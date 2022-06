LA HABANA, Cuba.- Este martes los directivos de la misión médica cubana en Venezuela recogieron los pasaportes a los más de 20 000 colaboradores de la salud que laboran en ese país. La medida se tomó inmediatamente después de arrestar a 17 médicos cubanos que intentaban huir de la nación sudamericana hacia la vecina Colombia, quienes fueron trasladados a la isla en calidad de detenidos y bajo amenazas de condenarlos hasta a ocho años de prisión por abandono de funciones, según el artículo 176.1 del nuevo Código Penal.

“Vivimos en la miseria, esto es un infierno y, encima de eso, nos tienen secuestrados aquí, nos quitaron los pasaportes y se dice que hay muchos militares cubanos y venezolanos custodiando los pasos fronterizos para impedir que los cubanos abandonen la misión. Somos sus esclavos, somos los que estamos generando ingresos a Cuba, por eso nos retienen”, declaró a CubaNet una especialista de la salud bajo condición de anonimato para evitar represalias.

“Ahora mismo se está quedando la misión sin gente. Yo no me he ido porque no tengo el dinero, pero anoche mismo, cuando se supo que recogerían todos los pasaportes, más de cien médicos, solamente de mi Estado ─evita mencionar el nombre del Estado para no delatar a la fuente─ recogieron sus cosas para tratar de cruzar la frontera hacia Colombia. Y no solo nos están dejando indocumentados, ahora a los que vivíamos con esas personas que se fueron nos van a pasar por una comisión de disciplina”.

Desde que se inaugurara el convenio entre Chávez y Fidel Castro hace casi 22 años, más de 255 000 profesionales de la salud han laborado en Venezuela. Con motivo de conmemorarse el vigésimo primer aniversario del acuerdo, en octubre de 2021, Julio César García Rodríguez, miembro del Comité Central del Partido y jefe de la Oficina de Atención a las Misiones Sociales de Cuba en Venezuela, dijo que “están presentes aquí más de 21 000 compatriotas agrupados en un total de 12 misiones sociales que representan a 26 organismos y empresas cubanas”.

Pero, ¿por qué abandonan las misiones los profesionales cubanos? La misma fuente narró a CubaNet las pésimas condiciones y los tratos infrahumanos a los que son sometidos.

Condiciones de trabajo

“Cuando vine para acá, a finales de 2020, me mandaron directo para la selva, prácticamente a sobrevivir con los indios, sin agua, sin corriente eléctrica, cocinando con leña, sin comunicación con la familia. Estuve tres meses comiendo arroz blanco con limón, tuve que aprender a comer mañoco, una especie de pienso que comen los puercos que se hace de yuca y la moneda de cambio de ellos, no me gustaba, pero tuve que comerlo para no mirirme de hambre”.

De los aproximadamente 20 dólares que les pagan mensualmente, les descuentan ocho USD de una bolsa de comida que trae harina de maíz, dos bolsas de arroz, medio kilo de espaguetti, una bolsita de café y una de chícharo, por ejemplo, “pero eso no alcanza para nada”. Como “nosotros no comemos harina, tenemos que cambiarla por plátano, para al menos tener algo más para poder acompañar la comida. Todo lo demás, como el aseo, lo tengo que comprar”.

De esos 20 USD les descuentan, además, un porciento destinado a pagar una especie de sindicato, lo cual pagan doble pues en Cuba les descuentan también unos 400 pesos por el mismo motivo. También los obligan a apoyar a la “revolución” por las redes sociales porque “de eso depende la evaluación”.

“Y aquí estamos corriendo tremendo peligro, yo estoy en uno de los barrios más peligrosos no solo del país sino del mundo. Hay muchos secuestros, enfrentamientos entre bandas y las FAES, una organización conformada por delincuentes a los que el gobierno de Maduro les da armas sofisticadas para que salgan a matar a los malandros, que son delincuentes también, pero con códigos de ética entre bandas. Los disparos se escuchan a todas horas, tenemos que estar encerrados todo el tiempo. Aquí los malandros llegan al CDI (Centro de Diagnóstico Integral) y te montan en una moto con una pistola en la cabeza para que vayas con ellos a curar a sus heridos, y no puedes negarte porque te matan. Una vez le dieron candela a un CDI, murieron dos médicos cubanos”.

No son escasas las denuncias de profesionales cubanos que, en más de dos décadas de convenio, han sido asaltados, secuestrados o asesinados producto de la violencia en Venezuela, así como en los alrededor de 60 países a los que son enviados cada año.

