pruebas contundentes que incrimine a José Daniel de haber cometido ese delito común.” Para Soler, defender a Ferrer es imperativo porque de quedar impune, sentaría las bases para futuros fusilamientos mediáticos contra la sociedad civil independiente.

El ex prisionero político Ángel Moya llamó a la unidad de todos los defensores de la causa por la libertad de Cuba. “José Daniel es inocente, el reportaje de ayer es una burda manipulación, casi todos hemos sido víctimas de cosas así. Es la hora de la solidaridad con Ferrer y todos los presos políticos”. Además envió un mensaje al régimen y a la organización: “Sepa la dictadura que si pretenden frenarnos con el encarcelamiento de José Daniel están muy equivocados. Y a mis hermanos de la UNPACU, pueden contar conmigo siempre y hasta el final.”

También la abogada y directora de Cubalex, Laritza Diversent habló con CubaNet: “En el video que publicó el Estado se muestran imágenes, grabadas con una cámara oculta, de la esposa de Ferrer y tres hijos menores de edad (…), sin el consentimiento de los padres. El video no solo ha circulado en redes sociales, sino que ha sido compartido por funcionarios e instituciones en sus cuentas oficiales.”

Según explica la abogada, estas imágenes constituyen un dato personal que permite la identificación de una persona. “En el entorno digital la divulgación de imágenes de los menores los expone a ser víctimas de numerosos delitos, como por ejemplo acoso, abuso sexual y cyberbullying.”

Diversent aclara que dichas acciones violan los derechos reconocidos en los artículos 12 y 17 de la Declaración Universal de los Derechos Civiles y Políticos que reconocen el derecho de toda persona a no ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, ni de ataques ilegales a su honra o su reputación y a recibir protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Iguales derechos están reconocidos a niños y niñas en el artículo 16 de la Convención de los derechos del Niño de la cual el Estado cubano es parte.

Pero, ¿qué hay detrás de esa abrupta y sorprendente decisión del régimen cubano de hacer nacional de manera torpe el caso de José Daniel Ferrer? Lo que pareciera una demostración de poder, para muchos no es más que una manifestación de miedo.

Rosa María Payá, coordinadora de la iniciativa Cuba Decide, aseguró que todo ha sido una burda farsa: “Es la demostración de miedo y vulnerabilidad de la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel. El despotismo y la crueldad no han sido suficientes para callar las voces de los miles de cubanos y nuestros aliados en el mundo, a favor de la libertad y vida de José Daniel y del cambio democrático por el que clama Cuba”.

Liu Santiesteban, presentadora y activista cubana, nos dijo: “Dado que ahora el pueblo tiene mayor acceso a Internet, y la sociedad civil, influencers y opositores hemos hecho una campaña exitosa en las redes sociales, no les ha quedado más remedio –al régimen- que intentar desacreditar a Ferrer.”

En su opinión, el líder de la UNPACU se ha convertido en el líder de la oposición cubana, seguido por miles de personas dentro y fuera de Cuba. “Ante el peligro de perder la única ayuda económica que les queda han decidido intentar una vez más una campaña de difamación contra José Daniel que deja en evidencia la naturaleza política de su arresto, una serie de incongruencias y manipulaciones con ediciones de videos y falsos testimonios”

Santiesteban asegura que el Partido Comunista está acorralado. “Por primera vez en muchos años podemos decir todos que estamos ganando la pelea por la libertad de Cuba”.

El activista Félix Llerena considera igualmente que el video es una demostración de desesperación, con el objetivo de callar las voces que han exigido la libertad del líder de UNPACU. “Yo no desconfío en lo absoluto ni de él, ni de su posición”, afirmó.

El joven recordó que no es primera vez que el Gobierno cubano escamotea hechos e informes y citó algunos como el hundimiento del Remolcador del 13 de Marzo y el derribo de las avionetas civiles Hermanos al Rescate.

En el material, el régimen utilizó fragmentos de videos, sin audios, que originalmente fueron publicados por la UNPACU en su canal en Youtube. En el primero Jose Daniel precisamente aclara “en mis manos lo que tengo es un fusil de juguete porque creo que infantil como un juguete es el argumento que para derrocar a la tiranía hay que usar las armas. La dictadura se cae mañana mismo con que solo el 30% de los cubanos que la sufren decidan enfrentarla pacíficamente con firmeza y valor.”

El pasado 21 de noviembre, Dionisio García el Arzobispo de Santiago de Cuba, visitó en la prisión Aguadores a José Daniel Ferrer y constató su delgadez, el deterioro de su salud y la confinación del líder opositor a una celda de castigo donde permanece semidesnudo.

El laico y director de Centro de Estudios Convivencia, Dagoberto Valdés, en su columna del pasado 11 de noviembre, expresó: “En uso de los derechos universales, en ejercicio de mis deberes cívicos y para un mayor cumplimiento de la legalidad cubana, opino que todos los casos políticos, religiosos o culturales, como por ejemplo, el compatriota José Daniel Ferrer García y sus compañeros de organización pacífica; el del abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones; y de todos los detenidos o procesados por razones políticas, de conciencia, de religión, artísticas o culturales y del ejercicio del periodismo, todos de forma pacífica, deberían ser liberados sin cargos, respetada su condición ciudadana, y por una consideración de mayor profundidad, restituidos a sus respectivas familias por razones estrictamente humanitarias.”

Ante esta campaña difamatoria, la Unión Patriótica de Cuba expresa que todo esto constituye otra manipulación de un gobierno opresor contra una potente voz que exige el respeto a los derechos humanos en la isla. Además, demanda al régimen y a sus medios oficialistas el derecho a réplica.