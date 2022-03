LA HABANA, Cuba. — “Me comenzó a escribir diciéndome que estaba agregando los trabajadores de su empresa y se equivocó de número. Así encontró mi perfil de WhatsApp. El número que me aparecía en su chat y su perfil de WhatsApp era de Canadá, por eso le creía todo lo que me decía”, relató a CubaNet Emilia López, una ama de casa de 58 años.

“Después de varias semanas escribiéndonos a diario yo confiaba en él, incluso recargó mi móvil con una oferta desde el exterior para que comprara un paquete de datos y así poder seguir chateando”.

Sin saberlo, Emilia estaba siendo víctima de una “estafa virtual”. Para este nuevo tipo de engaño, los ciberdelincuentes se valen de aplicaciones móviles como TextNow o Telos, que son capaces de crear números telefónicos virtuales con los prefijos de países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, entre otros.

Después de instalar estas aplicaciones, los estafadores se registran en versiones alternativas de WhatsApp como WhatsApp Business utilizando estos números y hacen pensar a las víctimas que escriben desde otro país.

Del “amor” a la estafa

Pasadas unas semanas, el supuesto enamorado empresario canadiense le dijo a Emilia que le enviaría un paquete con varios artículos, para los cual le pidió su número de carnet de identidad y su dirección.

“Después de enseñarme varias fotos con todo lo que me iba a mandar (bastante ropa, comida y varios artículos electrodomésticos), me envió una factura con todo detallado y me explicó que la agencia del envío se pondría en contacto conmigo”, añadió la mujer.

Días después, Emilia recibió un mensaje desde un número de teléfono de Cuba explicándole que había recibido un paquete a su nombre, pero que necesitaba pagar los aranceles de la aduana para que ellos pudieran hacérselo llegar a su casa. El método de pago sería una transferencia de 22 000 CUP a una cuenta del Banco Popular de Ahorro (BPA).

“Le escribí al supuesto canadiense y me dijo que él me había enviado también ese dinero, pero que demoraba unos días más en llegar, que lo pagara adelantado. De esta forma fui estafada y perdí 22 000 CUP. Después de la transferencia nunca más supe de ellos”, concluyó.

Otros casos como el de Emilia han sido reportados en diferentes plataformas. Los perfiles falsos en Facebook eran hasta el momento los más usados para este tipo de engaño, pero los números virtuales han cobrado muchas más “víctimas” debido a que poseen mucha más credibilidad. Se pueden hacer llamadas directas e incluso enviar y recibir mensajes SMS, como con cualquier número telefónico ubicado en otro país.

TextNow y Telos, en la mira

TextNow y Telos son los vehículos empleados por los estafadores de los números telefónicos virtuales en Cuba.

En el caso de TextNow, se trata de un servicio telefónico de extremo a extremo contenido dentro de una aplicación. A través de este, el usuario obtiene mensajes de texto y llamadas gratis a través de Wi-Fi.

En varias ocasiones la compañía se ha visto envuelta en la polémica por causa de las estafas virtuales, hecho que ha sido reconocido por sus propios creadores.

TextNow surgió en 2009 de la mano de Derek Ting y Jon Lerner, dos estudiantes de ingeniería informática de la Universidad de Waterloo. Su objetivo con la plataforma era eludir lo que consideraban tarifas inalámbricas canadienses usurarias.

Aunque la aplicación se convirtió rápidamente en un éxito viral, atrayendo a miles de usuarios legítimos, en 2011 empezaron a aparecer las cuentas falsas. Alentados por el fácil proceso de registro, los estafadores se amontonaron para obtener el número de teléfono gratuito proporcionado por la aplicación, que luego usaron para todo tipo de esquemas en línea.

El fenómeno obligó a los desarrolladores de TextNow a invertir en protocolos de seguridad adicionales y a cambiar la mentalidad inicial del negocio, algo que muy frecuente en las empresas de tecnología que se ven obligadas a combatir el fraude y las estafas.

A pesar de que TextNow está bloqueada para Cuba desde la Google Play Store, la aplicación se puede descargar desde la Isla en varias páginas alternativas.

Telos, en cambio, es mucho menos conocida que TextNow. Según sus propios desarrolladores, es una aplicación móvil para iPhone y Android que hacer llamadas telefónicas gratuitas ilimitadas, enviar mensajes de texto gratuitos, y compartir instantáneamente imágenes, videos y tu ubicación con amigos, familiares y otros usuarios.

Los creadores de la aplicación sostienen que la calidad de sonido con Telos suele ser mejor que la de una llamada telefónica convencional. La aplicación también puede asignarte un número de teléfono real que pueda recibir llamadas y textos de todo el mundo.

Para Cuba, Telos está disponible en la propia tienda de Google y se puede utilizar pagando cuotas a través de tarjetas de crédito o PayPal.

Divisas y MLC, el anzuelo de los estafadores

Jorge Pedroso, residente en Mayabeque, también fue víctima de este tipo de estafa y perdió una buena suma de dinero.

“Cuando vi que el número telefónico de la persona con la que estaba negociando era de Estados Unidos me confíe. Yo necesitaba MLC en mi tarjeta para poder comprar comida y el estafador se hizo pasar por un extranjero que viajaría a Cuba en esos días a visitar su familia y necesitaba CUP para moverse dentro de la Isla.

Según Jorge, lo que le hizo morder el anzuelo fue que el estafador le pidió que lo llamara para conversar.

“Marqué al número de Estados Unidos que me dio y hablamos. Incluso ETECSA me cobró como una llamada internacional normal. Así fui engañado y perdí más de 10 000 CUP”.

Pedroso denunció el caso ante las autoridades, pero estas no dieron respuesta al caso.

“Hace más de un mes fui a la Policía y al banco con el número de teléfono y el número de la tarjeta donde transferí el dinero, que sí es de Cuba, y aún no he recibido ni respuesta ni mi dinero. Me explicaron en el banco que a veces estas estafas las hacen con tarjetas de personas fallecidas que es muy difícil saber quién es el responsable”, agregó Jorge.

“Crimen” sin castigo

Los Esquemas Ponzi (Trust Investing) y el Phishing (Números telefónicos virtuales) son las técnicas más utilizadas para las ciberestafas en Cuba.

El Banco Central de Cuba (BCC) ha señalado como medidas de seguridad para evitar este tipo de engaños no facilitar o entregar los números de las tarjetas magnéticas, contraseñas, ni el PIN. Tampoco dar los nombres y apellidos del dueño de la cuenta, carnet de identidad, fotos, ni capturas de pantalla de las últimas operaciones registradas en Transfermóvil.

El Artículo 222 del vigente Código penal cubano señala: “Quien, para procurarse para sí o para un tercero un provecho ilícito, altere, modifique o manipule programas, bases de datos, redes o sistemas informáticos, en perjuicio de un tercero, será sancionado con cuatro a seis años de prisión”.

En enero de 2022, medios oficiales de la Isla informaron sobre la detención de tres piratas informáticos que habían suplantado la identidad de 351 cuentas bancarias, robando un monto total de 1,2 millones de pesos y 7 000 dólares a los titulares.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.