Explotación laboral

La exportación de servicios médicos constituye una de las principales fuentes de ingreso para Cuba. Solamente en 2020, las exportaciones de servicios de salud generaron el 58.1% de las exportaciones de servicios del país, según afirmó la presidenta de la Comercializadora de Servicios Médicos, Yamila de Armas Águila.

La misma fuente consultada por CubaNet afirmó que, mientras Venezuela paga a Cuba 8 000 USD por cada profesional de la salud, apenas un seis % llega a manos de estos profesionales.

“Cuando yo vine para acá todavía existía el CUC. Firmé un contrato por 450 CUC mensuales, pero Venezuela paga en dólares a Cuba, pese a que ya no existe el CUC, no nos pagan en esa moneda, sino que convierten ese dinero en moneda nacional o CUP a 24, es decir, 10 800 pesos. Pero, de ese dinero, solo nos dan acá lo que equivale a 20 dólares mensuales, pero nos lo pagan en bolívares (moneda nacional venezolana). El resto del dinero lo retienen en Cuba. De ese dinero, a mi familia le dan 2 400, la mitad de lo restante ─porque la otra mitad nos la retienen en Cuba y solo nos la pagan cuando regresamos─ tenemos que hacer malabares para sacarlo de las tarjetas en Cuba, comprar USD en la calle, a 110 CUP por cada USD, y transferirlos para acá en USD por ZELLE, con lo cual nos descuentan hasta el 10%, solo así podemos subsistir y comprarle aunque sea un par de zapatos a nuestros hijos.

Es decir, cobramos más o menos lo mismo que en Cuba, unos 4 300 pesos (menos de 40 USD mensuales) que, con la devaluación de la moneda, es casi nada, imagínate que una caja de pollo en Cuba puede costar 2 000 o 2 500 pesos. Como ves, estamos viviendo en la miseria, nos explotan al máximo y se reúsan a escuchar nuestras quejas. Por eso tantos están abandonando las misiones.

“En caso de enfermedad o muerte de un colaborador ningún familiar en Cuba, ni siquiera los hijos, tiene derecho a cobrar ese dinero, el gobierno se queda con él. También pasa que muchas veces, cuando vamos de vacaciones a Cuba, después de 18 meses, no podemos sacar dinero de las tarjetas, ese que nos retienen, porque ellos no han puesto el dinero todavía, lo ponen cuando les da la gana”.

México se suma a las complicidades con la dictadura cubana

Prisoners Defenders (PD) viene documentando estas denuncias desde hace unos dos años. En enero de 2022 presentó ante Naciones Unidas un informe con 1 111 testimonios de profesionales cubanos ─artistas, ingenieros, maestros y personal de la salud─, víctimas de esclavitud y trabajo forzoso en las misiones internacionalistas. Precisamente, las confiscaciones de pasaportes, el robo de salarios y las pésimas condiciones de trabajo forman parte de las denuncias por tráfico de personas, esclavitud y separación familiar forzosa de las misiones médicas cubanas.

A principios de mayo, luego de su visita a Cuba, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que contrataría a la isla los servicios de 500 médicos cubanos.

Pero no sería esta la primera ocasión en que el país azteca contrata estos servicios. A a mediados de 2020, unos 585 profesionales de la salud cubanos fueron enviados a México para ayudar a combatir la COVID-19. Luego se sumarían otros 200 “que fueron echados de Argentina, allí no los querían”, aseguró a CubaNet uno de esos profesionales que solicitó el anonimato.

“En México no nos pagaron ni un solo centavo. Nos dieron 1 080 CUC (menos de 1000 USD) cuando llegamos a Cuba, luego de tres meses de trabajo”.

En febrero de 2022, el portal Latinus advirtió sobre los turbios vínculos entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt) y el régimen cubano en detrimento del desarrollo del conocimiento y la investigación en el país azteca. El portal reveló que en 2021 el gobierno de AMLO ─a través de Conacyt─ pagó 34 millones de pesos (1,66 millones de dólares) a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A., una sociedad anónima creada en 2011 y acusada internacionalmente de trata de personas y trabajos forzados.

Pese a las constantes denuncias tanto de PD, como de médicos cubanos y mexicanos, la pasada semana AMLO, durante una conferencia de prensa, dijo que “es una vileza que por cuestiones políticas, ideológicas, por conservadurismo, por una forma retrógrada de pensar, se descalifique” la contratación de los médicos cubanos.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.