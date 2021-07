MIAMI, Estados Unidos. — El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este martes la “ocultación masiva de información” por parte del régimen castrista sobre los efectos de la pandemia en Cuba.

La ONG, con sede en Madrid, señaló en un comunicado que los reportes sobre el coronavirus que llegan de la Isla “ponen en entredicho los datos oficiales sobre muertes y casos positivos” y dejan al descubierto “la escasa capacidad gubernamental para combatir la crisis sanitaria”.

La declaración del OCDH recoge declaraciones de su director ejecutivo, Alejandro González Raga, quien hizo hincapié en la caótica situación sanitaria que atraviesa el país caribeño.

“Todos los días recibimos informaciones de nuestra red de observadores en la Isla, donde se relatan escenas dantescas sobre la situación con el COVID-19. Los hospitales están colapsados en algunas provincias, los fallecimientos podrían triplicar las cifras oficiales y el sistema de salud cubano sencillamente se ha quebrado”, afirmó el directivo.

Los reportes de los observadores insisten en tragedias como la que se viven en el hospital provincial de Ciego de Ávila, “donde no hay enfermeros desde las ocho de la noche y existe un solo médico cubriendo tres salas de COVID-19”.

El OCDH denunció además las condiciones que exhiben los hospitales y demás centro del sistema de Salud Pública, “donde los profesionales sanitarios tampoco cuentan con los equipos de protección adecuados”.

Un médico de Ciego de Ávila dijo a la ONG que en algunos centros de esa provincia “no hacen un leucograma básico, no hacen rayos X, no hay jeringuillas, no hay anticoagulantes, no hay antibióticos, no hay vergüenza”.

“Se está enfermando gente, no importa cuál vacuna cubana recibiera. Igualmente se mueren. Lo único cierto es que esas estadísticas no se reflejan en ningún lado. Es parte de la política de este gobierno, tratar de aparentar una tranquilidad que no existe”, indicó al propio OCDH otra fuente médica.

La organización señala que los testimonios recibidos también “reflejan falta de personal, de camas, oxígeno, oxímetros de pulso, medicamentos básicos y la manipulación de los certificados de defunción”.

“El gobierno ha decidido no mencionar el COVID-19 como causa en documentos oficiales de defunción de centenares de personas. A cambio, registra que falleció por tromboembolismo pulmonar o neumonía”, añadió González Raga.

Este lunes Cuba reportó 7 903 contagios y 75 muertes por COVID-19, una de las cifras más altas de fallecidos registrada desde el inicio de la pandemia.

Los datos publicados por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) dan cuenta de 42 354 pacientes ingresados con COVID-19, 41 970 de ellos con evolución clínica estable, mientras que se encuentran en terapia intensiva 384 pacientes, de ellos 153 críticos y 231 graves.

